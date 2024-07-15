香港, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万利集团（以下简称“万利”或“集团”）（美国纳斯达克交易所代码：BANL）旗下亚太地区知名的船舶燃油供应公司 – 万利能源国际有限公司宣布，已于6月28日及7月10日与马来西亚船用燃油供应商Green Marine Supply SDN. BHD. （“Green Marine Supply”）及Armada Meridian SDN. BHD. (“Armada Meridian”) 携手，在马来西亚巴生港成功为為世界十大集装箱海运公司之一的阳明海运股份有限公司（以下简称“阳明”）提供两次B24生物燃料加注服务，这也是该港口首次生物燃料加注，标志集团在响应全球航运业低碳转型号召方面迈出了重要一步。

随着国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）最新的船舶温室气体减排目标出台，以及旨在提高船用燃料脱碳的欧盟FuelEU Maritime法规获得通过并将于2025年1月1日开始实施，万利能源提前部署，率先于2023年获取了ISCC EU和ISCC Plus认证。ISCC EU认证是一项针对欧盟生物燃料和能源的认证，受到欧盟委员会（EC）可再生能源指令（RED II）认可；ISCC Plus认证是一项旨在针对欧洲以外和/或 RED II 范围之外的食品、饲料、生物基产品、能源和生物燃料的认证。这两项认证令万利成为船舶燃油供应行业当中提供绿色船用燃料的先行企业之一。

在2024年6月3日于德国波恩举行的气候变化大会上，国际海事组织進一步明確于2050年前实现全球航运温室气体净零排放的目标，并提出到2030年船舶使用零排放燃料的比例达到5%的具体目标。中国船舶油污损害赔偿基金表示，此目标意味着航运业每年消耗近4亿吨的传统燃油，到2030年将减少2000-4000万吨，取而代之的将是生物燃料、LNG、LPG、甲醇等新兴替代燃料。万利能源此次成功完成B24生物燃料加注服务，正是对此全球目标的积极响应。

随着航运业为满足脱碳要求做准备，绿色船用燃料的使用和市场潜力日益增加。根据国际知名市场研究公司Exactitude Consultancy的预测， 全球绿色船用燃料市场预计将从2023年的115.7亿美元增长到2030年的2013.5亿美元，预测期内复合年增长率为50.4%。认识到这一有利商机，本集团加强了探索和扩大可供客户使用的替代燃料选择组合的承诺。

巴生港不仅是马来西亚最大的港口，也是全球前20大主要和最繁忙的港口之一，座落于该国GDP最高的州属，体现了其在马来西亚经济中的重要地位。

此次供应给阳明的B24生物燃料由马来西亚本地炼油厂生产，以废弃食用油甲酯（UCOME）与传统燃料混合而成，相比传统燃料可减少约20% 的碳排放量。万利能源与本地炼油厂的紧密合作，不仅确保了生物燃料的稳定供应，也为集团在亚太地区的业务拓展提供了有力支持。

万利集团主席兼行政总裁谢威廉先生对实现这一里程碑式的成就感到自豪，并表示：“我们非常荣幸能在马来西亚巴生港完成该港口首次B24生物燃料加注服务，这不仅是集团在可持续发展道路上的一个重要里程碑，也是我们对全球航运业低碳转型贡献的一份力量。万利能源将继续拓展业务范围，致力满足船东客户的多样化需求，进一步巩固我们作为亚太地区领先的船舶燃油供应公司的地位。”

照片说明

万利能源于马来西亚巴生港成功完成该港口首次B24生物燃料加注服务





关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司（CBL International Limited）（纳斯达克： BANL）在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。 截至2024年5月15日，集团船舶燃油供应服务主要遍布比利时、中国、香港、日本、韩国、马来西亚、毛里求斯、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖超过55个港口。集团积极推动替代燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

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