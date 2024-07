EssilorLuxottica firma un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Heidelberg Engineering e cresce nel med-tech

L’operazione creerà nuove opportunità di sviluppo per Heidelberg Engineering e conferma l’impegno di EssilorLuxottica per accrescere gli standard del settore e la qualità del servizio ai pazienti

Parigi, Francia e Heidelberg, Germania (17 luglio 2024 – ore 8:00) – EssilorLuxottica e Heidelberg Engineering annunciano di aver firmato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione dell’80% in Heidelberg Engineering, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l'oftalmologia clinica. A partire dalla lunga esperienza di EssilorLuxottica nella progettazione e produzione di apparecchiature e soluzioni avanzate per la cura della vista per i professionisti dell'ottica, questo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del Gruppo e nel suo percorso in ambito med-tech.

Fondata dal Dott. Gerhard Zinser e Christoph Schoess nel 1990, Heidelberg Engineering dispone di una vasta competenza tecnologica e scientifica nella tomografia a coerenza ottica (OCT), nell’elaborazione e analisi delle immagini in tempo reale, nell'analisi dei dati su larga scala e nella navigazione chirurgica digitale a beneficio dei professionisti del mondo della salute, della scienza e della ricerca in diversi ambiti dell’oftalmologia.

Con una presenza in più di 100 paesi, da oltre trent’anni Heidelberg Engineering è un punto di riferimento nella diagnosi precoce delle patologie oculari come il glaucoma e la degenerazione maculare legata all’età. Entrando a far parte di EssilorLuxottica, Heidelberg Engineering continuerà a operare con il proprio marchio ben conosciuto e a offrire le soluzioni di qualità e le competenze che i clienti si aspettano e di cui si fidano.

“L’acquisizione di Heidelberg Engineering, conosciuta nel mondo per la sua esperienza nel rilevamento e nella diagnosi precoci, si iscrive perfettamente nella strategia di EssilorLuxottica di crescere nel med-tech. Condividiamo con Heidelberg Engineering gli stessi valori, una solida cultura in ambito di ricerca e sviluppo e una naturale vocazione all'eccellenza. Con le risorse di cui il nostro Gruppo dispone nel settore dell’ottica, dalla logistica alla produzione fino alla distribuzione globale, supporteremo la crescita di Heidelberg Engineering nel lungo periodo per migliorare l’esperienza di medici e pazienti”, hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

"Innovazione e qualità sono gli elementi distintivi di Heidelberg Engineering da quando Gerhard Zinser e io abbiamo fondato l'azienda 35 anni fa", ha aggiunto Christoph Schoess, co-fondatore e Amministratore Delegato di Heidelberg Engineering. "La nostra missione è sempre stata quella di sviluppare prodotti che forniscano informazioni sempre più complete, accurate e clinicamente rilevanti per aiutare gli oftalmologi a ottenere i migliori risultati per i loro pazienti. Per il futuro, l’obiettivo è di migliorare ulteriormente la qualità delle immagini grazie a una più alta risoluzione, ampliare l’applicazione delle tecnologie di imaging e integrare soluzioni di intelligenza artificiale nella piattaforma HEYEX. Siamo felici che EssilorLuxottica, leader globale nel settore dell’ottica, abbracci la nostra visione per creare un ecosistema di cura condiviso che vada dalla fase di ricerca fino al monitoraggio a distanza. Insieme, possiamo fare la differenza nell’ambito della cura dei pazienti e migliorare ulteriormente la pratica clinica”.

L’operazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2024 ed è soggetta all’approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato.

