Les Journées de l’animation et de l’accompagnement sont de retour

MONTRÉAL, 16 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir (CQL), l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH), les partenaires du Programme DAFA et l’association française Jeunesse au Plein Air sont fiers d’annoncer le retour des Journées de l’animation et de l’accompagnement (JDAA), qui se dérouleront du 16 au 18 juillet 2024 sous le thème « Des compétences, j’en ai! ». L’édition 2024, qui se tiendra à la fois au Québec et en France, vise à mettre en lumière l’éventail de compétences déployées par le personnel d’animation et d’accompagnement pour assurer des expériences enrichissantes et sécuritaires pour les nombreux jeunes qui fréquentent les milieux de loisir durant l’été et tout au long de l’année.



Les compétences en animation et en accompagnement mises de l’avant pour l’édition 2024

Depuis quelques années, les milieux de loisir font face à d’importants enjeux de main d’œuvre, particulièrement à l’aube de la saison estivale, alors que leurs activités sont essentielles pour la qualité de vie des enfants et des familles, entre autres. Sans les équipes d’animation et d’accompagnement qui prennent en charge les jeunes et moins jeunes, de nombreuses familles ne pourraient se prévaloir des multiples bénéfices procurés par la fréquentation des milieux de loisir, dont les camps de jour, les camps de vacances et les camps familiaux. Ces équipes sont formées afin de rencontrer des standards de qualité en animation et en accompagnement et offrir ainsi des expériences de loisir riches, sécuritaires, inclusives et amusantes pour tous et toutes!

Pour cette édition 2024, les partenaires des JDAA souhaitent ainsi mettre de l’avant les nombreuses compétences détenues et mises en œuvre par le personnel d’animation et d’accompagnement et qui sont malheureusement trop souvent méconnues ou sous-estimées.

Plusieurs voix se joindront également au mouvement, dont celle de Madame Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, afin de rendre hommage à toutes les personnes animatrices et accompagnatrices et de les remercier pour leur dévouement. L’organisation française Jeunesse au Plein Air participera également à l’événement par le biais de témoignages d’animateurs·trices formés·es en animation avec le diplôme BAFA, l’équivalent français du diplôme DAFA offert au Québec.

Les milieux de loisir, les parents et les enfants du Québec et de la France sont invités à participer à l’événement afin de reconnaître et d’apprécier le travail et les compétences du personnel d’animation et d’accompagnement. Du 16 au 18 juillet 2024, toute la population est appelée à prendre part à l’événement, notamment en :

Diffusant les outils promotionnels disponibles, à télécharger en ligne

Créant des contenus pour les médias sociaux qui mettent de l’avant les équipes d’animation et d’accompagnement et leurs compétences en utilisant le mot-clic #JDAA2024

Remettant une carte de remerciement à télécharger aux personnes animatrices ou accompagnatrices de leurs milieux



Ces initiatives permettront de générer un bouquet de reconnaissance envers le personnel qui fait une réelle différence dans les parcours de nombreux jeunes. Ensemble, célébrons et reconnaissons le dévouement et les compétences exceptionnelles du personnel d’animation et d’accompagnement!

Rejoignez-nous du 16 au 18 juillet 2024 et ensemble, valorisons le travail essentiel des animateurs·trices et accompagnateurs·trices. Ensemble, célébrons et reconnaissons leurs compétences exceptionnelles!

Pour plus d’information sur les Journées de l’animation et de l’accompagnement, consultez le site Web de l’événement : www.jdaa-quebec.ca

À propos du Programme DAFA

Récipiendaire du prix de l’innovation en loisir 2016 remis par l’Organisation mondiale du loisir, le Programme DAFA a établi un standard de formation en animation afin de garantir une animation de qualité et sécuritaire auprès des milliers d’enfants qui fréquentent les organisations de loisir, quel que soit le milieu ou le type d’activité. Reconnu par les organisations nationales de loisir, ce Programme de certification des animateurs·trices est offert partout au Québec.

Partenaires du Programme DAFA : Association québécoise du loisir des personnes handicapées (AQLPH), Association des camps du Québec (ACQ), Association québécoise du loisir municipal (AQLM), Association des Scouts du Canada, Les Clubs 4-H du Québec, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL), Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec (RURLS). Avec la participation du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ).

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) est un regroupement national qui représente 38 organismes nationaux de loisir, lesquels rassemblent plus de 5 200 organisations locales et régionales qui sont soutenues par des centaines de milliers de bénévoles. Organisation mobilisatrice qui agit de façon structurante pour le milieu du loisir dans le cadre d’un forum ouvert pour ses membres et les alliés du loisir, le Conseil québécois du loisir a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif.

À propos de l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH)

L’AQLPH passe le relais entre toutes les instances qui travaillent fort dans les coins, partout au Québec, pour que toutes les personnes handicapées aient le loisir de s’épanouir. Sa mission consiste à regrouper, concerter, représenter et outiller les acteurs clés œuvrant à l’accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées en se positionnant comme leader et facilitateur.

A propos du BAFA

Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur est la référence française de l’animation volontaire. Il permet d’encadrer de façon occasionnelle et non-professionnelle des mineurs d’accueils collectifs de mineurs, dans une dynamique d’engagement social, citoyen et éducatif. En savoir plus sur le BAFA

À propos de Jeunesse au Plein Air

JPA est un réseau de 39 organisations engagé pour l'accès de tous les enfants aux vacances et aux loisirs collectifs et éducatifs. Notre confédération soutient financièrement le départ en séjours collectifs (classes de découvertes, colonies, camps scouts...). Nous soutenons toutes les formes de mixité, le vivre-ensemble et l'accueil des jeunes en situation de handicap. En 2023, 25 468 enfants ont pu partir en séjours grâce à nos actions, au soutien de nos partenaires et nos donateurs.

Source : Conseil québécois du loisir