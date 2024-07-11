借助雙相體外成熟對多囊卵巢綜合症女性採用無 FSH 與 FSH 啟動不孕治療的比較：一項隨機臨床試驗

阿姆斯特丹, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 這項隨機對照試驗於越南胡志明市一家三級體外人工受孕 (IVF) 中心進行。 2023 年 1 月至 2023 年 6 月期間，共有 120 名女性被隨機選中。 符合入選資格的女性年齡在 18 至 37 歲之間，患有多囊卵巢綜合症 (PCOS)。 在提供書面知情同意後，參與者被隨機分配選出 (1:1) ，接受附有或不帶卵泡刺激素 (FSH) 啟動的獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 治療。 FSH 啟動組的參與者於取卵母細胞之前接受了兩天基因重組 FSH (rFSH) 注射劑；無 FSH 組則並無接受任何 rFSH 注射劑。 對有取出的卵丘-卵母細胞複合體均進行了雙相體外成熟 (CAPA-IVM)。 成熟卵母細胞透過單精子卵漿內注射技術 (ICSI) 程序受精，並培育至囊胚期後進行玻璃化冷凍保存。 參與者在冷凍替代周期期間進行單次囊胚移植。 首要目標是成熟卵母細胞的數量。



對於進行 CAPA-IVM 程序後的成熟卵母細胞數量，無 FSH 組與 FSH 組之間沒有顯著差異（13 [9; 18] 對比 14 [7; 18]；絕對差異 -1 [95% 置信區間 -5, 4]）。 其他卵母細胞和胚胎學結果亦沒有顯著組別間差異，包括卵丘-卵母細胞複合體數量、受精卵母細胞數量、囊胚總數及優質囊胚數以及冷凍胚胎總數。 無 FSH 組的活產率為 38.3%，FSH 組則為 31.7%，兩者並無統計上的明顯差異。 在兩個組別中，妊娠 12 週內參與者的流產率均為 5.0%。 妊娠併發症發生率不高，無 FSH 組與 FSH 組的發生率相若；妊娠 32 週內無早產情況出現。

研究結果由 Tuong M Ho 博士於 2024 年 7 月 9 日在阿姆斯特丹（荷蘭）舉行的第 40 屆歐洲人類生殖和胚胎學協會 (ESHRE) 年會上公佈，並提交予某份領先生殖醫學期刊進行發表。

這項研究的負責人是越南胡志明市醫藥大學和 MyDuc 醫院的 Lan Vuong 教授，她表示：「這項隨機對照試驗有 120 名患者參與，證實無 rFSH 啟動的 CAPA-IVM 與為期兩天 rFSH 啟動的 CAPA-IVM 達到同等效果。 單次囊胚移植的 CAPA-IVM 的活產率達 38%，與需時 8-10 天 rFSH 治療的標準 IVF 達到相近的活產率。 這是一個好消息，亦是里程碑式的成就。 這些數據支持了我們的觀點，即患有 PCOS 的女性適合進行完全不含促性腺激素的替代生育治療。」

關於 CAPA-IVM

CAPA-IVM 是一種在沒有或極少刺激卵巢後恢復卵母細胞的體外成熟嶄新方法，在卵母細胞體外成熟過程中結合精子獲能步驟，從而增強了卵母細胞的發育能力。 CAPA-IVM 是一種較為方便患者的輔助生殖技術方法，或會成為傳統卵巢刺激和 IVF 以外的替代選擇，減輕一些特定患者群的治療負擔。 CAPA-IVM 技術的全球權利歸 Lavima Fertility, Inc. 所有。Lavima Fertility 正在研發醫療器械，方便這項技術的未來應用。

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