Velan Inc. publie les résultats du premier trimestre de son exercice 2025

MONTRÉAL, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), un chef de file mondial de la fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 mai 2024. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.



FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE ET ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Carnet de commandes de 528,3 M$, en hausse de 36,8 M$ par rapport au début de l’exercice.

Nouvelles commandes 1 de 109,8 M$, comparativement à 91,8 M$ au premier trimestre de l’exercice 2024.

de 109,8 M$, comparativement à 91,8 M$ au premier trimestre de l’exercice 2024. Ratio commandes/chiffre d’affaires 1 de 1,42, contre 1,36 lors de la même période l’an dernier.

de 1,42, contre 1,36 lors de la même période l’an dernier. Chiffre d’affaires de 77,5 M$, en hausse de 14,5 % par rapport à 67,7 M$ au premier trimestre de l’exercice 2024.

Marge brute de 23,8 M$, soit 30,7 % du chiffre d’affaires, contre 15,1 M$, ou 22,2 % du chiffre d’affaires, lors de la même période l’an dernier.

Perte nette 2 de 1,1 M$, comparativement à une perte nette de 8,3 M$ au premier trimestre de l’exercice 2024.

de 1,1 M$, comparativement à une perte nette de 8,3 M$ au premier trimestre de l’exercice 2024. Trésorerie nette et équivalents de trésorerie de 34,0 M$.

Le 8 juillet, Velan a annoncé la signature d’une entente d’une valeur de 50 M$ CA avec Bruce Power pour fournir des vannes et du soutien aux vannes au cours des 10 prochaines années.

RÉSULTATS FINANCIERS

Trimestres clos les 31 mai 2024 31 mai 2023 Chiffre d’affaires 77 500 $ 67 659 $ Marge brute 23 812 $ 15 052 $ Marge brute en % du chiffre d’affaires 30,7 % 22,2 % Résultat net (perte nette) (1 104 $) (8 284 $) par action – de base et dilué(e) (0,05 $) (0,38 $) BAIIA ajusté1 3 862 $ (3 290 $) Résultat net (perte nette) ajusté(e)1 (1 015 $) (7 910 $) par action – de base et dilué(e) (0,05 $) (0,37 $) Nombre moyen pondéré d’actions en circ. (en milliers) 21 586 21 586

« Velan a enregistré une bonne performance dans ses principaux marchés en ce début d’exercice 2025, affichant notamment une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent, un carnet de commandes de 528 millions de dollars et une marge brute de plus de 30 % au premier trimestre », a déclaré James A. Mannebach, président du conseil et chef de la direction de Velan. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’égard des nouvelles opportunités dans le secteur nucléaire du fait de l’intérêt accru pour les petits réacteurs modulaires qui gagnent en popularité en Europe et en Amérique du Nord. Globalement, le déploiement de centrales nucléaires, essentielles à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a récemment bénéficié d’un soutien qui favorisera son accélération à la suite de l’adoption d’un projet de loi bipartite au Sénat américain. Au Canada, nous avons renforcé notre position sur le marché du nucléaire avec la signature d’un accord stratégique d’une durée de 10 ans avec Bruce Power plus tôt cette semaine portant sur la fourniture de vannes industrielles destinées à des projets de gestion des actifs et de prolongement de leur durée de vie. En ce qui concerne l’avenir, nous nous attendons à ce que l’énergie nucléaire connaisse un cycle de croissance pour au moins la prochaine décennie à l’échelle mondiale. »

« Nous avons considérablement amélioré notre marge brute au premier trimestre, grâce à un accroissement du volume des ventes et une composition du chiffre d’affaires avantageuse qui ont contribué à une croissance substantielle du BAIIA ajusté par rapport à l’exercice précédent », a affirmé Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative de Velan. « Grâce à une situation de trésorerie nette de 34,0 millions de dollars à la clôture du trimestre, Velan dispose de la solidité financière nécessaire pour continuer d’investir dans des domaines de croissance clés et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. »





CARNET DE COMMANDES

31 mai 2024 29 fév. 2024 Carnet de commandes 528 278 $ 491 525 $ livrable au cours des 12 prochains mois 372 250 $ 360 669 $ NOUVELLES COMMANDES

