Novotech 报告对癫痫研究趋势的分析显示，全球已开展 4000 多项临床试验

波士顿, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 一家与生物技术公司合作、在各试验阶段加速开发先进新型疗法、提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)。其发布了一份综合研究报告，题为 《癫痫症——全球临床试验概况》 。



该报告凭借 Novotech 丰富的专业知识和全球网络，以数据为基础，回顾了癫痫症的资金状况、各地区的试验密度和患者招募数据、标准疗法和新兴疗法、美国食品药品监督管理局最近的批准情况以及监管趋势。重要的是，报告还包括深入的 SWOT 分析，为生物技术公司的战略决策、研究机遇和挑战提供指导。

癫痫是一种慢性神经系统疾病，影响着各个年龄段的人，其特点是反复发作。据估计，全球约有 4600 万人受到该病影响。

报告揭示了癫痫病例在不同地区的分布情况，重点介绍了南亚、东亚和撒哈拉以南非洲等热点地区。

尽管研究工作一直在进行，但仍有 50% 的癫痫病例病因不明，这给治疗、管理，以及生物技术领域的研究目标带来了巨大挑战。然而，通过适当的抗癫痫药物治疗，多达 70% 的患者可以达到无癫痫发作状态。

《癫痫症——全球临床试验概况》 报告显示，在过去 5 年中，全球生物制药行业已启动了 4000 多项癫痫临床试验。

其中，亚太地区的癫痫试验最多，占 35%

欧洲和北美洲分别占 30% 和 27%

世界其他地区占 8%

中国 (30%)、德国 (8%) 和美国 (72%) 在各自地区的临床试验启动率均居首位

报告深入探讨了癫痫的标准治疗方法，强调了抗惊厥治疗在癫痫发作管理中的作用。报告概述了癫痫治疗的综合方法，从单一疗法到生酮饮食和神经刺激装置等非药物干预措施，并考虑了患者人口统计学、合并症和疗效等因素。

耐药性癫痫患病率的增加也刺激了研究领域的创新。最近的研究关注定制疗法、新的药物靶点和非药物干预。技术的进步催生了全新的治疗策略，如反应性神经刺激 (RNS)、迷走神经刺激 (VNS) 和深部脑刺激 (DBS) 等神经刺激设备，为无反应患者提供了替代治疗方案。

报告的其他主要发现包括：

试验密度： 亚太地区的竞争性试验风险较低，表明该地区的研究参与度有望提高。

亚太地区的竞争性试验风险较低，表明该地区的研究参与度有望提高。 患者招募情况： 与美国和欧洲相比，亚太地区单国或地区试验的中位招募时间更短，招募速度更快，这凸显了该地区开展临床试验的效率。

与美国和欧洲相比，亚太地区单国或地区试验的中位招募时间更短，招募速度更快，这凸显了该地区开展临床试验的效率。 药物研发情况： 目前有 46 种药物处于临床前阶段，19 种处于 I 期阶段，21 种处于 II 期阶段，7 种处于 III 期阶段，癫痫药物研发流程显示出治疗方案方面有望取得进展。

目前有 46 种药物处于临床前阶段，19 种处于 I 期阶段，21 种处于 II 期阶段，7 种处于 III 期阶段，癫痫药物研发流程显示出治疗方案方面有望取得进展。 SWOT 分析：发现了一系列挑战和机遇，如耐药性癫痫、患者的生活质量、生物标记物的持续研究重点以及研究和技术的进步。

从 2019 年到 2023 年，用于癫痫研究的风险投资资金呈现出积极趋势，其中美国位居榜首，贡献了 15.553 亿美元，其次是瑞士、中国、韩国和新加坡，分别贡献了 2.144 亿美元、2.130 亿美元、7520 万美元和 1800 万美元。

Novotech 的研究分析师团队每月提供这些专家报告，且完全免费。这些报告提供了全球临床试验活动的最新见解，揭示了试验量最高的地区，以及这些趋势背后的独特因素。这些报告探讨了生物技术公司在特定治疗领域面临的潜在和现实障碍，希望对临床试验决策产生积极影响并提供信息，最终通过新疗法提高成功率。

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Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖，且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

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