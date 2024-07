BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions macht ersten Spatenstich für neue Investition in grünen Wasserstoff in Budenheim, Deutschland

Neue Anlage wird Elektrolyse- und Brennstoffzellenkomponenten zur Unterstützung der globalen Energiewende herstellen

Die Produktion soll im Sommer 2025 aufgenommen werden

Gemeinsame Investition mit anderen Partnern



BUDENHEIM, Deutschland, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) hat mit dem Bau seiner ersten hochmodernen Produktionsanlage für Komponenten für grünen Wasserstoff und Brennstoffzellen in Budenheim nahe Frankfurt begonnen. Zu den Produkten, die an diesem Standort hergestellt werden, gehören neu entwickelte katalysatorbeschichtete Membranen mit geringer Iridium-Beladung (CCMs), ein wichtiges Funktionselement für die Wasserelektrolyse mit Protonenaustauschmembranen (PEM). Dies wird die Celtec®-Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) für Hochtemperatur-Brennstoffzellen ergänzen, die ebenfalls in der Anlage hergestellt werden sollen. MEAs sind entscheidende Komponenten in Brennstoffzellen, die es ermöglichen, Wasserstoff zusammen mit Luftsauerstoff effizient in Strom umzuwandeln.

Das ECMS-Wasserstoffgeschäft ist weltweit tätig, mit Aktivitäten in Europa, Nordamerika und Asien. Mit der raschen Entwicklung des Ökosystems der erneuerbaren Energien wird die Produktion von grünem Wasserstoff aus der Wasserelektrolyse zu einem entscheidenden Aspekt bei der Unterstützung der globalen Energiewende. Die neue Anlage wird die kommerzielle Einführung neu entwickelter CCMs für PEM-Elektrolyseure mit Multi-Gigawatt-Kapazität ermöglichen, um den Weltmarkt zu bedienen. Diese Investition ermöglicht es ECMS, seine Kompetenzen in den Bereichen Edelmetalle, Katalysatoren und Recycling zu erweitern und sich als integrierter Anbieter von Komplettlösungen für eine Reihe von Produktlinien im Bereich des grünen Wasserstoffs zu positionieren.

„Dieser neue Standort in Budenheim erfüllt einen wichtigen Teil unserer globalen Strategie für Wasserstoff“, so Tim Ingle, Senior Vice President of Precious Metal Services and Recycling bei ECMS. „Als weltweit führendes Unternehmen für Edelmetalldienstleistungen und Katalysatorrecycling unterstreicht diese Investition unsere Unterstützung für die wachsende Wasserstoffwirtschaft mit zirkulären Lösungen, die die Leistung verbessern und die Kosten für PEM-Elektrolyseure und Brennstoffzellen senken.“

„Unsere neuen Produkte sind erfolgreich von der Forschung und Entwicklung in den Pilotmaßstab übergegangen. Die Produktion in Budenheim stellt einen wichtigen Meilenstein für die Markteinführung dieser Produkte dar und versetzt uns in eine gute Position, um diese beträchtliche Geschäftsmöglichkeit zu nutzen", so Saeed Alerasool, Senior Vice President R&D and Application bei ECMS.

Die Eröffnung des Standorts Budenheim ist für den Sommer 2025 geplant. Die Anlage auf einem Industriegelände liegt im Zentrum Europas in der Metropolregion Rhein-Main. Das Projekt wird gemeinsam mit der Trigona Fuel Cell Components GmbH und der Grundstücksverwaltung Rheinufer GmbH & Co. KG entwickelt.

Über BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions



BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) nutzt sein umfassendes Know-how als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Katalyse und Edelmetalle und bedient Kunden in vielen Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Innenraumluftqualität, die Halbleiterindustrie und die Wasserstoffwirtschaft, und bietet mit seinem Edelmetallhandel und -recycling umfassende Dienstleistungen an. Mit dem Schwerpunkt auf Kreislauflösungen und Nachhaltigkeit unterstützt ECMS seine Kunden bei der Schaffung einer saubereren und nachhaltigeren Welt. Die Elemente des Lebens zu schützen, ist unser Ziel, und das inspiriert uns zu immer neuen Lösungen. ECMS ist weltweit in 16 Ländern mit über 4.500 Mitarbeitern und 21 Produktionsstätten tätig.

Kontakt für Medienarbeit:

Betsy Arnone

+1 973-519-9808

E-Mail: betsy.arnone@basf-catalystsmetals.com Zusätzlicher Kontakt:

Katarzyna Postawa

+48 882001062

E-Mail: katarzyna.postawa@basf-catalystsmetals.com BASF ECMS

33 S. Wood Ave

Iselin, NJ 08830

www.basf.com/ecms

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c267139-bb57-4ebf-9a9c-411bbbfa7787