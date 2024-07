Les employés de Bombardier membres des sections locales 112 et 673 d'Unifor renouvellent une convention collective d’une durée de 3 ans

MONTRÉAL, 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que les membres des sections locales 112 et 673 d'Unifor, qui travaillent à son Centre d’assemblage d’avions dans la région du Grand Toronto, ont voté en faveur de la ratification d'une convention collective renouvelée d'une durée de 3 ans.



Bombardier est engagée envers le site et le succès continu de sa gamme d'avions Global à l’avant-garde de l'industrie, pour laquelle les opérations d'assemblage normales reprendront aujourd'hui.

Ressources pour les médias

Mark Masluch

+1 514 855-7167

mark.masluch@aero.bombardier.com

