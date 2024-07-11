转变癌症治疗：Novotech 发布放射性药物全球临床试验概况报告

波士顿, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服务的国际知名临床合同研究组织 (CRO)，致力于与生物技术公司合作，以加速各个阶段创新疗法的开发。今天，该公司发布了一份行业领先的报告《放射性药物——全球临床试验概况》。



在过去的 25 年里，癌症治疗有了显著进展，除了手术和化疗等传统方法外，还引入了靶向治疗和免疫疗法等先进疗法。最近，放射性药物（靶向放射疗法）的开发标志着治疗方法的重大创新，它将辐射直接送达癌细胞，最大限度地减少对健康组织的损害。

这份由 Novotech 研究分析团队免费提供的专家报告重点介绍了肿瘤治疗领域前景广阔的新方向。该报告深入探讨了放射性药物不断发展的前景，包括创新、审批流程、资助状况以及这种治疗方法未来的机遇和考虑因素。

报告显示，全球针对放射性药物的临床试验出现了大幅增长。在 2019 年至 2024 年期间，该行业针对性试验的年增长率为 24.57%，目前有 150 项行业发起的试验正在进行中。北美洲在这方面位居前列，贡献了全球试验的 42%，其次是亚太地区 (28%) 和欧洲 (26%)。美国是最大的贡献者，占北美试验的 79%。澳大利亚、中国和法国等其他地区也出现大量试验活动。

放射性药物试验主要集中于肿瘤领域，主要适应症为前列腺癌、神经内分泌癌、中枢神经系统 (CNS) 癌症、胃肠道癌和肺癌。按阶段划分的试验区域分布显示，北美的单个国家 I 期和 II 期试验位居前列，而欧洲的各期多国试验超过亚太地区。

在患者招募方面，报告显示，各地区招募时期相似，但美国的招募效率最高，为每个研究机构每月招募 0.34 名受试者，这可能得益于其先进的基础设施和简化的监管流程。

报告的主要内容包括：



放射性药物市场预计将大幅增长，预计 2021 年至 2028 年的复合年增长率 (CAGR) 为 8.4%。2020 年全球放射性药物市场价值为 48 亿美元，预计到 2028 年将达到 96 亿美元。

肿瘤学仍然是最主要的治疗领域，约占所有放射性药物临床试验的 60%，其次是心脏病学和神经病学。

近年来，获得监管部门批准的放射性药物逐渐增多，表明研发管线呈积极趋势。

放射性药物领域的主要企业包括 Novartis、GE Healthcare 和 Cardinal Health，它们在市场份额和创新方面均处于领先地位。

亚太地区正在成为放射性药物临床试验的重要地区，中国和印度等国的活动和投资都有所增加。

正电子发射断层扫描 (PET) 和单光子发射计算机断层成像 (SPECT) 等成像技术的进步推动了新型放射性药物的开发和应用，提高了诊断准确性和治疗效果。

风险资本和私募基金对放射性药物公司的投资激增，仅去年一年的投资额就超过了 10 亿美元，反映出对该行业的潜力越来越有信心。



这份全面的放射性药物报告为医疗保健专业人员、研究人员和机构提供指导，帮助其掌握全球试验概况。

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关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，以加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖，且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全面的服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目中累积了经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端战略合作伙伴。

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