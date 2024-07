ECOSLOPS SA : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2024

En M€ S1 2023 S1 2024 Var M€ Var % Ecoslops Portugal - Produits raffinés 3,5 4,7 1,2 35% Ecoslops Portugal - Services portuaires 1,2 1,4 0,2 15% Scarabox 0,0 0,0 0,0 N/A Total C.A. à périmètre comparable 4,7 6,2 1,4 30% Ecoslops Provence 0,8 -0,8 - 100% Total C.A. Publié 5,5 6,2 0,6 11%

Sur son nouveau périmètre d'activités, Ecoslops a réalisé un chiffre d'affaires sur le premier semestre 2024 de 6,2 M€, en progression de 30% à périmètre comparable, compte tenu de la cession d'Ecoslops Provence intervenue en début d'année.

Cette augmentation de 30% du chiffre d’affaires à périmètre comparable se décompose en +35% sur l’activité Produits raffinés, cœur de métier du groupe, et +14% sur l’activité Services portuaires.

Sur l’activité Produits raffinés, la progression du chiffre d’affaires est liée d’une part à un effet prix de +10% et d’autre part à un effet volume de 25%.

En effet le volume des ventes s’est élevé à 10.232 tonnes (contre 7.989 tonnes en 2023), avec d’une part une augmentation du nombre de jours de production (+23%) et d’autre part une amélioration de la productivité (+2%).

Trésorerie

La trésorerie du Groupe s’élève à 7,8 M€ au 30 juin 2024, dont 6,9 M€ de trésorerie disponible (compte tenu de 0,8M€ d’avance conditionnée sur subvention d’investissements). Le Groupe poursuit par ailleurs ses discussions sur le réaménagement de sa dette, notamment avec la Banque Européenne d’Investissements avec l’objectif de finaliser un accord avant fin 2024.

L’endettement net du groupe, de 18,2 M€ au 31 décembre 2023, s’élève à 12,1 M€ au 30 juin 2024.

A PROPOS D’ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l’environnement.

www.ecoslops.com

Pièce jointe