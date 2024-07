Communiqué de presse

15 juillet 2024 - N° 10

SCOR informe sur ses résultats du deuxième trimestre 2024 et de l’année 2024

À la suite d’un premier trimestre 2024 marqué par un écart d’expérience négatif, SCOR a pris la décision d’accélérer la revue annuelle de ses hypothèses relatives aux provisions L&H et d’intégrer dans les résultats du deuxième trimestre 2024 la meilleure estimation (« best estimate ») de ses impacts. En conséquence :

Le résultat des activités d’assurance (ISR) L&H du deuxième trimestre 2024 est attendu autour de -0.4 milliard d’euros, notamment affecté par des actions prises sur les provisions et par un écart d’expérience qui continue d’être négatif, en partie compensés par l’effet positif lié aux actions de gestion du portefeuille. Des révisions supplémentaires au second semestre pourraient potentiellement entrainer des ajustements négatifs additionnels sur le résultat des activités d’assurance L&H pour un montant estimé au plus à -0,1 milliard d’euros d’ici la fin de l’année 2024. De ce fait, le résultat des activités d’assurance L&H en 2024 est attendu significativement en-dessous du montant de 500 millions d’euros indiqué lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2024.

La marge sur services contractuels (CSM) L&H du deuxième trimestre 2024, avant impôts et à courbes de taux courants 1 , est ajustée d’environ -0,9 milliard 2 d’euros, principalement affectée par des changements d’hypothèses de provisionnement en anticipation de la revue de fin d’année. Des révisions supplémentaires au second semestre pourraient potentiellement entrainer des ajustements négatifs additionnels sur la CSM avant impôts et à courbes de taux courants 1 , pour un montant estimé au plus à -0,4 milliard d’euros d’ici la fin de l’année 2024.

, est ajustée d’environ -0,9 milliard d’euros, principalement affectée par des changements d’hypothèses de provisionnement en anticipation de la revue de fin d’année. Des révisions supplémentaires au second semestre pourraient potentiellement entrainer des ajustements négatifs additionnels sur la CSM avant impôts et à courbes de taux courants , pour un montant estimé au plus à -0,4 milliard d’euros d’ici la fin de l’année 2024. La valeur économique du Groupe au deuxième trimestre 2024 est attendue à environ 8,3 – 8,5 milliards d’euros ou à environ 46 – 47 euros par action. De ce fait, l’objectif de croissance de la valeur économique de 9 % par an à hypothèses économiques constantes ne sera probablement pas atteint sur l’année 2024.

L’ensemble de ces ajustements n’a pas d’impact sur la situation de liquidité du Groupe en 2024.

Le ratio de Solvabilité II est attendu au-dessus de 200 % au deuxième trimestre 2024, en considérant les impacts sur l’ISR et la CSM L&H mentionnés ci-dessus. SCOR gère activement sa position de solvabilité et reste confiant dans sa capacité à maintenir son ratio de solvabilité dans la zone de solvabilité optimale de 185%-220% à la fin de l’année 2024. La politique de gestion du capital de SCOR ainsi que sa politique de dividende demeurent inchangées.

Ces ajustements ont pour objectif de renforcer la robustesse des projections de flux de trésorerie (« cash-flow ») et de réduire la volatilité des profits futurs.

Les résultats du deuxième trimestre 2024 de SCOR seront publiés le 30 juillet 2024. Des détails supplémentaires seront fournis lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2024 le 14 novembre 2024, et une présentation détaillée de la stratégie de l’activité L&H ainsi qu’une version révisée du plan Forward 2026 seront présentés le 12 décembre 2024.

Les montants ci-dessus sont tous indiqués nets de rétrocession.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Le communiqué publié ce jour s’inscrit dans la démarche de communication pro-active et transparente de SCOR. À la suite de la revue annuelle accélérée des provisions L&H, nous avons décidé de lancer la première étape d’une série d’actions destinées à restaurer la profitabilité de notre portefeuille L&H de manière durable. Nous allons réviser le plan Forward 2026 pour améliorer nos marges et notre mix de produits, avec une attention particulière apportée à la diversification de notre portefeuille. La nouvelle stratégie sur l’activité L&H et les indicateurs de performance qui en découlent seront présentés le 12 décembre 2024. Nos activités P&C et d’investissements continuent de délivrer une très bonne performance. Nous avons une confiance totale dans notre franchise L&H et dans notre capacité à produire des résultats qui seront de meilleure qualité et plus stables à l’avenir. »

Pièce jointe