31 mai 2024 31 mai 2023 Nouvelles commandes 109 768 $ 91 811 $ Ratio commandes/chiffre d’affaires 1,42 1,36

Au 31 mai 2024, le carnet de commandes s’élevait à 528,3 millions de dollars, en hausse de 36,8 millions de dollars, soit 7,5 %, par rapport à 491,5 millions de dollars au début de l’exercice, reflétant la robustesse des nouvelles commandes au premier trimestre. Au 31 mai 2024, 70,5 % du carnet de commandes, représentant des commandes d’une valeur de 372,3 millions de dollars, était livrable au cours des 12 prochains mois, contre 73,4 % du carnet de commandes lors du précédent exercice. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 1,1 million de dollars sur le carnet de commandes au cours du trimestre.



Les nouvelles commandes au premier trimestre de l’exercice 2025 se sont chiffrées à 109,8 millions de dollars, en progression de 19,6 % par rapport aux nouvelles commandes de 91,8 millions de dollars obtenues un an plus tôt. Cette croissance reflète principalement une augmentation des nouvelles commandes en Amérique du Nord alimentée par de nouveaux projets et par les activités d’entretien, de réparation et de révision (MRO), de concert avec une hausse des nouvelles commandes pour des projets de raffineries de pétrole en Allemagne et pour le marché de l’énergie nucléaire en France. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une baisse des commandes du secteur du pétrole et du gaz en Italie attribuable aux commandes d’envergure obtenues au quatrième trimestre de l’exercice 2024. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 1,1 million de dollars sur les nouvelles commandes au cours du trimestre.

Du fait que les nouvelles commandes ont surpassé le chiffre d’affaires, le ratio commandes/chiffre d’affaires de la Société s’est établi à 1,42 au premier trimestre de l’exercice 2025, comparativement à 1,36 lors de la période correspondante de l’exercice 2024.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Le chiffre d’affaires a atteint 77,5 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice 2025, en hausse de 14,5 % par rapport à la même période l’an dernier. La croissance est principalement attribuable à une hausse des expéditions des opérations nord-américaines de Velan, y compris des livraisons pour d’importants projets et une excellente performance des activités d’entretien, de réparation et de révision, de même qu’aux opérations italiennes qui, grâce à un carnet de commandes bien rempli, ont affiché de bons résultats malgré des retards de livraison découlant de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact négatif de 0,6 million de dollars sur le chiffre d’affaires du trimestre.

La marge brute s’est établie à 23,8 millions de dollars au premier trimestre de 2025, en forte hausse par rapport à 15,1 millions de dollars douze mois plus tôt. L’augmentation est principalement attribuable à un accroissement du volume des ventes qui a eu un impact positif sur l’imputation des coûts indirects fixes de production, à une composition du chiffre d’affaires plus avantageuse par rapport à l’exercice précédent, ainsi qu’à des gains de productivité. Les fluctuations des taux de change ont eu une incidence négative de 0,1 million de dollars sur la marge brute au premier trimestre de 2025. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute a atteint 30,7 %, comparativement à 22,2 % un an plus tôt.

Les frais d’administration se sont élevés à 21,8 millions de dollars, soit 28,1 % du chiffre d’affaires, au premier trimestre de l’exercice 2025, comparativement à 21,5 millions de dollars, ou 31,8 % du chiffre d’affaires, un an auparavant. Cette année, les frais d’administration comprennent des frais de restructuration de 0,1 million de dollars constitués essentiellement d’indemnités de départ, tandis que lors du précédent exercice, les frais d’administration comprenaient des charges de 0,5 million de dollars liées à la transaction proposée avec Flowserve Corporation.

Hormis ces éléments, les frais d’administration se sont chiffrés à 21,7 millions de dollars, soit 28,0 % du chiffre d’affaires, au premier trimestre de l’exercice 2025, contre 21,0 millions de dollars, ou 31,0 % du chiffre d’affaires l’an dernier. La réduction d’un exercice sur l’autre découle essentiellement d’initiatives de compression des coûts dans l’ensemble des opérations de la Société et de l’effet de levier d’un accroissement du chiffre d’affaires.

