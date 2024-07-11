Novotech 肝癌研究前景报告发现，全球启动了 1700 项试验

波士顿, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 一家专门与生物技术公司合作，加快各个阶段一流疗法开发、可提供全方位服务的全球性临床合同研究组织（CRO），今天发布了一份领先的行业报告 肝癌——全球临床试验前景 。肝癌是全球第六大常见癌症，也是癌症相关死亡的第三大常见原因。



该报告强调了全球对肝癌研究的持续投资，以及旨在改善患者结果的重大治疗创新。

Novotech 研究分析师团队每月提供此类专家报告，且报告完全免费。这些报告提供了对全球临床试验活动的最新见解，揭示了试验量最高的地区以及这些趋势背后的因素。他们解决了生物技术公司在特定治疗领域面临的障碍，并讨论了未来的治疗和投资趋势。

肝细胞癌（HCC）是肝癌的主要形式，约占所有病例的 90%。HCC 通常发生在患有慢性肝病的人身上，如肝炎病毒感染、肝硬化、某些遗传性肝病或接触黄曲霉毒素，而且对男性的影响大于女性。

肝癌——全球临床试验前景 发现，亚洲的发病率最高，约有 60 万例，占全球负担的 70% 以上。在亚洲，仅中国就报告了超过 36 万例。欧洲报告了约 8.8 万例，而非洲面临着 7.3 万例的重大挑战。北美报告了超过 4.8 万例，主要来自美国。

Novotech 的报告显示，肝癌有一个强大的临床试验管线，自 2018 年以来启动了 1700 多项试验。亚太地区和北美位居前列，分别占 55% 和 24%，其次是欧洲，占 16%，世界其他地区占 5%，中国大陆、韩国、西班牙和美国成为进行试验的首选目的地。

这些试验涵盖了所有阶段，主要集中在亚太地区和北美的早期和中期试验（I 期和 II 期），而欧洲和世界其他地区的试验总数较低。这些数据可能表明，各个地区的临床研究方法存在差异，可能受到资金、监管环境和基础设施等因素的影响。

正在进行的试验在全球占据主导地位，正在进行和已完成的研究方面，亚太地区再次领先。北美和欧洲紧随其后，正在进行的试验方面表现相当活跃，但完成的试验较少。

HCC 的治疗前景是多样化和不断发展的。虽然手术切除和肝移植可以提供最佳的长期生存率，但由于肿瘤大小或肝脏状况，许多患者不适合。其他治疗方法包括传统化疗、单克隆抗体和小分子等靶向治疗，以及免疫检查点抑制剂（ICI）或酪氨酸激酶抑制剂（TKI）等免疫治疗。一线治疗通常结合阿替利珠单抗和贝伐珠单抗，而二线治疗包括乐伐替尼、索拉非尼、瑞格非尼和卡博替尼。

报告的主要内容包括：

药物开发前景包括约 70 种药物处于临床前阶段，23 种药物处于研究阶段，51 种药物处于 I 期，37 种药物处于 I/II 期，66 种药物处于 II 期，17 种药物处于 III 期，23 种药物已上市。

由于亚太地区人口众多，研究量较低，其竞争性试验风险较低，试验密度比美国低 4 倍，比欧洲低约 2 倍。

肝癌研究的资金前景显示出大量支持，特别是通过公共和风险投资资金。2019 年至 2023 年间，美国（48.98 亿美元）和中国（31.31 亿美元）在肝癌研究方面进行了大量风险投资。

资金主要支持临床前、I 期和 II 期阶段，较少用于发现、III 期、IND/CTA 申请和上市阶段。

SWOT 分析揭示了多学科方法和不断发展的疗法的优势，但也突出了副作用以及获得先进治疗的机会有限等弱点。机会在于精准医学和免疫疗法，而威胁包括医疗成本上升和研究资金不足。



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Novotech 因其行业领先的贡献而受到认可，，获得了许多著名奖项，包括 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太地区细胞与基因疗法临床试验卓越奖、自 2006 年以来的亚太地区合同研究组织年度公司奖。

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