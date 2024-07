Oceana Canada célèbre une grande victoire de conservation : les monts sous-marins au large des côtes de la C-B bénéficient d’une protection permanente

VANCOUVER, territoire non cédé du peuple Salish côtier, comprenant les nations Musqueam, Squamish et, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada a désigné 133 017 km2 de monts sous-marins au large de la côte ouest de l’île de Vancouver comme étant sa nouvelle et plus grande zone de protection marine (ZPM). Oceana Canada se félicite de l’annonce de Pêches et Océans Canada (MPO), qui protège désormais 93 % des monts sous-marins connus du Canada, marquant ainsi une évolution importante vers la préservation de la biodiversité marine.



Nommée Tang. ɢwan · ḥačxʷiqak · Tsig̱is, cette nouvelle ZPM sera cogérée par les Premières Nations Haïda, Nuu-chah-nulth et Quatsino. Elle contribue à l’engagement du Canada de protéger 30 % de ses terres et de ses océans d’ici 2030, en couvrant 2,31 % de la superficie marine du pays et en haussant la protection de moins de 1 % en 2015 à plus de 15,54 % aujourd’hui.

« Oceana Canada milite pour la protection de ces écosystèmes sous-marins vitaux depuis 2018, » a déclaré Robert Rangeley, directeur scientifique d’Oceana Canada. « Les zones de protection marines représentent un outil de conservation éprouvé qui peut renverser la dégradation de nos océans et sauvegarder des écosystèmes essentiels au bien-être culturel et socioéconomique des communautés côtières. Cette nouvelle désignation marque une étape importante dans nos efforts pour protéger la biodiversité marine et améliorer l’abondance de la vie dans les océans. La diversité et la vitalité de la vie documentée sur les monts sous-marins et les cheminées hydrothermales au cours de la dernière décennie d’expéditions de recherche démontrent incontestablement l’importance de ces habitats remarquables et énigmatiques des grands fonds marins. »

Les mesures de protection mises en place à Tang. ɢwan - ḥačxʷiqak - Tsig̱is empêcheront la pratique d’activités comme la pêche de fond et les rejets, sauvegardant ainsi des forêts séculaires de coraux arborescents rouges, d’éponges de verre et la multitude d’espèces qui dépendent de ces habitats. Une expédition de recherche menée par Oceana Canada, Pêches et Océans Canada, la Nation Haïda et Ocean Networks Canada lors d’explorations en eaux profondes a révélé la présence de coraux anciens, lys de mer, gorgonocéphales, pieuvres, langoustes et plusieurs espèces de sébastes à longue durée de vie. Depuis l’expédition, des milliers de personnes à travers le Canada se sont jointes à Oceana Canada pour demander au gouvernement de protéger ces milieux exceptionnels.

Les remontées d’eau riches en nutriments provenant de ces monts sous-marins attirent des espèces à des centaines de mètres plus haut, dont des thons, des requins et des baleines comme les baleines à bosse, ainsi que des oiseaux de mer comme les macareux moines. En protégeant de façon permanente ces monts essentiels sur le plan écologique, le Canada contribue à la santé des océans et au rétablissement de pêches sauvages saines et abondantes dont dépendent les communautés côtières, notre économie et la planète.

Kathryn Moran, présidente-directrice générale d’Ocean Networks Canada, a déclaré : « Ocean Networks Canada a été enchanté de travailler avec Pêches et Océans Canada, Oceana Canada et les Premières Nations côtières de la Colombie-Britannique pour explorer et découvrir la richesse et la biodiversité de l’océan au large de notre côte ouest. Ce travail a permis de préparer le terrain pour la délimitation de la plus récente aire protégée du Canada - Tang.ɢ̱wan - ḥačxwiqak - Tsig̱is. Cette zone protégée est un facteur déterminant pour nous assurer que les générations futures hériteront d’un océan en bonne santé et de communautés côtières prospères. »

Pour en savoir plus sur les campagnes d’Oceana Canada, visitez oceana.ca. Les efforts déployés par Oceana à l’échelle mondiale pour protéger les habitats d’importance critique ont permis jusqu’à présent de protéger plus de 700 000 km2 de l’océan Pacifique.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à interdire les plastiques à usage unique, mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au www.oceana.ca.

Contacts médias: Vaishali Dassani, Oceana Canada, vdassani@oceana.ca, 647-294-3335;

Angela Pinzon, Pilot PMR, angela.pinzon@pilotpmr.com, 647-295-0517. Trousse média disponible ici