BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions 在德国布登海姆的新绿色氢能源投资项目破土动工

新工厂将生产电解和燃料电池组件，以支持全球能源转型

计划于 2025 年夏季开始生产

与其他合作伙伴联合投资



德国布登海姆, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) 在德国法兰克福附近的布登海姆开始建造其首个最先进的绿色氢能源和燃料电池组件工厂。 该工厂生产的产品将包括新开发的低铱负载催化剂涂层膜 (CCM)，这是质子交换膜 (PEM) 电解水的一个关键功能部件。 这将是对用于高温燃料电池的 Celtec® 膜电极组件 (MEA) 的补充，后者也将在该工厂生产。 MEA 是燃料电池的关键部件，可将氢气和空气中的氧气有效地转化为电能。

ECMS 氢能业务在全球范围内运营，遍及欧洲、北美和亚洲。 随着可再生能源生态系统的快速发展，利用电解水生产绿色氢能将成为支持全球能源转型的重要支柱。 新工厂将使新开发的用于 PEM 电解槽的 CCM 实现商业化，这些 CCM 将具备多吉瓦级的产能，以服务全球市场。 这项投资使 ECMS 得以在贵金属、催化剂和回收领域扩展其能力，将自己定位为绿色氢能领域内提供一系列产品线的集成、全循环、端到端解决方案供应商。

“布登海姆新工厂是我们全球氢能战略的关键部分，” ECMS 贵金属服务和回收业务高级副总裁 Tim Ingle 表示。 “作为贵金属服务和催化剂回收领域的全球领导者，这项投资巩固了我们对不断发展的氢经济的支持，我们的循环解决方案可以提高 PEM 电解槽和燃料电池的性能并降低其成本。”

“我们的新产品已成功从研发阶段进入试验阶段。 布登海姆的生产是这些产品进入市场的一个重要里程碑，并使我们能够充分利用这一巨大的商机，” ECMS 研发与应用高级副总裁 Saeed Alerasool 表示。

布登海姆工厂计划于 2025 年夏季投入使用。 该工厂位于欧洲中心的莱茵-美因大都会区内的一个工业厂房内。 该项目由 Trigona Fuel Cell Components GmbH 和 Grundstücksverwaltung Rheinufer GmbH & Co. KG 共同开发。

关于 BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions



作为催化剂和贵金属领域的全球领导者，BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) 凭借其深厚的专业知识，为汽车、航空航天、室内空气质量、半导体和氢经济等众多行业的客户提供服务，并通过贵金属交易和回收提供全循环服务。 ECMS 专注于循环解决方案和可持续发展，致力于帮助客户创造一个更清洁、更可持续发展的世界。 保护生命元素是我们的宗旨，这也激励着我们不断推出新的解决方案。 ECMS 在全球 16 个国家/地区开展业务，拥有 4,500 多名员工和 21 个生产基地。

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