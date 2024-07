EBC Financial Group (UK) Ltd首席执行官David Barrett：面对全球在岸经纪市场监管收紧，如何在离岸市场取得成功。

伦敦, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在《世界财经》最新的系列采访中,EBC Financial Group (UK) Ltd首席执行官David Barrett分享了EBC Financial Group截至2024年中期的战略增长情况、当前的监管环境以及全球经纪市场的前景预期。

应对疫情和亚太地区的增长

EBC Financial Group成立于2020年,尽管当时正值新冠疫情爆发,集团仍然实现了显著的增长,尤其是在亚太地区。 Barrett着重指出了推动这一增长的独特因素,包括相关地区客户的年龄结构变化、技术意识提高以及个人可支配收入的增长。 “亚太地区是我们的主要增长引擎。 所有经纪商的客户群增长几乎都来自这一区域。 中国的业务需求旺盛,与此同时,该地区的许多其他国家也出现了非常强劲的增长。”Barrett表示。

Barrett强调说:“年轻的客户群体已经形成,他们更多地使用网络,更多地接触技术,比过往的客户群体容易触达得多。”他还提及了该地区数字参与度和在线金融活动的显著增长。 他进一步解释说:“他们拥有可支配收入,比过往的群体更加富裕,他们很可能希望实现自己的目标并为之努力。 我认为这就是亚太地区成为重要增长引擎的原因。”

他还以Meme股票崩盘带来的影响为例,指出了许多新交易者在交易参与水平上的变化。 Meme股票现象是由社交媒体炒作推动的小盘股的快速涨跌,此现象带来金融市场大幅波动,新交易者在此过程中受到牵连,从而导致交易参与度下降。 “但对于集团来说,我们的交易量不仅没有受到影响,反而上升了。”Barrett 补充道。

监管环境和全球扩张

Barrett提及了在岸经纪市场在监管收紧和运营成本上升的影响下,所面临的挑战正在日益加剧。 他强调了欧洲经济区(EEA)政治影响下的在岸市场监管收紧,包括西班牙对差价合约(CFD)等部分产品实行的彻底禁令,以及法国对相关产品实行的严格限制措施。 “成熟司法管辖区的监管机构将继续采取强硬态度。 我认为,我们会看到越来越多的小型企业撤出这些司法管辖区,因为维持业务的摩擦成本非常高。”他解释道。 EBC Financial Group已在波哥大、新加坡和吉隆坡设立了办事处,并于近期获得了开曼群岛金融管理局(CIMA)的全面监管许可,以便充分利用相关的机会推动业务增长。 “我们获取开曼群岛许可的主要原因是,我们认为离岸经纪市场会在监管、银行、技术提供方面面临愈发困难的局面。 因此,如果考虑离岸司法管辖区,开曼群岛可能是最好的选择之一了。”Barrett表示。

另一方面,EBC Financial Group的战略合作伙伴关系也助推了其业绩的进一步增长,相关项目包括与巴塞罗那足球俱乐部为期三年半的合作。 Barrett解释说:“与这样一个在全球范围内广受认可的国际品牌合作能够彰显我们取得最高水平成功的雄心。” 他还强调了公司在提升品牌知名度和招聘高素质员工方面所作出的努力,以便在竞争激烈的市场中脱颖而出。

面临的挑战与对未来的展望

对于未来的发展,Barrett指出,经纪行业面临着一些挑战。 “最大的挑战之一便是跟上监管变化的步伐,并确保我们能在所有区域保持合规。 合规成本不断上升,我们需要在技术和人员方面投入大量资金来满足相关需求。”他说。 Barrett还提到了可持续增长的重要性:“我们必须谨慎考虑自身的发展方向和扩张速度,因为过快的扩张会给企业带来危险。 我们的战略是实现有机增长,确保公司拥有合适的基础设施和高素质的员工。”

Barrett预测,经纪行业的整合趋势将持续下去。 “由于监管和运营成本高,规模较小的企业于在岸市场的生存会变得越来越困难。 这将推动更多的行业整合,并推动部分经纪商迈出探索离岸机会的脚步。 对于客户来说,这可能意味着更多样化的投资选择。”他补充道。

网络安全和企业责任

在讨论公司的快速增长时,Barrett分享了在抵御克隆攻击等挑战方面的见解。 “对于像我们这样的集团来说,这是一种不幸的干扰,且这种情况并不少见。”他指出。 为此,EBC Financial Group与一家全球知名的网络安全公司展开合作,监控并保护企业在全球范围内的数字业务。

Barrett还强调了公司对企业社会责任(CSR)和可持续发展的承诺。 “举个例子,EBC的资金将支持为刚果民主共和国近25,000个家庭购置并分发100,000个最新的蚊帐产品。 这些蚊帐将为13个社区100%的成员(近150,000人)提供强有力的保护,使其免受已对杀虫剂产生耐药性的蚊虫的侵害。 这项活动将帮助家长提供安心的养护环境,有助于确保在校生的住宿条件,并帮助幼儿健康度过五岁生日。”

其他值得一提的企业社会责任举措还包括,与牛津大学经济系合作举办的逃税相关课题系列网络研讨会,向受众传播金融知识;以及为该系研究生奖学金提供直接的资金支持。

EBC Financial Group拥有300多名员工,多样化的员工文化背景与跨时区的协作,公司正在不断发展壮大。 公司专注于可持续增长、严格的监管合规性和良好的战略合作伙伴关系,有能力在应对不断变化的金融时局中抢占先机。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC)成立于久负盛名的伦敦金融区,是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的著名金融集团。 EBC 战略布局触达著名金融中心,在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等地设有办事处,EBC 满足全球个人投资者、专业投资者和机构投资者各类客户的需求。

EBC 获得多项荣誉称号,始终遵守最高道德标准和国际法规,我们为此自豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管。

EBC Group 核心人员由经验丰富的专业人士组成,他们拥有大型金融机构超 30 年的深厚经验,驾轻就熟地帮助客户平稳度过了多个重大经济周期,时间跨越“广场协议”和 2015 年瑞士法郎危机。 EBC 所有拥护的企业文化将诚信、尊重和客户资产安全视为重中之重,确保以应有的审慎态度对待与投资者的每一次交流。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是“联合战胜疟疾”这一联合国基金会活动的合作伙伴,旨在改善全球健康状况。 从 2024 年 2 月开始,EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家的真正使命”公众参与系列活动,旨在揭示经济学及其在应对重大社会挑战中的应用,以增强公众理解认知和互动交流。

https://www.ebc.com/

媒体联络:

Douglas Chew

全球公共关系负责人

douglas.chew@ebc.com