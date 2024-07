Derek Chaves wird Chief Financial Officer von Corza Medical

WESTWOOD, Massachusetts, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (kurz „Corza“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Wirkung vom 8. Juli 2024 die Ernennung von Derek Chaves zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Corza Medical ist ein wachstumsstarker globaler Marktführer für Medizintechnik und innovative chirurgische Lösungen und bekannt für umfassende und herausragende Leistungen in Bezug auf Kundendienst und Partnerschaften. Die Berufung von Chaves unterstreicht die Verpflichtung für eine Skalierung des Betriebs bei Corza und für weitere Wachstumssteigerungen in einem komplexen und dynamischen Marktumfeld.



Derek Chaves bringt über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen in der Medizintechnik und in den Biowissenschaften mit sich, wozu Rollen mit immer größerer Verantwortung bei C.R. Bard gehörten, bevor das Unternehmen von Becton Dickinson übernommen wurde. Zuletzt diente Derek als Vice President im Bereich Finance für die 3,6 Mrd. USD schwere globale Geschäftseinheit Integrated Diagnostic Solutions von Becton Dickinson und zuvor hatte er die Rolle als VP im Bereich Finance für die globale Geschäftseinheit Surgery von Becton Dickinson inne.

„Die Berufung von Chaves kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Corza Medical, da wir soeben den Schwellenwert von einer halben Milliarde bei unseren Erträgen überschritten haben und unsere Kapazitäten laufend erweitern“, sagte Gregory T. Lucier , Executive Chairman von Corza Medical. „Seine umfassenden Erfahrungen im Finanzwesen, seine Kenntnisse der Komplexitäten in unserer Branche und seine nachweisliche Erfolgsbilanz, wenn es um die Förderung von raschem Wachstum bei gleichzeitiger Sicherstellung der betrieblichen Leistungsfähigkeit geht, werden für unseren Erfolg in Zukunft entscheidend sein.“

„Sein fundiertes Fachwissen im medizintechnischen und pharmazeutischen Umfeld befähigt ihn auf einzigartige Weise dazu, die Wertschöpfung voranzutreiben, wenn wir unsere globale Präsenz erweitern und unsere Angebote verfeinern. Er ist eine enorm wertvolle Ergänzung für unser Führungsgremium“, fügte Tom Testa , der Chief Executive Officer von Corza Medical, hinzu.

Derek Chaves hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Bryant University und einen Master of Business Administration von der Charleston Southern University. Seine umfangreichen Erfahrungen und Führungskompetenzen werden für den anhaltenden Erfolg von Corza Medical und die Verpflichtung des Unternehmen, medizinischen Fachkräften in aller Welt innovative Lösungen mit bemerkenswertem Service, bewährter Leistungsfähigkeit und ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis bereitzustellen, eine entscheidende Rolle spielen.