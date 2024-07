Fnac Darty : Projet d’acquisition d’Unieuro

Ivry-sur-Seine, France — le 16 juillet 2024, 18h00 CEST

Projet d’acquisition d’Unieuro

Fnac Darty consolide son leadership européen dans la distribution spécialisée

Résultats préliminaires S1 20241 stables

Perspectives confirmées pour l’année 2024

PROJET D’ACQUISITION D’UNIEURO

Projet d’acquisition d’Unieuro, numéro un de la distribution de produits électroniques et d’électroménager en Italie

Offre publique d’achat mixte 2 qui sera déposée conjointement par Fnac Darty et Ruby Equity Investment 3

Caractéristiques de l’offre : 9,0€ en numéraire et 0,10 action Fnac Darty valorisant Unieuro à 12,0€ par action 4

Création d’un groupe de plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires et de près de 30 000 collaborateurs 5

Très fortes complémentarités opérationnelles et géographiques

Vision et ambitions stratégiques convergentes sur l'omnicanal, les services, les marques propres, et la durabilité

Synergies attendues de plus de 20 millions d’euros 6 , principalement issues de l’optimisation des conditions d’achat

Relution du résultat net par action supérieure à 10% dès 2025, synergies comprises

Impact positif sur le résultat opérationnel courant et le cash-flow opérationnel du Groupe

Finalisation de l’opération envisagée au T4 2024

RESULTATS PRELIMINAIRES S1 20241

Chiffre d’affaires du 1 er semestre à 3 390 millions d’euros , en croissance de +1,4% en données publiées

, en croissance de +1,4% en données publiées Résultat opérationnel courant stable



Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, déclare :

« Ce projet est une opportunité unique pour le Groupe Fnac Darty de poursuivre son ambition à long terme de consolidation de ses marchés et de renforcement de son modèle économique à l’échelle européenne.

Notre présence géographique serait significativement étendue et nous soutiendrions Unieuro dans la poursuite de sa digitalisation et de sa transformation vers plus de services, en cohérence avec notre plan stratégique Everyday.

Enfin, ce projet donnerait à toutes nos équipes l’opportunité de poursuivre notre ambition collective : être l’allié incontournable des consommateurs européens pour les accompagner dans une consommation durable.

Dans un contexte peu porteur pour notre secteur, le groupe Fnac Darty a par ailleurs réalisé des résultats stables qui nous permettent de confirmer notre guidance annuelle et d’aborder la seconde partie de l’année avec confiance et détermination. »

UNE POSITION DE #1 EN ITALIE QUI CONSOLIDE LA PRESENCE DU GROUPE EN EUROPE

Unieuro est le leader italien des produits électroniques et de l’électroménager avec 17% de part de marché. Unieuro a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros, en croissance annuelle moyenne pondérée de 8% sur la période 2016/17-2023/247. Il dispose d’un réseau dense de magasins intégrés et affiliés répartis sur l’ensemble de l’Italie avec une présence significative dans le nord et le centre du pays (71% des magasins). Par ailleurs, Unieuro développe ses activités servicielles avec notamment l’intégration de Covercare, spécialiste de la réparation et des services à domicile.

Le rapprochement entre Fnac Darty et Unieuro s’inscrit en cohérence avec le plan Everyday, les deux entités partageant des ambitions stratégiques communes centrées sur l’omnicanalité, le développement des services d’assistance du foyer par abonnement et l’orientation des clients vers des comportements plus durables et responsables.

Fnac Darty, fort d’une longue tradition d’intégration dans le respect des spécificités locales, veillera au partage d’expertises pour créer de nouvelles opportunités pour les collaborateurs des deux sociétés.

Le rapprochement entre Fnac Darty et Unieuro constituerait un leader de la vente de produits électroniques, d’électroménager, de produits éditoriaux et de services en Europe de l’Ouest et du Sud avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 30 000 collaborateurs et plus de 1 500 magasins.

La combinaison des deux entités offrirait des positions de #1 ou de #2 dans ses principaux marchés.

L’opération offre un potentiel de synergies opérationnelles estimé à plus de 20 millions d’euros avant impôts en année pleine, principalement grâce à des économies d’échelle sur les achats et à l’intégration de l’activité de marque propre. Unieuro bénéficiera également de l’expertise du Groupe Fnac Darty en termes d’efficacité opérationnelle. Des opportunités de réaliser davantage de synergies seront étudiées post transaction.

