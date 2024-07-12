OSL 榮膺 2024 年 HFM 亞洲服務獎，獲頒「最佳數字資產服務供應商」

香港, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港唯一專注數字資產的上市公司 OSL 集團（863.HK）旗下持牌數字資產交易平台 OSL 數字證券有限公司在 2024 年亞洲服務獎（HFM Asia Services Awards 2024） 中被評為「最佳數字資產服務供應商」（Best Digital Assets Service Provider）。這項榮譽肯定了 OSL 在安全、合規和創新方面的承諾，鞏固了其在全球數字資產市場中值得信賴的領導者地位。



由 With Intelligence 主辦的 HFM 亞洲服務獎是對沖基金和數字資產領域最具聲望的獎項之一，它根據過去12 個月各公司的表現、對沖基金行業專家和客戶反饋的評價進行綜合評定，在業內備受認可，享有高度權威性。

OSL 數字證券有限公司董事總經理兼銷售主管Ryan Miller 在頒獎典禮上表示：「獲頒最佳數字資產服務提供商，突顯了 OSL 在為傳統金融公司和原生數字資產公司提供數字資產交易和託管服務方面的領先地位。」

OSL 董事會主席兼執行長潘志勇先生補充說：「OSL 作為香港持牌營運歷史最悠久的數字資產平台，我們將繼續領航合規數字資產發展，擴大服務範圍，深化合作夥伴關係，不斷創新以滿足全球市場湧現的需求，共同塑造數字金融的未來。」

作為數字資產革命的先鋒，OSL 可靈活提供量身訂製的專業服務，滿足其多元化客戶群不斷變化的需求。同時，OSL 在服務品質和營運標準方面的優異表現也通過了經四大會計師事務所之一審計的 SOC 2 Type 2 合規性認證，為數字資產行業的營運標準樹立了新的標竿。

如欲取得更多資訊，請瀏覽： osl.com。