WINVEST GROUP LIMITED旗下子公司 IQI MEDIA现正提供用于恐怖电影《Billie Black》 的投资单位

内华达州埃诺市, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Winvest Group Limited (OTC: WNLV)（以下简称“Winvest”），是一家拥有多元化媒体和娱乐投资组合的投资控股公司，高兴地宣布其子公司IQI MEDIA正在制作一部真人恐怖电影《Billie Black》。IQI MEDIA与该电影的编剧兼首席导演Nick Reiber签订了独家选项协议。



《Billie Black》的其他主要团队成员包括多位曾参与IQI MEDIA创始人兼Winvest首席战略官Khiow Hui Lim制作的科幻惊悚片《Alien Code》的才华横溢人士。他们包括制片人兼制作主管Lisa Higuchi；特效化妆师Hugo Villasenor；以及著名的Morman Boling Casting选角团队。

此外，James Mills（《Unknown: The Last Pyramid》）将担任摄影指导；Devon Mathis（《Westworld》）已加入担任虚拟艺术总监兼第二摄影单元导演；传奇公司Lasky Productions将负责特技协调、工艺服务和场地选址服务；而由行业资深人士Andrew, Michelle Freeman 和George Frangadakis领导的Immortal Masks公司，将监督一支特效艺术家团队，并将其高级硅胶面具、袖子和全身服装来设计电影中定制的生物造型。

预计将获得MPAA PG-13分级的《Billie Black》讲述的是一个女性的故事，她从小就觉得自己的超自然能力是一种诅咒。在丈夫去世后，现在她用驱赶不速之客以换取酬金来度日。她仅存的几个朋友，以及她深爱丈夫的幽灵，都不赞成她这危险的职业，理由可想而知。当她探索超自然世界的阴暗角落时，她发现了新的邪恶力量，不仅威胁到她的生命，也威胁到她心爱的丈夫的灵魂。



“《Billie Black》是一个关于爱、失落和艰难放手过程的故事，全都是从一个被过去缠绕的角色的视角来讲述。”编剧/导演Nick Reiber说道。他以其网络系列《Mild Mannered》和动作/恐怖短片《No Touching》而闻名，后者在YouTube上已获得超过100万次观看。“它之所以与众不同，是因为它扩展了鬼魂和灵异事件的题材，并且在关注角色深度的同时，也提供了恐怖和惊悚的体验。我很高兴能与IQI Media合作，为像Billie这样的独特恐怖女主角赋予生命。”

《Billie Black》另一个突出之处是制片人计划利用最先进的虚拟制作技术。结合计算机生成图像（CGI）、增强现实（AR）、动作捕捉等先进技术，这种方法预计将减少近80%的后期视觉效果成本，并使整个制作周期从创意提出到完成预计不超过10个月。根据初步的制作时间表，前期制作将持续四个月，主要摄影将持续大约30天，计划将在加利福尼亚州洛杉矶进行，而后期制作将持续三个月。

加利福尼亚州有限责任公司（LLC）现为《Billy Black》 制作开放有限责任公司权益（单位）投资，以资助项目发展的下一阶段，包括获取剧本和向潜在的行业合作伙伴推广项目。每单位最低购买额为20万美元（大多数情况下），投资者将在获得其最初投资资本的125%之前，支付LLC的可分配现金的100%。在这之后，若有创意延期，将会被支付。在支付延期之后，如果有的话，LLC的可分配现金将按照50/50的比例在经理和LLC成员之间（按比例分配）分享，持续15年。

对于购买多个单位的投资者将获得以下屏幕署名以及一项激励计划，其包括参观片场、参与电影首映及其后派对的VIP门票以及电影签名海报：

副制片人：2个单位（40万美元）

联合制片人：4个单位（80万美元）

执行制片人：5个单位及以上（100万美元及以上）



这是一项由LLC经理基于“Best Efforts”的迷你-最大（mini-maxi）的方式销售，仅限向认证投资者募资。最低筹集目标为3个单位（60万美元），最高筹集目标为10个单位（200万美元）。目前已经有两个单位已被购买，LLC经理现在正在寻求销售至少一个额外单位，以满足启动预制作所需的最低筹款目标。有关这一独特投资机会的详情，包括条款、预期收益、激励计划和风险，感兴趣的各界人士可以请求私募备忘录（PPM）。

投资者联系：

Khiow Hui Lim

Founder of IQI Media & Chief Strategy Officer of Winvest

1055 E. Colorado Blvd, Suite 500, Pasadena, CA 91106

Email: khiowhui@iqimedia.com

Phone: 626-240-4600

https://iqimedia.com/

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6377a0f7-18fb-4b97-8fa4-e34a9c172fda