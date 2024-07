Kitron: Q2 2024 – Robust lønnsomhet og positive utsikter tross sektorutfordringer

(2024-07-11) Kitron rapporterte i dag kvartalstall som reflekterer selskapets evne til å opprettholde driftsmarginer i tråd med selskapets strategiske mål til tross for sektorutfordringer.

Kitrons driftsinntekter for andre kvartal var 167,6 millioner euro, sammenlignet med 206,3 millioner i fjor. Det var sterk vekst i markedssektoren Forsvar/Luftfart, mens andre markedssektorer viste nedgang.

Driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal var 15,0 millioner euro, sammenlignet med 19,2 millioner i fjor. EBITDA var 19,6 millioner euro, mot 23,5 millioner i fjor år.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 8,9 prosent, mot 9,3 prosent i fjor.

Ordrereserven endte på 454,5 millioner euro, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med fjoråret, men en økning på 2 prosent fra foregående kvartal.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Kitron er godt posisjonert for vekst de neste 12 månedene. Med robust utvikling i sektoren Forsvars og Luftfart samt strategiske kostnadsbesparende tiltak, er selskapet godt plassert for å utnytte kommende muligheter.

Resultat etter skatt endte på 10,4 millioner euro, mot 15,7 millioner i samme kvartal året før. Det tilsvarer et resultat per aksje på 0,05 euro, mot 0,08 i fjor.

Solid kontantstrøm fra driften

Kontantstrøm fra driften i første kvartal var 18,8 millioner euro, sammenlignet med 12,7 millioner i andre kvartal 2023.

Netto arbeidskapital var 188 millioner euro, en nedgang på 1,0 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 28,4 prosent mot 22,3 prosent i fjor.

Utsikter

For 2024 gjentar Kitron sine utsikter fra rapporten for første kvartal og forventer at driftsinntektene vil være mellom 660 og 710 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) mellom 53 og 60 millioner euro, inkludert 4,8 millioner euro i restruktureringskostnader i første kvartal.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapporten og presentasjonen. Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30 av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende lenke: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20240711_2

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 500 ansatte, og driftsinntektene var 775 millioner euro i 2023.

