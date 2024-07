Pour la première fois au Moyen-Orient, une chirurgie endoscopique de l'utérus pratiquée au KFSHRC corrige une malformation de la moelle épinière chez un fœtus de 26 semaines

RIYADH, Arabie saoudite, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) de Riyad a mené à bien une intervention chirurgicale qui a changé la vie d'un fœtus de 26 semaines en corrigeant une malformation congénitale de la colonne vertébrale. Cette intervention pionnière, la première en son genre au Moyen-Orient, a été réalisée par chirurgie endoscopique fœtale, redonnant espoir et soulagement à la famille. L'intervention précoce vise non seulement à améliorer la santé et le développement futurs du bébé, mais aussi à réduire la probabilité d'interventions chirurgicales complexes après la naissance. La mère, qui a fait preuve d'une résistance et d'une force remarquables, est sortie de l'hôpital en bonne santé et poursuivra sa grossesse sous surveillance médicale rigoureuse.



L'équipe médicale a pratiqué l'intervention intra-utérine pour maintenir le fœtus dans l'utérus jusqu'à la fin de la grossesse, augmentant ainsi ses chances de se développer en bonne santé. Cette intervention a nécessité l'utilisation d'un fœtoscope, créant trois petites incisions dans l'utérus, chacune ne dépassant pas 2 millimètres, à l'endroit où se trouve le dos du fœtus. Le fœtus a été surveillé par échographie tout au long de l'intervention, et la malformation congénitale a été réparée avec succès, assurant donc la protection complète de la moelle épinière.

Saud Alshanafey, chirurgien en chef et directeur du programme de diagnostic et de thérapie fœtale, a déclaré : « Cette réussite reflète les avancées médicales significatives en chirurgie fœtale et souligne l'engagement du KFSHRC à fournir les normes de soins de santé les plus élevées afin d'améliorer la qualité de vie des fœtus et de leurs familles dans le Royaume et au-delà ». Il a expliqué que l'approche traditionnelle du spina bifida consiste à opérer l'enfant après la naissance afin de prévenir les infections du système nerveux. Toutefois, cette méthode ne permet pas d'éviter complètement les complications neurologiques liées à l'exposition de la moelle épinière pendant la grossesse.

Le Dr Saud Alshanafey a souligné que la nouveauté de cette intervention résidait dans la réparation de l'anomalie congénitale à l'aide d'un fœtoscope peu invasif, par des incisions ne dépassant pas 2 millimètres, évitant ainsi d'ouvrir l'utérus, ce qui a un impact positif sur la santé de la mère et sur la grossesse.

Le spina bifida est une malformation congénitale fréquente dans le monde, qui touche 1 enfant sur 1 000 à 2 000 naissances. Il entraîne l'exposition de la moelle épinière au liquide amniotique, affectant les nerfs des membres inférieurs, de la vessie et du système digestif inférieur, et pouvant s'accompagner d'une hydrocéphalie, à l'origine de troubles du mouvement, de dysfonctionnements neurologiques et de problèmes urinaires.

Le spina bifida se produit lorsque la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se forment pas correctement chez le fœtus en raison de la fermeture incomplète du tube neural, lequel est responsable du développement du cerveau, de la moelle épinière et des tissus associés du fœtus durant les premières semaines de grossesse.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde par le magazine Newsweek.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

M. Essam AlZahrani, Directeur par intérim des relations avec les médias, 0555254429

M. Abdullah Alown, Directeur de la coordination des médias, 0556294232

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49a37d58-c384-446d-ae21-4c97c6987144