Le Groupe anticipe un impact relutif sur son résultat par action de plus de 10% dès 2025, synergies comprises et un impact positif sur son résultat opérationnel courant et son cash-flow opérationnel.

STRUCTURE DE L’OPÉRATION

L’offre d’achat serait composée pour chaque action Unieuro de :

9,0 euros en numéraire ; et

0,10 action Fnac Darty nouvellement créées8.

Cette offre valorise Unieuro à 12,0 euros par action, soit une prime de 42% sur la moyenne du cours de bourse à la clôture pondéré par les volumes du 15 juillet 2024 et une prime de 34% sur la moyenne des cours de bourse à la clôture pondérés par les volumes des 3 derniers mois. Elle valorise 100% du capital9 d’Unieuro à 249 millions d’euros étant entendu que le Groupe détient déjà 4,4% du capital d’Unieuro.

Cette offre permettrait aux actionnaires d’Unieuro de monétiser la valeur de leur participation tout en conservant une exposition au potentiel de création de valeur de l’entité combinée.

L’offre serait financée de la manière suivante :

Fnac Darty et Ruby Equity Investment envisagent de créer une société d’investissement commune (détenue respectivement à 51% et 49%) qui détiendra la participation dans Unieuro. Cette société serait contrôlée et consolidée par le Groupe Fnac Darty.

La part en numéraire, qui représente c.75% du montant total de l’offre, serait financée par Ruby Equity Investment et Fnac Darty à hauteur respectivement d’environ 2/3 et d’environ 1/3.

L’apport en actions, qui représente c.25% du montant total de l’opération, serait financée par Fnac Darty par l'émission d'environ 2,0 millions de titres 10 , dans la limite des délégations en vigueur, représentant environ 6,6% du capital de Fnac Darty post-opération.

, dans la limite des délégations en vigueur, représentant environ 6,6% du capital de Fnac Darty post-opération. La hausse de l’endettement net du Groupe sera limitée à environ +56 millions d’euros11 permettant à Fnac Darty de préserver sa flexibilité financière et de poursuivre sa politique d’allocation du capital.

Le lancement de l’offre publique d’achat devrait intervenir après la levée des conditions préalables usuelles liées aux autorisations réglementaires italiennes. Par ailleurs, cette opération fera l’objet d’une revue au titre du contrôle des concentrations.

La finalisation de ce rapprochement est envisagée au 4ème trimestre 2024.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES du 1er SEMESTRE 2024, PERSPECTIVES ANNUELLES CONFIRMÉES

Les résultats préliminaires et non audités en normes IFRS pour le premier semestre clos le 30 juin 2024 sont estimés à :

Chiffre d’affaires total de 3 390 millions d’euros , en croissance de +1,4% en données publiées et de +0,1% en données comparables 12 (+2,1% en données publiées et de +0,8% en données comparables 3 au 2 ème trimestre 2024).

, en croissance de +1,4% en données publiées et de +0,1% en données comparables (+2,1% en données publiées et de +0,8% en données comparables au 2 trimestre 2024). Résultat opérationnel courant de -36 millions d’euros, stable par rapport au 1er semestre 2023.

Le Groupe confirme son objectif d’atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023 et un cash-flow opérationnel cumulé13 d’environ 500 millions d’euros sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180 M€ en 2024.

Le Groupe publiera ses résultats semestriels complets le 24 juillet 2024, après Bourse, tel que précédemment annoncé.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte presque 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de plus de 1.000 magasins à fin décembre 2023, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2023, dont 22% en ligne. Pour plus d'informations : www.fnacdarty.com

1 Chiffres non audités

2 Offre mixte composée d’une branche en numéraire à hauteur de c.75% et d’une branche en titres à hauteur de c.25%

3 Véhicule d’investissement commun détenue à 51% par Fnac Darty et a 49% par Ruby Equity Investment (société affiliée à VESA Equity Investment), consolidé par Fnac Darty

4 Sur la base du cours de clôture de Fnac Darty de 30,20€ au 15 juillet 2024

5 Combinaison des informations annuelles publiées par les 2 entités au 31 décembre 2023 pour Fnac Darty et au 28 février 2024 pour Unieuro

6 En année pleine dès 2025

7 Clôture de l’exercice d’Unieuro à fin février

8 Sur la base du cours clôture de Fnac Darty de 30,20€ au 15 juillet 2024

9 Basé sur 20,7 millions d’actions Unieuro en circulation

10 Sur la base du cours de clôture de Fnac Darty de 30,20€ au 15 juillet 2024

11 Hors frais de transaction

12 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins

13 Hors IFRS 16





