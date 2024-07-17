香港, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬利集團（以下簡稱“萬利”或“集團”）（美國納斯達克交易所代碼：BANL）旗下亞太地區知名的船舶燃油供應公司 – 萬利能源國際有限公司宣布，已於6月28日及7月10日與馬來西亞船用燃油供應商Green Marine Supply SDN. BHD. （“Green Marine Supply”）及Armada Meridian SDN. BHD. (“Armada Meridian”) 攜手，在馬來西亞巴生港成功為為世界十大貨櫃海運公司之一的陽明海運股份有限公司（以下簡稱“陽明”）提供兩次B24生物燃料加注服務，這也是該港口首次生物燃料加注，標誌集團在響應全球航運業低碳轉型號召喚方面邁出了重要一步。



隨著國際海事組織（IMO）海上環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80）最新的船舶溫室氣體減排目標出台，以及旨在提高船用燃料脫碳的歐盟FuelEU Maritime法規獲得通過並將於2025年1月1日開始實施，萬利能源提前部署，率先於2023年取得了ISCC EU和ISCC Plus認證。ISCC EU認證是一項針對歐盟生物燃料和能源的認證，受到歐盟委員會（EC）可再生能源指令（RED II）認可；ISCC Plus認證是一項旨在針對歐洲以外和/或RED II範圍之外的食品、飼料、生物基產品、能源和生物燃料的認證。這兩項認證令萬利成為船舶燃油供應產業當中提供綠色船用燃料的先行企業之一。

在2024年6月3日於德國波昂舉行的氣候變遷大會上，國際海事組織進一步明確於2050年前實現全球航運溫室氣體淨零排放的目標，並提出到2030年船舶使用零排放燃料的比例達到5%的具體目標。中國船舶油污損害賠償基金表示，此目標意味著航運業每年消耗近4億噸的傳統燃油，到2030年將減少2000-4000萬噸，取而代之的將是生物燃料、LNG、LPG、甲醇等新興替代燃料。萬利能源此次成功完成B24生物燃料加注服務，正是對此全球目標的積極響應。

隨著航運業為滿足脫碳要求做準備，綠色船用燃料的使用和市場潛力日益增加。根據國際知名市場研究公司Exactitude Consultancy的預測，全球綠色船用燃料市場預計將從2023年的115.7億美元增長到2030年的2013.5億美元，預測期內複合年增長率為50.4%。認識到這一有利商機，本集團加強了探索和擴大可供客戶使用的替代燃料選擇組合的承諾。

巴生港不僅是馬來西亞最大的港口，也是全球前20大主要和最繁忙的港口之一，座落於該國GDP最高的州屬，體現了其在馬來西亞經濟中的重要地位。

此次供應給陽明的B24生物燃料由馬來西亞本地煉油廠生產，以廢棄食用油甲酯（UCOME）與傳統燃料混合而成，相比傳統燃料可減少約20% 的碳排放量。萬利能源與本地煉油廠的緊密合作，不僅確保了生物燃料的穩定供應，也為集團在亞太地區的業務拓展提供了有力支持。

萬利集團主席兼行政總裁謝威廉先生對實現這一里程碑式的成就感到自豪，並表示：“我們非常榮幸能在馬來西亞巴生港完成該港口首次B24生物燃料加注服務，這不僅是集團在可持續發展道路上的一個重要里程碑，也是我們對全球航運業低碳轉型貢獻的一份力量。萬利能源將繼續拓展業務範圍，致力滿足船東客戶的多樣化需求，進一步鞏固我們作為亞太地區領先的船舶燃油供應公司的地位。”

照片說明

萬利能源於馬來西亞巴生港成功完成該港口首次B24生物燃料加注服務

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司（CBL International Limited）（納斯達克： BANL）在納斯達克股票市場上市。集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。 截至2024年5月15日，集團船舶燃油供應服務主要遍佈比利時、中國、香港、日本、韓國、馬來西亞、毛里求斯、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋超過55個港口。集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。

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