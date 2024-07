Basware entscheidet sich für Foundry for AI by Rackspace, um die Programmierung in der unternehmenseigenen Verarbeitungssprache für die Datenintegration zu vereinfachen

Das Unternehmen für Automatisierungslösungen für die Kreditorenbuchhaltung beweist, dass es mit KI die Zeit bis zur Wertschöpfung für Kunden um 50 % verkürzen kann