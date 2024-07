Un nouveau rapport met en lumière les tendances et les avancées mondiales en matière de recherche et de traitement de la leucémie lymphoïde chronique

BOSTON, 12 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, l’organisation de recherche clinique sous contrat (« ORC ») proposant des services complets à l’échelle mondiale et établissant des partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs, a publié ce jour un important rapport de recherche intitulé Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) - Global Clinical Trial Landscape (Leucémie lymphoïde chronique [LLC] – Paysage mondial des essais cliniques).

Ce rapport mensuel d’experts, fourni par l’équipe d’analystes de Novotech, est gratuit. Il met en lumière les nouveaux développements prometteurs en matière de recherche et de traitement de la LLC, en présentant une analyse approfondie de l’épidémiologie de la maladie, de l’activité des essais cliniques, des options thérapeutiques et du paysage financier. L’analyse identifie les progrès passionnants réalisés dans le domaine de la recherche sur la LLC et les opportunités clés permettant de faire progresser les stratégies thérapeutiques au niveau mondial.

La LLC, une leucémie à croissance lente qui touche les adultes plus âgés, présente des profils épidémiologiques divers selon les régions. En 2022, on estimait à 121 000 le nombre de cas de LLC recensés à travers le monde, l’Europe et l’Amérique du Nord représentant la majorité des cas. L’Europe a signalé près de 32 000 cas, l’Allemagne arrivant en tête avec 4 500 cas. Les États-Unis, à eux seuls, ont enregistré environ 19 000 cas.

L’incidence de la LLC en Asie est généralement plus faible que dans les pays occidentaux, la Chine signalant 10 à 20 fois moins de cas que les États-Unis. Selon des estimations, l’Asie recense près de 11 000 cas, la Chine et l’Inde représentant respectivement environ 4 000 et 2 000 cas. Dans d’autres pays d’Asie, dont le Japon, les Philippines, la Thaïlande, la Corée du Sud et la Malaisie, l’incidence collective estimée de la LLC dépasse les 1 500 cas.

Le traitement de la LLC varie en fonction des marqueurs génétiques, du stade de la maladie et des réponses aux traitements antérieurs. Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) et la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO) fournissent des directives mettant l’accent sur les thérapies ciblées et les immunothérapies. Le développement de médicaments tels que les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton (iBTK) et les inhibiteurs de BCL-2, ainsi que les progrès du traitement par cellules CAR-T, constituent des avancées significatives en termes d’amélioration des résultats pour les patients.

Le paysage des essais cliniques sur la LLC témoigne d’un effort mondial considérable pour faire progresser les options thérapeutiques et comprendre la maladie. Depuis 2019, plus de 1 000 essais cliniques ont été lancés dans le monde entier, l’Amérique du Nord étant en tête avec 37 % de ces essais, suivie de près par la région Asie-Pacifique avec 34 %, l’Europe avec 20 % et le reste du monde (RDM) avec 8 %. En Amérique du Nord, les États-Unis accueillent la grande majorité des essais, soit 85 % de l’ensemble des essais nord-américains. En Asie-Pacifique, la Chine continentale joue un rôle essentiel, avec 44 % des essais menés dans la région. En Europe, les recherches de Novotech ont révélé une participation importante de pays tels que l’Espagne, la France et l’Italie.

Il est intéressant de noter que, malgré l’incidence plus faible de la LLC dans les pays asiatiques, le rapport révèle que la région Asie-Pacifique présente une densité d’essais environ sept fois inférieure à celle des États-Unis et environ trois fois inférieure à celle de l’Europe. Cet écart souligne à la fois le potentiel d’augmentation de l’engagement dans la recherche dans les pays d’Asie-Pacifique et la concentration relative de l’activité des essais cliniques dans les régions plus densément peuplées.

Le rapport présente également une analyse SWOT, soulignant les points forts des thérapies ciblées et des diagnostics avancés. Les traitements de nouvelle génération et les approches thérapeutiques personnalisées offrent des opportunités inédites, tandis que les coûts élevés des traitements et la résistance potentielle aux médicaments constituent des défis à relever.

Principaux enseignements du rapport :

La période moyenne de recrutement aux États-Unis est de 43,92 mois, ce qui est nettement plus long qu’en Asie-Pacifique (21,70 mois), mais les deux régions font preuve d’une efficacité de recrutement similaire.

Le développement de médicaments contre la LLC comprend 24 médicaments en phase préclinique, 33 en phase I, 30 en phase II et 4 en phase III. En outre, 5 médicaments ont été approuvés et 26 sont déjà commercialisés.

La majorité des médicaments commercialisés pour la LLC sont des inhibiteurs de la synthèse de l’ADN et des inhibiteurs CD20 de l’antigène des lymphocytes B. Les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton dominent les essais de phase III en cours.

De 2019 à 2023, la Chine a été en tête du financement par capital-risque de la recherche sur la LLC avec 1 813 millions de dollars, suivie de près par les États-Unis avec 1 805,6 millions de dollars. Aux États-Unis, la CLL Society et la CLL Foundation jouent un rôle primordial dans le financement de la recherche sur la LLC et le soutien aux patients.

Les progrès significatifs décrits dans le rapport en matière de thérapies ciblées, d’immunothérapie (traitement par cellules CAR-T) et de médecine de précision ont permis d’améliorer les résultats en matière de traitement de la LLC. Des sociétés comme AbbVie Inc., BeiGene Ltd. et Celltrion Inc. développent activement de nouvelles thérapies, ouvrant la voie à une meilleure prise en charge de cette maladie complexe.

La recherche future explore les voies mitochondriales, du glucose, de la glutamine et des lipides en tant que cibles thérapeutiques, tandis que les coûts élevés des traitements et la résistance potentielle aux médicaments constituent des défis de taille.

Télécharger le rapport ici