Le BAIIA s’est établi à 3,7 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice 2025, comparativement à un BAIIA négatif de 3,8 millions de dollars l’an dernier. Hormis les frais de restructuration de cette année et les charges de l’an dernier liées à la transaction proposée avec Flowserve, le BAIIA ajusté s’établit à 3,9 millions de dollars, en hausse par rapport à un BAIIA négatif de 3,3 millions de dollars un an auparavant. L’augmentation d’un exercice sur l’autre est principalement attribuable à l’accroissement du volume des ventes jumelé à l’amélioration substantielle de la marge brute ainsi qu’à des initiatives de compression des coûts.

La perte nette s’est élevée à 1,1 million de dollars, soit 0,05 $ par action, au premier trimestre de l’exercice 2025, comparativement à une perte nette de 8,3 millions de dollars, ou 0,38 $ par action, l’an dernier. Hormis l’incidence après impôt des frais de restructuration et des coûts liés à la transaction proposée, la perte nette ajustée s’est établie à 1,0 million de dollars, soit 0,05 $ par action, comparativement à une perte nette ajustée de 7,9 millions de dollars, ou 0,37 $ par action, lors du précédent exercice. La variation d’un exercice sur l’autre est attribuable à une hausse du BAIIA ajusté au premier trimestre de l’exercice 2025, en partie contrebalancée par une hausse du montant net des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mai 2024, la Société détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 35,8 millions de dollars, ainsi que des placements à court terme de 5,7 millions de dollars, tandis que la dette à long terme, incluant la partie courante, s’élevait à 24,8 millions de dollars.

PERSPECTIVES

Velan a enregistré des résultats robustes au premier trimestre, comme l’illustre le carnet de commandes en croissance qui a atteint 528,3 millions de dollars et le ratio commandes/chiffre d’affaires de 1,42. Au 31 mai 2024, des commandes totalisant 372,3 millions de dollars, représentant 70,5 % du carnet de commandes total, devaient être livrées au cours des 12 prochains mois. À la lumière de ces commandes, la Société réitère ses attentes à l’égard d’une croissance de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2025.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre qui aura lieu le vendredi 12 juillet 2024, à 8 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-836-8184 ou RapidConnect URL https://emportal.ink/3z8pLbF. Les documents auxquels il sera fait référence lors de cette conférence téléphonique seront disponibles peu de temps avant l’événement sur le site Web de la Société sous la rubrique intitulée « Relations avec les investisseurs » (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). Un enregistrement de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-289-819-1450 ou au 1-888-660-6345, code d’accès 87075.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde. La Société, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 346,8 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété, compte 1 654 employés et exploite des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer », ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être considéré comme sûr et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés aux présentes. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS »). Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Les rapprochements et définitions sont présentés ci-après.

Résultat net (perte nette) ajusté(e), Résultat net (perte nette) ajusté(e) par action, Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») et BAIIA ajusté

Trimestres clos les 31 mai 2024 31 mai 2023 $ $ Rapprochement du résultat net (perte nette) avec le résultat net (perte nette) ajusté(e) et le résultat net (perte nette) par action Résultat net (perte nette) (1 104 ) (8 284 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Frais de restructuration 89 - Coûts liés à la transaction proposée - 374 Résultat net (perte nette) ajusté(e) (1 015 ) (7 910 ) par action – de base et dilué(e) (0,05 ) (0,37 ) Rapprochement du résultat net (perte nette) avec le BAIIA ajusté Résultat net (perte nette) (1 104 ) (8 284 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 1 685 2 066 Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement 771 563 Charges financières – montant net 1 341 1 205 Impôt sur le résultat 1 048 651 BAIIA 3 741 (3 799 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Frais de restructuration 121 - Coûts liés à la transaction proposée - 509 BAIIA ajusté 3 862 (3 290 )

