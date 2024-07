RAMSAY SANTE : Refinancement du contrat de dette senior

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 juillet 2024

Refinancement du contrat de dette senior

Ramsay Santé a lancé aujourd'hui le processus d’« Amend & Extend » pour le refinancement de son contrat de dette senior de 1 650 millions d'euros, dont 100 millions d'euros de ligne RCF et 100 millions d'euros de ligne Capex, afin de prolonger de manière proactive ses prochaines échéances de 2026-2027.

La réalisation de ce processus d’« Amend & Extend » est soumise aux conditions du marché.

Ce refinancement permettrait à Ramsay Santé de soutenir la mise en œuvre de ses initiatives clés dans le cadre de son plan stratégique « Yes We Care ».

Dans le cadre de ce projet de refinancement, l'objectif de ce communiqué est de fournir aux prêteurs existants et potentiels des états financiers non audités pour la période de 9 mois close au 31 mars 2024 ainsi que les principales tendances et informations financières non auditées à fin mai 2024.

**********

Le chiffre d'affaires a augmenté de +6,9% à 3,7 milliards d’euros sur la période de 9 mois close au 31 mars 2024, principalement soutenu par une croissance organique dynamique. L'EBITDA 1 a diminué de -1,2% à 445 millions d'euros malgré une activité en hausse, principalement en raison de la baisse des subventions, et d’un écart accru entre augmentations tarifaires d’une part et inflation de la base de coûts d’autre part.

a diminué de -1,2% à 445 millions d'euros malgré une activité en hausse, principalement en raison de la baisse des subventions, et d’un écart accru entre augmentations tarifaires d’une part et inflation de la base de coûts d’autre part. La croissance de l'activité dans nos différents pays a été solide sur la période des douze derniers mois (LTM) se terminant au 31 mai 2024. Si l’on ajoute l’effet de l'indexation des tarifs et des mesures d'efficacité en cours dans un environnement inflationniste difficile, cela se traduit par une croissance du chiffre d'affaires de +7,0% et une croissance résiliente de l'EBITDA 1 de +8 millions d'euros (+1,3%) par rapport à la période de douze derniers mois (LTM) de l'année précédente se terminant le 31 mai 2023. Cela reflète également une croissance de l'EBITDA 1 de +33 millions d'euros par rapport à la période des douze mois (LTM) se terminant le 31 décembre 2023, et de +11 millions d'euros par rapport à la période des douze mois (LTM) se terminant le 31 mars 2024.

de +8 millions d'euros (+1,3%) par rapport à la période de douze derniers mois (LTM) de l'année précédente se terminant le 31 mai 2023. Cela reflète également une croissance de l'EBITDA de +33 millions d'euros par rapport à la période des douze mois (LTM) se terminant le 31 décembre 2023, et de +11 millions d'euros par rapport à la période des douze mois (LTM) se terminant le 31 mars 2024. Le ratio de levier net pré-IFRS16 (LTM) s'élève à 5,0x à fin mars 2024 et à 4,9x à fin mai 2024, contre 5,4x à fin décembre 2023.

Ramsay Santé poursuit ses actions renforçant son rôle de coordinateur privilégié des parcours de soins intégrés et d’acteur privé de choix de soins hospitaliers et de soins primaires, en soutien aux secteurs publics de santé français et nordiques. Cela s’est traduit par une augmentation de 4 % des admissions de patients dans nos établissements de soins MCO au cours de la période juillet 2023 - mai 2024, par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

En France, dans le cadre de la campagne tarifaire MCO 2024 et après plusieurs itérations, le groupe bénéficiera, en plus de la hausse tarifaire de 0,3% à compter de mars 2024, de la suppression du coefficient d'annulation du CICE, soit un équivalent de 2,2% de hausse tarifaire supplémentaire à compter du 1 er juillet 2024, et du financement de mesures spécifiques pour les équipes de nuit et de week-end.

juillet 2024, et du financement de mesures spécifiques pour les équipes de nuit et de week-end. Le groupe Ramsay Santé a poursuivi ces derniers mois le déploiement de son plan stratégique

« Yes We Care » pour proposer des parcours de soins intégrés, de qualité, abordables et de proximité à tous les patients, en accroissant son portefeuille d'équipements d'imagerie, en élargissant son réseau de centres de soins primaires et en déployant de nouvelles solutions digitales. L'une des réalisations de cette année a été l'acquisition le 14 juin 2024 des centres de médecine générale Cosem à Paris et dans d'autres grandes villes en France, qui prennent en charge plus d’1 million de patients par an en médecine générale et spécialisée, dentisterie, imagerie et laboratoires d’analyse.

Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé, déclare :

« Le refinancement de notre contrat de dette senior permettrait à Ramsay Santé de sécuriser davantage son développement dans la poursuite de notre stratégie, en tant que partenaire de confiance choisi par nos patients, médecins, employés et créanciers en tant qu’acteur privilégié et coordonnateur de soins tout au long du parcours des patients. Ramsay Santé et l'ensemble de ses collaborateurs avec sa communauté médicale continuent à se mettre au service du secteur de la santé et de ses patients, tant en France que dans les 3 pays nordiques, malgré la raréfaction des ressources et le poids de l'inflation. »

Le conseil d'administration a approuvé la présente communication des états financiers non audités pour la période de 9 mois close au 31 mars 2024 (qui figurent en Annexe de ce communiqué) ainsi que les principales tendances et informations financières non auditées à fin mai 2024, lors de sa réunion du 15 juillet 2024.

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 12 millions de patients dans nos 465 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Facebook: https://www.facebook.com/RamsaySante

Instagram: https://www.instagram.com/ramsaysante

Twitter: https://twitter.com/RamsaySante

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaysante

YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsaySante

Code ISIN and Euronext Paris: FR0000044471

Website: www.ramsaysante.fr

Relations investisseurs / analystes Relations presse

Clément Lafaix Brigitte Cachon

Tel. +33 1 87 86 21 52 Tel. +33 1 87 86 22 11

clement.lafaix@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL - NON AUDITÉ (En millions d'euros) Du 1er juillet 2023 au

31 mars 2024 Du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 CHIFFRE D’AFFAIRES 3 701.3 3 462.2 Frais de personnel (1 902.1) (1 847.4) Achats consommés (800.2) (724.6) Autres charges et produits opérationnels (373.4) (268.0) Impôts et taxes (106.9) (103.1) Loyers (74.1) (69.1) EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 444.6 450.0 Amortissements (307.6) (296.1) Résultat opérationnel courant 137.0 153.9 Coûts des restructurations (7.5) (8.8) Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier 12.5 32.2 Autres produits et charges non courants 5.0 23.4 Résultat opérationnel 142.0 177.3 Coût de l’endettement brut (88.9) (51.6) Produits de trésorerie et des équivalents de trésorerie 19.6 4.5 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (59.5) (55.7) Coût de l’endettement financier net (128.8) (102.8) Autres produits financiers 1.4 10.0 Autres charges financières (22.1) (13.1) Autres produits et charges financiers (20.7) (3.1) Impôt sur les résultats (1.4) (22.4) Quote-part dans le résultat des entreprises associées -- -- RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (8.9) 49.0 Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres - Ecarts de conversion 13.5 (34.5) - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière (10.1) 23.7 - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture (8.1) 6.6 - Autres 0.1 1.9 - Effets d’impôt des produits et charges 1.7 (7.3) Résultats enregistrés directement en capitaux propres (2.9) (9.6) RESULTAT GLOBAL (11.8) 39.4 VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d'euros) Du 1er juillet 2023 au

31 mars 2024 Du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 - Résultat net part du Groupe (20.6) 39.3 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 11.7 9.7 RÉSULTAT NET (8.9) 49.0 RESULTAT NET PAR ACTION (en euros) (0.19) 0.36 RESULTAT NET DILUÉS PAR ACTION (en euros) (0.19) 0.36 VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (En millions d'euros) Du 1er juillet 2023 au

31 mars 2024 Du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 - Résultat global part du Groupe (23.5) 29.7 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 11.7 9.7 RÉSULTAT GLOBAL (11.8) 39.4 BILAN CONSOLIDÉ – ACTIF - NON AUDITÉ (En millions d'euros) 31-03-2024 30-06-2023 Goodwill 2,075.5 2,062.7 Autres immobilisations incorporelles 211.1 213.8 Immobilisations corporelles 993.8 991.2 Droit d'utilisation (IFRS16) 2,015.8 2,047.1 Participations dans des entreprises associées 0.2 0.2 Autres actifs financiers non courants 148.3 170.2 Impôts différés actifs 84.0 106.4 ACTIFS NON COURANTS 5 528.7 5 591.6 Stocks 121.0 118.2 Clients 715.3 538.6 Autres actifs courants 388.8 329.0 Actif d’impôt 9.8 17.5 Actifs financiers courants 25.9 10.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 215.7 352.2 ACTIFS COURANTS 1 476.5 1 366.2 TOTAL ACTIF 7 005.2 6 957.8





