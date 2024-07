AGAO begeistert auf der Eurobike 2024 mit bahnbrechendem solarbetriebenem E-Bike

FRANKFURT, Deutschland, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Eurobike 2024 in Frankfurt stellte AGAO sein mit Spannung erwartetes solarbetriebenes E-Bike vor, dessen innovatives Design und hochmoderne Technologie unter den Messebesuchern für Begeisterung sorgte. AGAO, weltweit Vorreiter in Sachen mobiler Solartechnologie, präsentierte sein Engagement für nachhaltige und effiziente urbane Transportlösungen mit dem Slogan „Boundless energy, infinite riding“.



Das E-Bike von AGAO wurde für urbane Pendler entwickelt und zeichnet sich durch Effizienz, Umweltverträglichkeit und Kosteneffizienz aus. Die wichtigsten Merkmale sind:

Micro-Light Power Generation Technology: Gewährleistet eine effiziente Stromerzeugung auch bei schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht ein kontinuierliches Aufladen bei bewölktem Wetter oder in schattigen Bereichen.

Gewährleistet eine effiziente Stromerzeugung auch bei schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht ein kontinuierliches Aufladen bei bewölktem Wetter oder in schattigen Bereichen. Energy Matrix System: Integriert unterschiedlich ausgerichtete Solarmodule und optimiert die Energiespeicherung und -verteilung durch fortschrittliche Algorithmen für eine maximale Nutzung der Sonnenenergie.

Integriert unterschiedlich ausgerichtete Solarmodule und optimiert die Energiespeicherung und -verteilung durch fortschrittliche Algorithmen für eine maximale Nutzung der Sonnenenergie. Hohe Widerstandsfähigkeit: Die eingefassten, stoß- und kratzfesten Photovoltaikmodule und der Rahmen aus einer hochfesten Aluminium-Magnesium-Legierung gewährleisten eine lange Lebensdauer.



Aufgrund der steigenden Nachfrage nach leistungsstarken E-Bikes soll der E-Bike-Markt laut Marktforschungsberichten von 48,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 71,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen. Für AGAO ergeben sich aus diesem Wachstum erhebliche Chancen.

Während der Eurobike 2024 präsentierte AGAO Produktvorführungen und interaktive Veranstaltungen, um die herausragenden Vorteile seiner solarbetriebenen E-Bikes zu demonstrieren. Herausgestellt wurden Funktionen wie das Aufladen während der Fahrt und die erhöhte Reichweite. Auch der Komfort, nicht auf Ladeinfrastruktur angewiesen zu sein, sowie die Emissionsfreiheit wurden als umweltfreundliche Vorteile hervorgehoben. Zusätzlich stellte AGAO verschiedene Modelle vor, die auf unterschiedliche Nutzergruppen und eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten zugeschnitten sind.

Das allgemeine Feedback der Nutzer war überwältigend positiv. John aus den Vereinigten Staaten kommentierte: „Die Solar-Selbstladefunktion des AGAO E-Bikes ist unglaublich praktisch. Ich kann eine Woche lang zur Arbeit und zurück fahren, ohne es an die Steckdose anschließen zu müssen, sodass es perfekt für den täglichen Arbeitsweg ist.“ Carlos aus Spanien fügte hinzu: „Bei Wochenendausflügen erhöht die Solarladefunktion die Reichweite erheblich. Selbst ohne Ladegerät kann ich bis zu 60 Kilometer zurücklegen, was meine Bedenken in Bezug auf die Reichweite zerstreut. Außerdem kann ich zwischen verschiedenen Fahrmodi frei wählen.“

AGAO tauschte sich auf der Messe auch mit globalen Partnern aus, um künftige Kooperationsmöglichkeiten zur Ausweitung seines Markteinflusses und zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität auszuloten. Darüber hinaus stellte AGAO laufende Entwicklungsprojekte vor, darunter solarbetriebene E-Lastenfahrräder und -Dreiräder, die nachhaltige städtische Transportmöglichkeiten weiter voranbringen sollen.

