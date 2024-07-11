EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 談如何在境內監管收緊的情況下引領離岸業務在全球經紀市場取得成功

倫敦, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 在近期與《世界金融》的系列專訪中，深入探討了 EBC Financial Group 在 2024 年下半年的戰略增長、監管環境及全球經紀市場的前景。

經歷疫情及亞太地區 (APAC) 增長

EBC Financial Group 成立於 2020 年，儘管時值 COVID-19 疫情，但該集團仍取得了顯著增長，尤其是在亞太地區。 Barrett 強調了推動此擴張的獨特因素，包括該地區的人口年齡結構、不斷提高的技術意識，以及不斷增長的個人可支配收入。 Barrett 指出：「亞太地區一直是主要的動力來源。 幾乎每個經紀商客戶群的增長都來自於該地區。 中國市場非常繁榮，但該地區許多其他國家的增長也非常強勁。」

Barrett 提到了數字參與和在線金融活動增加顯著，並強調說：「現在的受眾很年輕，他們更常在線上聚集，有更多機會使用技術，與世界交流的能力也比以前強很多。」 他進一步解釋道：「他們有可支配收入，比以前更富裕，而且他們想有所成就並為之努力奮鬥。 我想這就是亞太地區一直是重要推動來源的原因。」

他還舉例迷因股崩盤的影響，改變了許多新晉交易者的參與程度。 迷因股現象的特徵是小盤股快速上升和下跌，由社交媒體炒作推動，導致了顯著的金融波動並讓新晉交易者大失所望，從而導致參與度下降。 Barrett 補充道：「但就我們集團而言，我會說我們的交易量不斷上升。」

監管環境與全球擴張

Barrett 談到了境內經紀市場因監管不斷收緊和運營成本不斷上升，而面臨日益嚴峻的挑戰。 他提及了歐洲經濟區 (EEA) 境內監管的政治影響，例如西班牙完全禁止差價合約 (CFD) 在內的某些產品，法國則對此有嚴格限制。 他解釋道：「成熟司法管轄區的監管機構將繼續採取嚴厲措施。 我認為越來越多小型公司會撤離這些司法管轄區，因為維持業務的摩擦成本非常高。」 EBC Financial Group 在波哥大、新加坡和吉隆坡設立辦事處，並且近期獲開曼群島金融管理局（CIMA）批出完整監管牌照，充分把握增長機會。 Barrett 表示：「我們在開曼群島設立的主要原因，是因為我們相信從監管、銀行和技術提供等方面而言，離岸經紀市場將繼續變得更加困難。 因此，如果正尋找離岸司法管轄區，那開曼群島可能是首選之一。」

EBC Financial Group 的增長還受惠於戰略合作夥伴關係，包括最近與 FC Barcelona 為期三年半的合作。 Barrett 解釋道：「與這備受尊敬的全球品牌合作，彰顯了我們實現最高水平成功的雄心壯志。」 他還強調了公司不懈的努力，透過打造強大的品牌知名度和招聘優秀員工，在競爭激烈的市場中脫穎而出。

挑戰與未來展望

展望未來時，Barrett 指出經紀行業面臨著若干挑戰。 他說道：「最大挑戰之一，是跟隨監管變化的步伐，並確保我們在所有地區保持合規。 合規成本不斷上升，我們需要加強在技術和人員方面的投資以滿足這些要求。」 Barrett 還提及可持續增長的重要性：「我們必須謹慎選擇我們的發展方向和擴張速度，因為擴張過快存在風險。 我們的策略是實現有機增長，並確保我們擁有合適的基礎架構和優秀員工。」

Barrett 預測，經紀行業的整合趨勢將持續下去。 他補充道：「由於監管和運營成本高昂，小型公司在境內的營運將越來越艱難。 這將推動更多的整合，並促使一些經紀商在離岸探索機會。 對客戶而言，這可能意味着他們可以接觸到更多樣化的投資選擇。」

網絡安全與企業責任

在談到公司的快速增長時，Barrett 分享了克服諸如克隆攻擊等挑戰的見解。 他說道：「對於我們及其他集團而言，這是個不幸的干擾，但絕不罕見。」 EBC Financial Group 自此與一家全球知名的網絡安全公司合作，監控和保護其在全球的數字業務。

Barrett 還強調公司承諾承擔企業社會責任 (CSR) 並為可持續發展努力。 「舉例說，EBC 將資助購買 10 萬頂新一代蚊帳，並分派予剛果民主共和國近 2.5 萬個家庭。 這些蚊帳將為 13 個社區中近 15 萬名的全體居民提供強大的保護，防止他們被對殺蟲劑出現抗藥性的蚊子叮咬。 這項活動將讓家長們放心，並有助確保學生不會輟學，以及幼兒能順利活過 5 歲」。

其他值得注意的 CSR 計劃包括與牛津大學經濟學系合作舉辦的逃稅問題系列網絡研討會，並直接支持該系研究生獎學金基金，以推廣金融理財知識。

EBC Financial Group 不斷發展，目前擁有超過 300 名員工，並保持多元文化和不同時區的融合。 公司專注於可持續增長、穩健的監管合規和戰略合作夥伴關係，在不斷變化的金融環境中處於有利地位。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 戰略佈局遍佈各個著名的金融中心，在倫敦、悉尼、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地設有辦事處；EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者及機構投資者各類客戶的需求。

EBC 曾多次獲獎，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管。

EBC Group 核心人員由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有重大金融機構逾 30 年的深厚經驗，輕車熟路地走出了多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議和 2015 年瑞士法郎危機。 EBC 所有擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全放在重中之重，確保以應給予的最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是巴塞隆拿足球會的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 從 2024 年 2 月起，EBC 資助牛津大學經濟學系的「經濟學家都做了甚麼」公共參與系列，旨在消除經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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