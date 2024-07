BlackRockᴹᴰ Canada annonce le fractionnement de parts au Canada visant certains FNB iShares

TORONTO, 12 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK) annonce aujourd’hui le fractionnement imminent de parts du iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (le « XQQ »), du iShares Core S&P 500 Index ETF (le « XUS ») et du iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (le « XST ») (collectivement, les « FNB iShares »), tous inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »).



Chaque fractionnement de parts sera payable le 8 août 2024 (la « date de paiement ») aux porteurs de parts inscrits des FNB iShares visés le 7 août 2024 (la « date de clôture des registres »). Les parts de chaque FNB iShares seront négociées sous forme d’« effets payables », comme il est décrit ci-après, à l’ouverture de la TSX du 7 août 2024 au 8 août 2024, inclusivement (la « période de négociation des effets payables »). La négociation de chaque FNB iShares sur une base rajustée en fonction du fractionnement à la TSX commencera le 9 août 2024.

Le ratio du fractionnement indiqué ci-après indique le nombre de parts qu’un porteur de parts d’un FNB iShares détiendra après le fractionnement par rapport au nombre de parts du FNB iShares qu’il détenait avant le fractionnement.

Nom du FNB iShares Symbole à la TSX Ratio de fractionnement iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) XQQ 3:1 iShares Core S&P 500 Index ETF - parts en $ CA XUS 2:1 iShares Core S&P 500 Index ETF - parts en $ US XUS.U 2:1 iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF XST 2:1



Par suite d’un fractionnement de parts, la valeur liquidative par part diminue en fonction du ratio de fractionnement afin que le fractionnement de parts n’ait aucune incidence sur la valeur de la position globale de l’investisseur en parts. Le coût par part pour un investisseur diminue également en fonction du même ratio de fractionnement, même si le coût total demeure inchangé. Les porteurs de parts du XQQ à la date de clôture des registres auront le droit de recevoir deux parts additionnelles du XQQ contre chaque part du XQQ dont ils sont propriétaires à cette date. Les porteurs de parts du XUS, du XUS.U et du XST à la date de clôture des registres auront le droit de recevoir une part additionnelle du XUS, du XUS.U et du XST, respectivement, contre chaque part du XUS, du XUS.U et du XST dont ils sont propriétaires à cette date. Le fractionnement de parts ne constitue pas un événement imposable.

La procédure de négociation des « effets payables » de la TSX s’appliquera au fractionnement des parts de chaque FNB iShares. Un effet payable est un droit rattaché à des titres inscrits faisant l’objet d’une mesure prise par la société, y compris le fractionnement de parts. Les opérations effectuées à la TSX pendant la période de négociation des effets payables seront marquées d’un indicateur afin de s’assurer que les acquéreurs de parts du FNB iShares visé reçoivent le droit de participer au fractionnement de parts. La date de rachat des effets payables devrait être le 9 août 2024.

Les porteurs de parts n’ont aucune mesure à prendre relativement au fractionnement de parts. Les comptes de courtage des porteurs de parts seront automatiquement mis à jour pour refléter le fractionnement de parts. Les porteurs de parts qui ont des questions au sujet des répercussions du fractionnement de parts devraient communiquer avec leur maison de courtage.

BlackRock Canada se réserve le droit d’annuler ou de modifier ces mesures d’entreprise si elle juge approprié de le faire avant la date prise d’effet du 9 août 2024.

