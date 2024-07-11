Skyhawk Therapeutics公司宣布，其治疗亨廷顿舞蹈症的在研药物SKY-0515在Ⅰ期临床试验A部分和B部分均取得了积极的重要结果，实现了高达72%的亨廷顿蛋白mRNA降低

Skyhawk的SKY-0515在健康志愿者中实现了剂量依赖性的亨廷顿蛋白（HTT）mRNA降低，在多剂量递增研究的最高测试剂量下，HTT mRNA降低了72%

SKY-0515在所有测试剂量下总体耐受性良好

鉴于这些积极的重要结果，我们预计将于2024年第三季度对该研究的患者组进行给药，并于明年初启动Ⅱ期研究

波士顿, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyhawk Therapeutics, Inc., 是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发旨在调节关键RNA靶点的新型小分子疗法。该公司今日宣布其 SKY-0515的Ⅰ期临床试验A部分和B部分取得了积极结果，该药物正在被开发作为亨廷顿舞蹈症 （HD）的潜在疗法。 SKY-0515每日口服剂量为9毫克时，HTT mRNA平均降幅为72%，SKY-0515在所有测试剂量下总体耐受性良好。

SKY-0515是Skyhawk公司通过其新型RNA剪接平台开发的在研小分子RNA剪接调节剂。 SKY-0515旨在降低HTT蛋白和PMS1蛋白水平，PMS1蛋白是导致体细胞CAG重复扩增和亨廷顿舞蹈症病理的另一个关键驱动因素。

“在过去十年中，降低亨廷顿蛋白水平和抑制体细胞扩增一直是亨廷顿舞蹈症研究中最热门的两个目标。 同时降低HTT和PMS1水平可能比单独降低HTT水平具有更大的治疗益处。”伦敦大学学院神经学教授Ed Wild表示。 “亨廷顿舞蹈症是一种罕见的遗传性神经退行性疾病，在美国有超过4万人患有此病。 尚无获批的治疗方法可以逆转或延缓其病情发展。 SKY-0515降低HTT的效果是我在所有治疗方式中见过的动态范围最高的，这让我对SKY-0515未来能够帮助亨廷顿舞蹈症患者充满了希望。”

“SKY-0515不仅能够有效降低HTT mRNA水平，而且预计还能够抑制PMS1蛋白，我们相信，如果该药物能够顺利获批，将为亨廷顿舞蹈症患者的生活带来有意义的改变。”Skyhawk Therapeutics首席医学官Douglas V. Faller博士说道。 “安全审查委员会已确定SKY-0515在所有测试剂量下总体耐受性良好，并且全身暴露量随剂量成比例增加，鉴于这些良好的安全性结果，已批准该研究进入患者组。 招募工作已经开始，预计将于2025年第二季度公布该部分试验的重要数据。

“自2023年底启动这项Ⅰ期临床试验以来，我们对这项研究的进展速度感到满意，同时也为SKY-0515取得如此令人瞩目的成果激动不已。”Skyhawk Therapeutics首席执行官Clint Musil表示。 “这些重要数据代表着SKY-0515向前迈出的关键一步，并展示了Skyhawk平台在针对缺乏获批的疾病改善疗法的适应症方面所具有的巨大潜力。”

下图显示了给药前血液中HTT mRNA的水平。

单剂量递增试验（SAD）：单剂量给药后24小时内，血液中HTT mRNA水平相较于给药前的最大降幅 多剂量递增试验（MAD）：第14天给药后24小时内，血液中HTT mRNA水平相较于给药前的平均降幅

关于SKY-0515Ⅰ期临床研究

SKY-0515目前正在接受Ⅰ期临床试验评估。 这项Ⅰ期临床试验是首次人体试验，旨在评估SKY-0515在健康志愿者和早期亨廷顿舞蹈症（HD）患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和药效动力学特征，特别是血液生物标志物调节活性。 该试验分为三个部分。 A部分和B部分在健康志愿者中评估SKY-0515。

A部分是在健康成年志愿者中进行的双盲、安慰剂对照、单剂量递增研究。 在A部分，五组参与者分别接受单剂量SKY-0515（剂量逐渐递增，范围为1毫克至16毫克）或安慰剂。 此外，还在一个专门的组中研究了食物对SKY-0515的药代动力学特征的影响。

B部分是在健康成年志愿者中进行的双盲、安慰剂对照、多剂量递增研究。 在B部分，研究人员将参与者随机分为三组，分别接受多剂量SKY-0515（剂量逐渐递增，范围为1毫克至9毫克）或安慰剂，从第1至14天（含）每天给药。 A部分和B部分确定的SKY-0515的剂量水平将在C部分进行评估。

C部分是一项双盲、安慰剂对照、平行设计研究，对早期亨廷顿舞蹈症（HD-ISSⅠ期、Ⅱ期或轻度Ⅲ期）患者分别使用两种剂量水平的SKY-0515和安慰剂。患者在开始接受治疗之前需要先接受至少28天的观察。该研究旨在评估突变HTT蛋白和mRNA等药效动力学参数。 C部分的招募工作已经开始，预计将于2025年第二季度公布重要数据。

关于Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics是一家临床阶段生物技术公司，致力于发现和开发旨在调节关键RNA靶点的新型小分子疗法，以期为世界上一些最难治的疾病带来突破性的治疗方案。 Skyhawk在药物发现方面的专业知识植根于其专有的药物发现平台，该平台能够在广泛的治疗领域和疾病状态下评估、识别和测试RNA剪接靶点和小分子。 Skyhawk与多家制药公司建立了合作关系，旨在利用Skyhawk的新型平台，共同开发针对神经退行性疾病、自身免疫性疾病和肿瘤等疾病的新疗法。 如需了解更多信息，请访问 www.skyhawktx.com

投资者联系人

Anne Marie Fields

Precision AQ（前身为Stern Investor Relations）

annemarie.fields@precisionaq.com

332-213-1956

Skyhawk联系人

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maura@skyhawktx.com

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