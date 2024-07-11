Novotech 肝癌研究概況報吿顯示全球已啟動 1,700 項臨床試驗

波士頓, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech ，一家專門與生物科技公司合作，致力於加速各階段尖端療法開發的環球全方位服務臨床受託研究機構 (CRO)，今天發佈了一份領先業界的報吿，名為 《肝癌 - 全球臨床試驗概況》(Liver Cancer - Global Clinical Trial Landscape) 。肝癌是全球第六大常見癌症，也是第三大與癌症相關的致命成因。



該報吿突顯了全球對肝癌研究的持續投資，以及旨在改善患者預後的重大治療創新。

Novotech 研究分析師團隊每月提供此類專家報吿，且報吿完全免費。此類報吿提供了全球臨床試驗活動的最新見解，揭示了哪些地區的試驗量最高以及這些趨勢背後的原因。同時針對了生物科技公司在特定治療領域面臨的障礙，並討論了未來的治療方法和投資趨勢。

肝細胞癌 (HCC) 是肝癌的主要類型，約佔所有病例的 90%。肝細胞癌通常發生於患有慢性肝病的人群中，如肝炎病毒感染、肝硬化、某些遺傳性肝病或接觸黃曲霉毒素，且男性患病率高於女性。

《肝癌 - 全球臨床試驗概況》(Liver Cancer - Global Clinical Trial Landscape) 報吿發現，亞洲的發病率最高，約有 60 萬宗，佔全球病例的 70% 以上。在亞洲，僅中國就報吿了超過 36 萬宗。歐洲報吿約為 88,000 宗，而非洲則面臨着 73,000 宗的重大挑戰。北美洲有超過 48,000 宗，主要來自美國。

Novotech 的報吿顯示，肝癌的臨床試驗項目非常豐碩，自 2018 年以來已啟動超過 1,700 項試驗。亞太地區和北美洲處於領先地位，分別佔 55%和 24%，其次是歐洲佔 16%，其他地區佔 5%，而中國內地、南韓、西班牙和美國為進行試驗的熱門地點。

這些試驗涵蓋所有階段，其中亞太地區和北美洲更側重於早期和中期試驗（第 I 期和第 II 期），相比之下，歐洲和其他地區的試驗總數較少。這些數據可能反映了區域臨床研究方法的差異，可能受到資金、監管環境和基礎設施等因素的影響。

在全球範圍內，正在進行的試驗佔主導地位，亞太地區在正進行和已完成的研究中再次領先。北美洲和歐洲緊隨其後，正在進行的試驗活動相當多，但已完成者卻較少。

肝細胞癌的治療方法多元化並且不斷發展。雖然手術切除和肝臟移植提供最佳的長期存活率，但許多患者因腫瘤大小或肝臟狀況而不適合接受這些治療。其他治療方法包括傳統化療、標靶治療（如單株抗體和小分子藥物），以及免疫療法（如免疫檢查點抑制劑 (ICIs) 或酪氨酸激酶抑制劑 (TKIs)）。一線治療通常結合 atezolizumab (阿替利珠單抗) 和 bevacizumab (貝伐珠單抗)，而二線選擇包括 lenvatinib (樂伐替尼)、sorafenib (索拉非尼)、regorafenib (瑞戈非尼) 和 cabozantinib (卡博替尼)。

報吿的主要內容包括：

藥物開發領域包括約 70 種處於臨床前階段的藥物，23 種處於研究階段，51 種處於第 I 期，37 種處於第 I/II 期，66 種處於第 II 期，17 種處於第 III 期，以及 23 種已上市藥物。

由於亞太地區人口眾多且研究項目較少，該地區的試驗密度比美國低 4 倍，比歐洲低約 2 倍，因此競爭試驗的風險較低。

肝癌研究的資金狀況顯示獲得了大量支援，特別是透過公共和風險投資資金。在 2019 年至 2023 年間，美國（48.98 億美元）和中國（31.31 億美元）在肝癌研究方面獲得了大量風險投資。

資金主要支持臨床前、第 I 期和第 II 期階段，而用於發現、第 III 期、IND/CTA 申請和上市階段的資金較少。

強弱危機分析 (SWOT analysis) 揭示了多學科方法和不斷發展的療法的優勢，但也突顯了副作用和先進治療可及性有限等弱點。精準醫療和免疫療法帶來了機遇，而醫療成本上升和研究資金不足則構成了威脅。



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Novotech 成立於 1997 年，是一家環球全方位服務臨床受託研究機構 (CRO)，專注於與生物科技公司合作，加速各個階段先進和新穎療法的開發。

Novotech 因其對業界作出的頂尖貢獻而備受讚譽，曾榮獲眾多聲譽非凡的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力大獎」、「2023 年亞太區細胞與基因治療臨床試驗卓越大獎」，以及自 2006 年以來的「亞太區受託研究機構年度公司大獎」等。

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