Novotech 發表子宮內膜癌研究報告，而子宮內膜癌是婦科惡性腫瘤死亡的主要原因

波士頓, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO) ，與各大生物技術公司合作，在各個試驗階段加速開發先進的新型療法，現發布一份題為子宮內膜癌——全球臨床實驗現狀的綜合研究報吿。

此報告提供了有關子宮癌（主要是子宮內膜癌）臨床試驗全球情況的見解和關鍵數據，集中在患病率、資金情況、新興趨勢、療法、試驗密度，以及試驗規劃和研究的患者招募。

自 2018 年以來，全球已啟動超過 1,200 項 EC 臨床試驗，其中北美和亞太地區分別佔試驗的 39% 和 33%，其次是歐洲，佔 22%。

子宮內膜癌是全球婦科惡性腫瘤中第二常見，而且是第四大死因。光是 2022 年，全球就有近 420,370 宗新增子宮內膜癌個案，約 97,720 人死亡。

2022 年，亞洲（167,430 宗）佔全球子宮內膜癌個案近 40%

歐洲（124,874 宗）

北美（73,977宗）



亞洲內：

中國內地的發生率最高，達 77,722 宗

美國的發生率位居全球第二，共有 66,055 宗個案，年齡標準化比率 (ASR) 也最高，每 10 萬人中有 22.5 宗

在歐洲地區，俄羅斯的發生率第三高，有 29,852 宗



目前，子宮內膜癌的護理標準是部分或全部子宮切除術和雙側輸卵管卵巢切除術 (TH/BSO)。對於復發性子宮內膜癌患者，治療方法根據病情和先前成功與否而有所不同，包括手術、放射治療和全身性治療，如化療和荷爾蒙治療。

報告指出，對子宮內膜癌的預測顯示，未來 25 年新增個案數目將增加，到了 2044 年，每年新增個案有可能超過 60 萬宗。

這種對治療的需求使全球子宮內膜癌臨床試驗活動從 2014 年到 2023 年持續增加，其中亞太地區的增幅最高，複合年增長率 (CAGR) 達 22.9%。世界其他地區緊隨其後，增長率為 14.9%，北美和歐洲地區則穩定增長，分別為 9.7% 和 5.2%。

同樣，融資格局也相當理想，2019 年至 2023 年間，美國在 子宮內膜癌研究的創投資金方面佔據主導地位，其次是中國，投資總額分別為 21.29 億美元和 8.94 億美元。澳洲和美國的公共資助措施着重擴大和提高護理品質。

報告的進一步關鍵臨床試驗趨勢和治療進展包括：

美國在北美地區的試驗活動中處於領先地位，而中國內地在試驗活動方面冠絕亞太地區，其次是澳洲和韓國。

試驗階段趨勢顯示，北美和亞太地區進行了較多早期和中期試驗（1 期和 2 期），而歐洲和世界其他地區則集中於後期試驗（3 期）。

亞太地區的中位數參與時間最短（15.1 個月），中位數招募率則最高（每個中心每月 1.1 名受試者），顯示患者招募效率良好。

目前約有 6 種藥物處於臨床前階段，15 種處於 I 期試驗階段，12 種處於 I/II 期綜合研究階段。

在 III 期試驗中，程序性細胞死亡 1 配體 1 抑制劑在作用機制 (MOA) 中佔主導地位，其次是程序性細胞死亡蛋白 1 拮抗劑和聚[腺苷二磷酸核糖]聚合酶1抑制劑。

已上市的子宮內膜癌藥物主要針對 DNA 合成抑制劑、黃體素受體激動劑和微管蛋白抑制劑。

Novotech 研究分析師團隊每月提供此類專家報告，且報告完全免費。除了上述要點外，報告還提供了深入的 SWOT 分析，可為各大生物技術公司的戰略決策、研究機遇和挑戰提供指導。報告解決了生物技術公司在特定治療領域面臨的潛在和現實障礙，希望對臨床試驗決策產生正面影響並提供資訊，最終提高新療法的成功率。

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