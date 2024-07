Coup d’envoi de la 16e Semaine de l’entrepreneuriat de Suzhou pour les élites internationales. Objectif : ouvrir la ville aux talents

SUZHOU, Chine, 13 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 10 juillet 2024 a vu l’ouverture de la 16ᵉ Semaine de l’entrepreneuriat de Suzhou pour les élites internationales et de la 5ᵉ Journée des scientifiques de Suzhou au Centre des expositions de la ville. Quelque 3 125 talents ont participé à l’événement, proposant pas moins de 3 082 projets. Suzhou a annoncé sa série de mesures « 1+8 » visant à créer une ville favorable aux talents. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de 25 académiciens nationaux et internationaux. Liu Xiaotao, secrétaire du comité municipal du PCC de Suzhou, y a prononcé un discours.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

L’engagement en faveur de l’éducation et du respect des talents est profondément ancré dans la culture de la ville de Suzhou. À la fin de l’année 2023, elle disposait d’un vivier de talents comprenant 3,9 millions de personnes. 420 000 d’entre elles étaient des talents de premier ordre. Suzhou a été sélectionnée pendant 12 années consécutives comme la « ville chinoise la plus attrayante aux yeux des experts étrangers » et a été classée « meilleure ville chinoise attirant les talents » quatre ans de suite. Selon le comité d’organisation de la Semaine de l’entrepreneuriat de Suzhou pour les élites internationales, l’événement témoigne des efforts de la ville envers le recrutement de talents. Elle s’est tenue à 16 reprises, attirant plus de 40 000 talents internationaux de premier ordre et débouchant sur la réalisation de près de 13 000 projets.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Suzhou a présenté sa série de politiques visant à ouvrir la ville aux talents, en se concentrant sur les étapes d’intégration, de culture, de motivation, d’usage et d’assistance. Les dernières mesure « 1+8 » ciblées sur les talents visent à créer un écosystème plus attractif pour l’innovation et l’esprit d’entreprise. Les meilleurs talents ont reçu le tout premier lot de bons « Suzhou Talent City Courtesy Cards », qui proposent des services intégrés tels que la gratuité des attractions dans les jardins, des canaux verts pour les soins médicaux et l’accès VIP aux aéroports et aux gares ferroviaires à grande vitesse, répondant ainsi aux besoins « mineurs mais importants » des talents.

Au cours de l’événement, des certificats ont été remis aux équipes innovantes les plus remarquables. Des projets tels que la construction de la station académique de Suzhou, la remise des prix de la finale mondiale du concours de création d’entreprise 2024 « Win in Suzhou, Win the Future » ouvert aux entrepreneurs internationaux, et l’inauguration d’un incubateur d’entreprise d’envergure mondiale ont également été annoncés.

Source : Comité d’organisation de la Semaine de l’entrepreneuriat de Suzhou 2024 pour les élites internationales