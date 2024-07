GMAC 이사회 연속성 있는 선출 결과로 선한 경영을 향한 추진력 확보

버지니아주 레스톤, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계 200여 개의 경영대학원들을 대표하는 비영리 조직인 경영대학원 입학위원회(GMAC)가 IESE 경영대학원 발전 및 참여 부학장인 Itziar de Ros가 선출되어 첫 임기를 시작하며, 런던 비즈니스 스쿨 학장인 François Ortalo-Magné를 4년 임기 이사로 재선출한다고 발표했다. 아울러 EY에서 마켓 부문 글로벌 부회장을 지낸 Jay Nibbe가 재선임되어 두 번째 임기를 시작했다. 3인의 신규 임기는 2024년 7월 1일 시작되었다.



회원 학교들에 의해 연속성을 보장받은 GMAC 이사회는 경영 커리어에 재능과 열망을 가진 예비 지원자들, 그리고 학생들에게 양질의 교육 및 서비스를 제공하며 포용적인 수업 환경을 구축하고자 입학 관행 전반에 열정을 다하는 학교 관계자들을 위해 봉사하겠다는 조직의 사명에 다시금 헌신하고자 한다.

GMAC의 CEO Joy Jones는 “우리는 지난 70년 동안 경영대학원 프로그램의 학업적 기준에 예비 학생이 어느 정도로 준비되었는가를 파악하게 해주는 평가 도구를 경영대학원에 제공해왔다. 글로벌한 지원자 파이프라인을 심화하기 위해 학교 관계자들을 대상으로 최신 마케팅 및 모집 접근법을 교육하고, 컨퍼런스 및 행사 커리큘럼을 탄탄하게 유지해 업계의 시급한 요구에 부응하고, 특수 분야와 글로벌 지역에 대한 심층 연구를 통해 우리가 파악한 파이프라인에 관한 정보를 학교들에 계속 알리는 것 또한, 마찬가지로 중요한 일이다. 전 대륙에 분포된 우리의 직원들과 이번에 새로이 확정된 이사회는 경영대학원과 입학 희망 지원자들을 위한 장기적인 투자의 의미를 이해하고 있다. 우리는 가장 어려운 문제들을 떠맡는 경영대학원 졸업생들을 알고 있기에, 모든 인재가 최상의 경영 교육의 이점을 누리는 세상을 꿈꾸며 그 비전을 실현하고자 꾸준히 노력한다”라고 말했다.

GMAC 프로그램 및 제품과 서비스는 널리 이용 가능하며, 경영대학원에 뜻이 있는 사람이면 누구나 기회를 가질 수 있도록 조직 차원에서 추가적인 조치를 취하고 있다. 포용적인 인재 파이프라인을 육성하기 위한 GMAC의 노력은 수십 년간 계속되었다. 30년 전, GMAC은 교수진의 대표성을 변화시켜 인력의 다양성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 목표로 삼은 The PhD Project를 공동 설립했고, 여성들이 경영 교육과 기회에 대한 접근성을 보장받아 성공적인 커리어를 쌓도록 돕는 Forté Foundation을 20년 동안 지원해왔다. 이러한 기관들을 비롯해 여러 파이프라인 단체에 기부한 금액은 600만 달러 이상이다. 3년째를 맞이한GMAT Talent and Opportunity Scholarship은 경영대학원의 포용성을 증진하고자 유럽에서 소외된 지역사회 출신의 경영대학원 지원자 수십 명에게 혜택을 나누었다. GMAC Tours는 퇴역 군인과 군장병에게 대학원 지원 무료 상담을 제공하는 비영리 단체 Service to School과 협업해 퇴역 군인 커뮤니티 내 MBA 지원자를 위한 가상 및 대면 스포트라이트 행사를 주최하고, 다양한 리더와 평등한 업무 공간을 건설하는 데 주력하는 비영리 단체 Management Leadership for Tomorrow와의 협업을 통해서는 흑인, 히스패닉, 아메리카 원주민 지원자들을 대상으로 같은 행사를 주최한다. GMAC은 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치고자 지난 달 열린 GMAC 연례 컨퍼런스 일환으로 참석자 누구나 참여해 뉴올리언스 지역의 학생들을 지원하는 봉사 활동 프로그램을 기획한 바 있다.

싱가포르 경영대의 대학원 전문 교육 담당 부학장이자 GMAC 이사회 의장인 Themin Suwardy는 “2023년 GMAC은 지속가능개발 성명서를 발표했으며, 우리가 사업을 운영하는 환경을 돌보고 우리가 봉사하는 지역사회의 성장 및 평등에 기여하는 것은 우리의 목표 중 하나이다. 포용적이고 수준 높은 경영 교육 생태계를 구축하려는 노력을 통해 GMAC이 경영대학원 커뮤니티, 나아가 우리 사회 전반과 함께 성장하고 그 사회에 환원하는 모습에 깊은 인상을 받았다”라고 말했다.

GMAC은 또한 이번에 이사직에서 물러나는 CEIBS(중국 유럽 국제 경영대학원) 회계 전공의 Cathay Capital 석좌교수 Yuan Ding에게 지난 4년간 GMAC의 목표를 지속적으로 지원해준 것에 감사의 뜻을 전한다.

경영대학원입학위원회(GMAC)는 전 세계의 선도적인 경영대학원들로 구성된 미션 중심으로 운영되는 협회다. GMAC은 경영대학원 교육 산업에 필요한 세계적 수준의 연구, 업계 콘퍼런스, 채용 툴과 평가 작업은 물론 지원자들의 고등 교육 여정을 이끌어가며 관련 리소스와 이벤트, 서비스를 제공하고 있다. GMAC이 소유·관리하는 경영대학원 입학시험(GMAT™)은 가장 광범위하게 이용되고 있는 경영대학원 평가이다.

매년 1200만명이 넘는 예비 학생들이 mba.com, GMAC Tours, BusinessBecause 등 GMAC의 다양한 플랫폼을 통해 MBA 및 경영학 석사 프로그램 관련 정보를 알아보고 있으며 전 세계 도처의 학교들과 연결돼 시험 준비와 등록, 경영 교육 및 커리어 측면의 목표를 성공리에 달성하는 방법과 관련해 조언을 얻고 있다. GMAC는 중국, 인도, 영국 및 미국에 지사를 둔 세계적 기관이다.

경영대학원입학위원회 업무와 관련한 자세한 설명은 홈페이지 www.gmac.com