Les termes « résultat net ajusté » et « perte nette ajustée » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré(e) d’ajustements, déduction faite de l’impôt sur le résultat, pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par action s’obtient en divisant le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ajusté majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du BAIIA majoré d’ajustements pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles commandes nettes » et « nouvelles commandes » s’entendent des commandes fermes, déduction faite des annulations, comptabilisées par la Société au cours d’une période déterminée. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant des nouvelles commandes au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication de la performance des activités de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles commandes prises en charge par la Société et restant à livrer. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant du carnet de commandes de la Société au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société devra faire face et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 31 mai, 29 février, 2024 2024 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 35,798 36,445 Placements à court terme 5,735 5,271 Créances d'exploitation 105,661 119,914 Impôt sur le résultat à recouvrer 6,374 6,132 Stocks 220,235 208,702 Acomptes et charges payées d’avance 9,443 10,421 Actifs dérivés 202 125 383,448 387,010 Actifs non courants Immobilisations corporelles 69,978 69,918 Immobilisations incorporelles et goodwill 16,960 16,543 Impôt sur le résultat différé 6,021 5,193 Autres actifs 729 729 93,688 92,383 Total des actifs 477,136 479,393 Passifs Passifs courants Dette bancaire 1,779 - Dettes d'exploitation et charges à payer 86,148 88,230 Impôt sur le résultat à payer 1,453 1,568 Acomptes de clients 35,649 30,396 Provisions 13,909 14,129 Passifs dérivés - 26 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1,568 1,607 Partie à court terme de la dette à long terme 5,317 24,431 145,823 160,387 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 11,115 11,036 Dette à long terme 19,494 4,346 Impôt sur le résultat à payer 1,912 2,325 Impôt sur le résultat différé 3,938 3,462 Acomptes de clients 34,364 35,082 Provisions 72,929 74,058 Autres passifs 5,216 5,438 148,968 135,747 Total des passifs 294,791 296,134 Total des capitaux propres 182,345 183,259 Total des passifs et des capitaux propres 477,136 479,393 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.







États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les 31 mai, 31 mai, 2024 2023 $ $ Chiffre d’affaires 77,500 67,659 Coût des ventes 53,688 52,607 Marge brute 23,812 15,052 Frais d’administration 21,807 21,499 Autres charges (produits) 776 (13 ) Résultat d'exploitation 1 229 (6 434 ) Produits financiers 111 135 Charges financières (1 452 ) (1,340 ) Charges financières, montant net (1 341 ) (1,205 ) Résultat avant impôt ( 112 ) (7 639 ) Charge d'impôt sur le résultat 1,048 651 Résultat net de la période (1 160 ) (8 290 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (1 104 ) (8 284 ) Participation ne donnant pas le contrôle (56 ) (6 ) Résultat net de la période (1 160 ) (8 290 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué (0.05 ) (0.38 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - 0.02 et action à droit de vote multiple (- $ CA) (0.03 $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21,585,635 21,585,635 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.





États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les 31 mai, 31 mai, 2024 2023 $ $ Résultat global Résultat net de la période (1 160 ) (8 290 ) Autres éléments du résultat global Conversion de devises étrangères 246 1 408 Résultat global ( 914 ) (6 882 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple ( 858 ) (6 876 ) Participation ne donnant pas le contrôle (56 ) (6 ) Résultat global ( 914 ) (6 882 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.







États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2023 72 695 6 260 (41 208 ) 162 142 199 889 946 200 835 Résultat net de l'exercice - - - (8 284 ) (8 284 ) (6 ) (8 290 ) Autres éléments du résultat global - - 1 408 - 1 408 - 1 408 Résultat global - - 1 408 (8 284 ) (6 876 ) (6 ) (6 882 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (346 ) (346 ) - (346 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (134 ) (134 ) - (134 ) Solde au 31 Mai 2023 72 695 6 260 (39 800 ) 153 378 192 533 940 193 473 Solde au 29 Février 2024 72 695 6 260 (38 692 ) 141 914 182 177 1 082 183 259 Résultat net de l'exercice - - - (1 104 ) (1 104 ) (56 ) (1 160 ) Autres éléments du résultat global - - 246 - 246 - 246 Résultat global - - 246 (1 104 ) ( 858 ) (56 ) ( 914 ) Solde au 31 Mai 2024 72 695 6 260 (38 446 ) 140 810 181 319 1 026 182 345