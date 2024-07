Bombardier annonce l’installation de panneaux solaires à son centre de service de Londres-Biggin Hill pour alimenter plus d’activités en énergie renouvelable et continue proactivement de réduire son empreinte environnementale

L’ajout de panneaux solaires à ce centre renforce la position de Bombardier comme chef de file de l’industrie dans la promotion de pratiques écoresponsables ainsi que son engagement continu à réduire la consommation énergétique de ses centres de service dans le monde

L’installation de plus de 3 000 panneaux solaires à son centre de service de Londres-Biggin Hill de près de 23 500 m² (250 000 pi²) permettra de répondre à jusqu’à 32 % de sa demande énergétique totale depuis une source renouvelable sur place

Le nouveau système de panneaux solaires photovoltaïques générera plus de 1. 135 millions kWh, réduisant jusqu’à 252 tonnes les émissions de carbone du centre

MONTRÉAL, 16 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que plus de 3 000 panneaux solaires ont été installés sur le toit de son centre de service situé à l’aéroport de Londres-Biggin Hill, ce qui témoigne de son engagement à promouvoir des pratiques écoresponsables dans le secteur de l’aviation et à réduire la consommation énergétique de ses établissements dans le monde.

Le projet, achevé récemment, a été mis sur pied en collaboration avec Zestec Renewable Energy, un investisseur, promoteur et gestionnaire d’actifs de solutions renouvelables, faisant partie du groupe Octopus Energy. Les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques généreront plus de 1.135 millions kWh, réduisant annuellement jusqu’à 252 tonnes les émissions de carbone du centre et répondant à jusqu’à 32 % de sa demande énergétique grâce à une source renouvelable sur place.

« Chez Bombardier, nous sommes activement engagés à rendre l’aviation plus écoresponsable, ce qui inclut la conception et la mise en œuvre de projets liés à l’écoresponsabilité dans nos établissements de service du monde entier, a affirmé Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. Cette récente installation s’inscrit dans la vision de notre entreprise de construire et d’entretenir des avions tout en minimisant notre impact environnemental, et elle témoigne de notre engagement à ouvrir la voie à une industrie plus verte. »

Le centre de service de Londres-Biggin Hill de Bombardier a récemment été agrandi et bénéficie d’une superficie de près de 23 500 m² (250 000 pi²), offrant aux clients des capacités complètes de révision générale. Il est doté de tout l’équipement nécessaire pour effectuer la maintenance programmée et non programmée d’avions Learjet, Challenger ou Global de Bombardier, ainsi que pour les modifier ou y installer des systèmes avioniques.

L’ajout de panneaux solaires au centre de service de Londres-Biggin Hill n’est que le plus récent exemple de l’engagement soutenu de Bombardier à construire et à améliorer ses centres de service dans une optique écoresponsable. Un autre exemple est le centre de service de Bombardier situé à Singapour. Installé dans le parc aéronautique de Seletar en plein essor de Singapour, le centre de service, d’une superficie de 27 000 m² (290 000 pi²), a été bâti en intégrant des principes d’écoresponsabilité. Certifié LEED (catégorie argent), ce centre comprend des panneaux solaires nouvellement installés, des bornes de charge de véhicules électriques et des capacités de carburant d’aviation durable (SAF).

L’engagement écoresponsable de Bombardier va bien au-delà du développement de ses centres de service à l’échelle mondiale. L’entreprise explore activement de nouvelles solutions respectueuses de l’environnement, et elle s’est engagée à réduire de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 par rapport à celles de 2019. De plus, depuis 2023, Bombardier couvre la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable par le biais d’un système « Réserver et réclamer », et elle est devenue le seul équipementier d’origine dans le secteur de l’aviation d’affaires à rendre public l’impact environnemental de tous les avions en production de son portefeuille par la publication de déclarations environnementales de produit.

Enfin, démarré il y a plus de 15 ans, le projet de recherche révolutionnaire EcoJet, lequel explore actuellement la configuration à aile et fuselage intégrés, vise à réduire jusqu’à 50 % les émissions de CO 2 des avions d’affaires par rapport à celles de la génération actuelle d’avions par d’importantes améliorations aérodynamiques, de propulsion et autres.

