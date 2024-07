Olulise osaluse muudatus

Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Nordic Fibreboard AS börsi olulise osaluse muutusest.

11.07.2024 suurenes Joakim Johan Heleniuse kaudne osalus Nordic Fibreboard AS-is 68,86%-ni, kuna viidi lõpule Pärnu Holdings OÜ jagunemine, mille tulemusel liikus 18,73% Nordic Fibreboard AS aktsiatest NFB Ventures OÜ-sse. Pärast jagunemist ostis 100% Joakim Johan Heleniuse omanduses olev ettevõte NFB Pärnu Holdings OÜ 50% NFB Ventures OÜ osadest, mille tulemusena omab Joakim Johan Helenius otseselt ja kaudselt 100% NFB Venture OÜ-st.

Tehingujärgselt ei kuulu Pärnu Holdings OÜ-le enam Nordic Fibreboard AS aktsiaid, NFB Ventures OÜ-le kuulub 18,73% Nordic Fibreboard AS aktsiatest ning Joakim Johan Heleniusele kuulub otseselt ja kaudselt 68,86% Nordic Fibreboard AS aktsiaid.

Enel Äkke

Juhatuse liige

Nordic Fibreboard AS

group@nordicfibreboard.com