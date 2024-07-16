萬聯行在香港獲得Targretin®️（Bexarotene）用於皮膚T細胞淋巴瘤的上市批准

香港和澳門的獲批為Targretin ®️ 首次在中國區域內上市

首次在中國區域內上市 Bexarotene為國際臨床慣例用於治療復發性皮膚T細胞淋巴瘤(CTCL)的標準藥物

香港, July 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬聯行有限公司（"萬聯行"）今天公佈Targretin®️（Bexarotene）膠囊在香港獲得上市批准，用於治療曾接受至少一次系統性治療而無效的皮膚T細胞淋巴瘤（CTCL）患者的皮膚病變。Targretin®️的上市為香港的CTCL患者提供了多一種在國際臨床實踐上被視為標準的藥物選擇。今年較早時Targretin®️亦已在澳門獲得上市批准，與香港同屬於Targretin®️在中國區域市場上首次上市。

Targretin®️最早在1999年以「孤兒藥」資格獲得美國FDA批准，目前已在36個國家或地區用於治療CTCL（截至2022年12月的數據）。本產品在主要國際癌症治療指南中被列入推薦治療方案之一，如美國國立綜合癌症網絡（NCCN）和歐洲癌症研究與治療組織（EORTC）指南。

Targretin®️的有效成分Bexarotene屬於一種類維生素A。目前學者認為Bexarotene可選擇性地和類維生素A的X受體（RXR）結合，通過誘導癌細胞凋亡和細胞週期停頓來抑制腫瘤的生長。

CTCL是一種原發性皮膚淋巴瘤，其特徵是T淋巴細胞在皮膚中的增殖和病變。這種類型的淋巴瘤有可能在同一部位復發或擴散到其他部位，發展緩慢，可能需要幾年到幾十年的時間，很少導致預後不良。蕈狀肉芽腫和Sézary綜合症是已知的兩種CTCL的最常見亞型。

Targretin®️在亞洲市場的開發始於2012年，當時日本米諾發源製藥（"Minophagen"）從衛材藥業取得部分市場如亞洲的Targretin®️開發和商業化權利，Minophagen於2016年在日本成功上市Targretin®️，並獲得中國大陸的臨床研究批准，以開展臨床研究。

萬聯行已與Minophagen簽訂了獨家總代理協議，負責香港和澳門市場的開發和銷售。

萬聯行與Minophagen一起攜手，為CTCL患者帶來新的治療選擇Targretin®️，致力於改善當地患者的生活質素。

欲了解更多，請查詢 www.mainlife.com.hk

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