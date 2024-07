Ontex kondigt details aan voor de resultatenpublicatie van het 2de kwartaal en 1ste jaarhelft van 2024

Aalst, België, 12 juli 2024 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, zal zijn resultaten van het tweede kwartaal en eerste jaarhelft van 2024 delen om 07:00 uur CEST op woensdag 31 juli 2024. Het directiecomité zal op dezelfde dag een webcast voor investeerders en analisten opzetten om 12:00 uur CEST. Deze webcast zal in het Engels plaatsvinden. Klik op volgende link om de presentatie bij te wonen vanop uw laptop, tablet of mobiel apparaat: https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20240731_1/ .

Een herhaling van de webcast zal kort na afloop van de live presentatie op dezelfde link beschikbaar zijn en een jaar lang op dezelfde link beschikbaar blijven.

Indien u wil deelnemen aan de vraag- en antwoordsessie op het einde van de webcast, neem dan vóór de dag van de publicatie contact op met investor.relations@ontexglobal.com . Deze sessie wordt beperkt tot professionele investeerders en analisten.

De consensus op basis van prognoses van aandelenanalisten die Ontex volgen is te vinden op de website: https://ontex.com/investors/results-reports/ . Deze prognoses en dus ook de consensuscijfers vertegenwoordigen enkel de mening van de analist en geen vooruitzichten van Ontex. Door deze consensusinformatie ter beschikking te stellen, heeft Ontex niet de intentie om dergelijke informatie goed te keuren.

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten voor retailers en gezondheidszorg, met expertise in babyverzorging, vrouwelijke verzorging en verzorging voor volwassenen. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.200 mensen tewerk en is aanwezig in 17 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en maken deel uit van de Bel Mid ® index.

