OSL 荣膺 2024 年 HFM 亚洲服务奖，获颁“最佳数字资产服务提供商”

香港, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港唯一专注数字资产的上市公司 OSL 集团（863.HK）旗下持牌数字资产交易平台 OSL 数字证券有限公司在 2024 年亚洲服务奖（ HFM Asia Services Awards 2024 ） 中被评为“最佳数字资产服务提供商”（Best Digital Assets Service Provider）。这一荣誉肯定了 OSL 在安全、合规和创新方面的承诺，巩固了其在全球数字资产市场中值得信赖的领导者地位。



由 With Intelligence 主办的 HFM 亚洲服务奖是对冲基金和数字资产领域最具声望的奖项之一，它根据过去 12 个月各公司的表现、对冲基金行业专家和客户反馈的评价进行综合评定，在业内备受认可，享有高度权威性。

OSL 数字证券有限公司董事总经理兼销售主管 Ryan Miller 在颁奖典礼上表示：“获颁最佳数字资产服务提供商，突显了 OSL 在为传统金融公司和原生数字资产公司提供数字资产交易和托管服务方面的领先地位。我们将继续专注产品和创新，为更多计划迈入这一领域的企业提供前沿的解决方案。”

OSL 董事会主席兼首席执行官潘志勇先生补充道：“OSL 作为香港持牌运营历史最悠久的数字资产平台，我们将继续领航合规数字资产发展，扩大服务范围，深化合作伙伴关系，不断创新以满足全球市场涌现的需求，共同塑造数字金融的未来。”

作为数字资产革命的先锋，OSL 可灵活提供量身定制的专业服务，满足其多元化客户群不断变化的需求。与此同时，OSL 在服务质量和运营标准方面的优异表现也通过了经四大会计师事务所之一审计的 SOC 2 Type 2 合规性认证，为数字资产行业的运营标准树立了新的标杆。

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