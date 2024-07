Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 12.7.2024 klo 10.00





Meriaura Group Oyj – Johdon liiketoimet, Kirsi Suopelto, heinäkuu 2024

Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 69801/7/16

Ilmoitusvelvollinen

Nimi:

Hybrid Consulting Oy

Asema:

Lähipiiriin kuuluva henkilö

Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa toimiva henkilö

Nimi:

Kirsi Suopelto

Asema:

Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija

Nimi:

Meriaura Group Oyj

LEI:

743700J1YZ8IEJAPDL21

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä:

2024-07-09 / 2024-07-10 / 2024-07-11

Kauppapaikka:

First North Growth Market Finland (FSME)

Liiketoimen luonne:

Luovutus

Lisätiedot

Instrumentti:

Osake

ISIN:

FI4000425848

2024-07-09

(1) Volyymi:

36 487

Yksikköhinta:

0,0372 EUR

(2) Volyymi:

26 440

Yksikköhinta:

0,0370 EUR

2024-07-10

(1) Volyymi:

40 000

Yksikköhinta:

0,0370 EUR

(2) Volyymi:

100 000

Yksikköhinta:

0,0372 EUR

(3) Volyymi:

30 885

Yksikköhinta:

0,0360 EUR

2024-07-10

(1) Volyymi:

40 000

Yksikköhinta:

0,0360 EUR

(2) Volyymi:

20 000

Yksikköhinta:

0,0360 EUR

(3) Volyymi:

9 229

Yksikköhinta:

0,0360 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi:

62 927 / 170 885 / 69 229

Keskihinta:

0,03712 EUR / 0,03694 EUR / 0,0360

Lisätietoja:

Meriaura Group Oyj

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 50 560 2349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com





Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.