最新报告重点介绍慢性淋巴细胞白血病研究与治疗的全球趋势和进展

波士顿, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服务的临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，以加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。今日该公司发布了一份题为 慢性淋巴细胞白血病 (CLL) - 全球临床试验现状 的重要研究报告。

Novotech 研究分析师团队每月提供此类专家报告，且报告完全免费。 报告重点介绍了在慢性淋巴细胞白血病研究和疗法方面具有广阔发展前景的全新进展，对该疾病的流行病学、临床试验活动、治疗方案和资金状况进行了行业领先的深度分析。 分析指出了慢性淋巴细胞白血病研究方面取得的令人振奋的进展，以及在全球范围内推进治疗策略的关键机遇。

慢性淋巴细胞白血病是一种影响老年人的发展缓慢的白血病，在不同地区呈现出不同的流行病学模式。 2022 年，全球约有 121,000 例慢性淋巴细胞白血病病例，其中欧洲和北美占大多数。 欧洲报告了近 32,000 例，其中以德国为最，报告了 4,500 例。 仅美国就有约 19,000 例。

亚洲的慢性淋巴细胞白血病发病率普遍低于西方国家，中国报告的病例比美国少 10 到 20 倍。 亚洲估计有近 11,000 例，其中中国和印度分别约占 4,000 和 2,000 例。 在亚洲其他地区，包括日本、菲律宾、泰国、韩国和马来西亚，慢性淋巴细胞白血病的总发病率超过了约 1,500 例。

慢性淋巴细胞白血病的治疗方法因遗传标记、疾病分期和先前的治疗反应而异。 美国国立综合癌症网络 (NCCN) 和欧洲肿瘤内科学会 (ESMO) 提供了指南，指南中强调了靶向疗法和免疫疗法。 布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂 (BTKis) 和 BCL-2 抑制剂等药物的开发以及 CAR T 细胞疗法的发展进步，标志着在改善患者预后方面取得了重大进展。

慢性淋巴细胞白血病的临床试验情况表明，全球正在大力推进治疗方案并了解这一疾病。 自 2019 年以来，全球已启动了 1,000 多项临床试验，其中北美占 37%，紧随其后的是亚太地区，占 34%，欧洲占 20%，世界其他地区 (ROW) 占 8%。 在北美洲，美国的临床试验占绝大多数，占北美洲试验总数的 85%。 在亚太地区，中国大陆发挥着举足轻重作用，开展了该地区 44% 的试验；在欧洲，Novotech 的研究发现，西班牙、法国和意大利等国进行了深度参与。

有趣的是，尽管亚洲国家的慢性淋巴细胞白血病发病率较低，但报告发现亚太地区的试验密度比美国低约 7 倍，比欧洲低约 3 倍。 这一差异既凸显了亚太地区国家增加研究参与的潜力，也说明临床试验活动相对集中在人口更稠密的地区。

报告还提供了 SWOT 分析，强调了在靶向治疗和先进诊断方面具备的优势。 下一代疗法和个性化治疗方法充满机遇，而高昂的治疗费用和潜在的耐药性则带来重重挑战。

报告 的主要内容包括：

美国的平均入组时间为 43.92 个月，远远超出亚太地区的 21.70 个月，但两个地区的招聘效率却相差无几。

慢性淋巴细胞白血病药物开发包括 24 种处于临床前阶段的药物、33 种处于I期阶段的药物、30 种处于 II 期阶段的药物和 4 种处于 III 期阶段的药物。 此外，5 种药物已获批，26 种药物已上市。

已上市的治疗慢性淋巴细胞白血病的药物大多是 DNA 合成抑制剂和 B 淋巴细胞抗原 CD20 抑制剂。 在正在进行的 III 期试验中，布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂占据主导地位。

从 2019 年到 2023 年，中国在慢性淋巴细胞白血病研究方面的风险投资资金为 18.13 亿美元，紧随其后的是美国，为 18.056 亿美元。 美国的慢性淋巴细胞白血病协会和慢性淋巴细胞白血病基金会在资助慢性淋巴细胞白血病研究和支持患者方面发挥着至关重要的作用。

报告中概述的靶向疗法、免疫疗法 (CAR T 细胞疗法) 和精准医疗取得了重大进展，从而改善了慢性淋巴细胞白血病的治疗效果。 艾伯维 (AbbVie Inc.)、百济神州 (BeiGene Ltd.) 和赛尔群 (Celltrion Inc.) 等公司正在积极开发全新疗法，致力于改善这一复杂疾病的治疗。

未来的研究正着力于探索将线粒体、葡萄糖、谷氨酰胺和脂质途径作为治疗靶点，而高昂的治疗费用和潜在的耐药性带来了挑战。

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Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，以加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖，且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全方位的服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，拥有超过 5,000 多个临床项目的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。 Novotech 在全球设有 34 个办公地点，拥有 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端战略合作伙伴。