BILAN CONSOLIDÉ – PASSIF - NON AUDITÉ (En millions d'euros) 31-03-2024 30-06-2023 Capital social 82.7 82.7 Prime d’émission 611.2 611.2 Réserves consolidées 549.1 502.6 Résultat net part du Groupe (20.6) 49.4 Capitaux propres part du groupe 1 222.4 1,245.9 Participations ne donnant pas le contrôle 34.3 31.0 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 256.7 1 276.9 Emprunts 1 876.8 1,893.8 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 25.5 46.3 Dette de location non courante (IFRS16) 1 899.2 1,928.0 Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 111.6 105.4 Provisions non courantes 146.9 155.3 Autres passifs non courants 9.2 6.7 Impôts différés passifs 17.8 52.8 PASSIFS NON-COURANTS 4 087.0 4 188.3 Provisions courantes 33.9 39.9 Fournisseurs 503.6 471.9 Autres passifs courants 824.9 699.6 Passifs d'impôts 3.0 1.6 Dettes financières courantes 60.9 58.8 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 7.1 7.3 Dette de location courante (IFRS16) 228.1 213.5 PASSIFS COURANTS 1 661.5 1 492.6 TOTAL PASSIF 7 005.2 6 957.8





TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS - NON AUDITÉ (En millions d'euros) CAPITAL PRIME RÉSERVES RÉSULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 30 juin 2023 82.7 611.2 566.2 (63.6) 49.4 1 245.9 31.0 1 276.9 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 49.4 -- (49.4) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (9.0) (9.0) Variation de périmètre -- -- -- -- -- -- 0.6 0.6 Résultat global de l’exercice -- -- -- (2.9) (20.6) (23.5) 11.7 (11.8) Capitaux propres au 31 mars 2024 82.7 611.2 615.6 (66.5) (20.6) 1 222.4 34.3 1 256.7





ETAT DES PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES - NON AUDITÉ (En millions d'euros) 30-06-2023 Produits et Charges 2023 / 2024 31-03-2024 - Ecarts de conversion (60.8) 10.9 (49.9) - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière (8.3) (7.9) (16.2) - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture 2.7 (6.0) (3.3) - Autres 2.8 0.1 2.9 Produits et charges reconnus directement en capitaux propres (63.6) (2.9) (66.5)





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDÉ ET DE FLUX DE FINANCEMENT - NON AUDITÉ (En millions d'euros) Du 1er juillet 2023 to

31 mars 2024 Du 1er juillet 2022 au

31 mars 2023 Résultat net de l'ensemble consolidé (8.9) 49.0 Amortissements 307.6 296.1 Autres produits et charges non courants (5.0) (23.4) Quote-part du résultat net dans les entreprises associées -- -- Autres produits et charges financiers 20.7 3.1 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) 59.5 55.7 Coût de l'endettement financier net hors Intérêts financiers liés à la dette de location 69.3 47.1 Impôts sur résultats 1.4 22.4 Excédent brut d'exploitation 444.6 450.0 Éléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) (11.6) 2.0 Autres produits et charges non courants payés (9.7) (4.3) Variation autres actifs et passifs non courants (16.1) (26.2) Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 407.2 421.5 Impôts sur les bénéfices payés 0.6 (22.2) Variation du besoin en fonds de roulement (76.0) (62.3) FLUX NETS GENERES PAR L’ACTIVITE : (A) 331.8 337.0 Investissements corporels et incorporels (125.6) (133.9) Désinvestissements corporels et incorporels 1.2 0.5 Acquisition d'entités (16.1) (13.1) Cession d'entités 1.3 1.1 Dividendes reçus des sociétés non consolidées 0.1 0.3 FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS : (B) 139.1 145.1 Augmentation du capital et primes d'émission : (a) -- -- Augmentation de capital des filiales souscrites par des tiers (b) -- 0.5 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (c) (9.0) (6.9) Intérêts financiers versés (d) (88.9) (51.6) Produits financiers reçus et autres charges financières payées : (e) 19.7 (1.8) Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (f) (59.5) (55.7) Frais sur émission d’emprunt (g) -- -- Flux avant endettement : (h) = (A+B+a+b+c+d+e+f+g) 55.0 76.4 Augmentation des dettes financières: (i) 7.7 191.3 Remboursement des dettes financières: (j) (33.0) 9.5 Diminution de la dette de location (IFRS16) (k) (169.5) (161.8) FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + i + j + k (332.5) (76.5) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C ) (139.8) 115.4 Incidence des variations des cours de devises 3.3 (8.1) Trésorerie à l’ouverture 352.2 132.5 Trésorerie à la clôture 215.7 239.8 Endettement net à l'ouverture 3 670.0 3 709.9 Flux avant variation de l’endettement : (h) (55.0) (76.4) Immobilisations des frais d’émission d’emprunt 1.5 1.5 Juste valeur des instruments financiers de couverture 17.8 (10.0) Variation de périmètre et autres 1.9 (45.8) Dette de location (IFRS16) 152.8 178.1 Endettement net à la clôture 3 789.0 3 757.3





1 EBITDA avant autres produits et charges non courants

Pièce jointe