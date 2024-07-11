變革癌症治療：Novotech 發表放射性藥物全球臨床試驗概況報告

波士頓, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的國際知名臨床合同研究組織 (CRO)，致力與生物技術公司合作，加速各個階段創新療法的開發。今天，該公司發表一份領先的行業報告《放射性藥物 - 全球臨床試驗概況》。



在過去的 25 年，癌症治療取得顯著進展，除了手術和化療等傳統方法外，亦引入標靶治療和免疫療法等先進治療方式。最近，放射性藥物（標靶放射療法）的開發是治療方法的重大創新，將輻射直接送達癌細胞，盡量減少對健康組織的損害。

這份專家報告由 Novotech 研究分析團隊免費提供，重點介紹腫瘤治療領域值得期待的新方向。報告深入探討放射性藥物不斷演變的前景，包括創新、審批流程、融資狀況以及此療法在未來的機遇和考慮因素。

報告顯示，全球的放射性藥物臨床試驗取得大幅增長。2019 年至 2024 年期間，行界的針對性試驗錄得 24.57% 的年增長率，目前有 150 項業界發起的試驗正在進行中。北美洲在這方面位居榜首，佔全球試驗的 42%，其次是亞太地區 (28%) 和歐洲 (26%)。美國是最大的貢獻者，佔北美試驗的 79%。澳洲、中國和法國等其他地區亦有大量試驗活動。

放射性藥物試驗大多集中於腫瘤領域，主要適應症為前列腺癌、神經內分泌癌、中樞神經系統 (CNS) 癌症、胃腸道癌和肺癌。根據試驗按階段劃分的地區分布，北美在單一國家 I 期和 II 期試驗中名列前茅，而歐洲在不同期數的跨國試驗均多於亞太地區。

招募患者方面，報告指出各地區招募期相若，但美國的招募效率最高，每月為每間研究機構吸納 0.34 名受試者，可能有賴其先進的基礎設施和簡化後的監管流程。

報告的主要內容包括：



放射性藥物市場預計將大幅增長，預計 2021 年至 2028 年的複合年增長率 (CAGR) 為 8.4%。2020 年全球放射性藥物市場價值為 48 億美元，預計到 2028 年將高達 96 億美元。

腫瘤學仍然是最主要的治療領域，約佔所有放射性藥物臨床試驗的 60%，其次是心臟病學和神經病學。

近年來，獲監管部門核准的放射性藥物逐漸增加，顯示研發進程呈正面趨勢。

放射性藥物的主要藥廠包括 Novartis、GE Healthcare 和 Cardinal Health，在市場份額和創新方面均處於領先地位。

亞太地區開始成為放射性藥物臨床試驗的重要地區，中國和印度等國的活動和投資均有所增加。

正電子放射斷層掃描 (PET) 和單光子發射計算機斷層掃描 (SPECT) 等造影技術進步，引領新型放射性藥物的開發和應用，提高診斷準確性和治療效果。

創投資本和私募基金對放射性藥物公司的投資急增，單是去年一年的投資額就超過 10 億美元，反映出該行業的潛力越來越有信心。



這份全面的放射性藥物報告為醫療保健專業人員、研究人員和機構提供指引，幫助他們掌握全球試驗概況。

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Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」，以及自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

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