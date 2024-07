Rapporto sull’impatto nel 2023: punti salienti sui progressi effettuati nel campo della sostenibilità da Mohawk

CALHOUN, Georgia, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha pubblicato oggi il suo 15º rapporto annuale sull’impatto, Surfaces with Purpose, che documenta i progressi dell’Azienda nel 2023 verso obiettivi di sostenibilità, condividendo le attività globali che riflettono l’impegno di Mohawk nei confronti delle persone e del pianeta.



“La sostenibilità è più di una semplice filosofia, è un buon affare”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Jeff Lorberbaum. “La nostra attività è mirata a ottenere risultati per i nostri investitori, clienti, dipendenti e comunità. I nostri prodotti sono fabbricati utilizzando pratiche sostenibili che contribuiscono a ridurre l’impronta di carbonio, a conservare le risorse e a incorporare un significativo numero di materiali riciclati, tra cui quasi 60 miliardi di bottiglie di plastica nell’ultimo decennio.”

Grazie a un team di persone talentuose e a impianti di produzione all’avanguardia sparsi in 19 Paesi, Mohawk è il più grande produttore di pavimenti al mondo. L’azienda offre un portafoglio completo di prodotti residenziali e commerciali in linea con le preferenze del mercato locale, compresa un’ampia selezione di prodotti sostenibili in ogni categoria.

“Per i clienti, questo rapporto è un’opportunità per constatare l’impatto che Mohawk sta ottenendo attraverso i nostri prodotti e le nostre pratiche sostenibili”, ha affermato Malisa Maynard, Responsabile della Sostenibilità. “Grazie all’innovazione e alla circolarità dei suoi prodotti, Mohawk si impegna a perseguire un futuro sostenibile attraverso una riduzione delle emissioni di carbonio e del consumo di rifiuti e acqua. Sono orgogliosa dei progressi compiuti dal nostro team globale nel 2023 e il nostro obiettivo è fare ancora meglio.”

I punti salienti del rapporto sull’impatto nel 2023 di Mohawk includono:

Nel 2023, la Mohawk ha superato l’obiettivo di intensità delle emissioni di gas serra, con una riduzione del 36% rispetto al valore di riferimento del 2010. Mohawk è stata riconosciuta da USA Today come uno dei leader climatici d’America sia nel 2023 e sia nel 2024.

Lo scorso anno, l’azienda ha recuperato 44,9 milioni di libbre di prodotti a fine vita attraverso il riciclo e il reimpiego.

Circa il 58% degli scarti di produzione di Mohawk è stato recuperato, riciclato o riutilizzato nel 2023.

L’intensità del prelievo idrico globale di Mohawk nel 2023 è migliorata del 42% rispetto al valore di riferimento del 2010, grazie anche ai milioni di galloni di acque reflue riutilizzate o eliminate dai processi produttivi.

Negli Stati Uniti, il quarantatré per cento della forza lavoro di Mohawk è composta da neri, indigeni o persone di colore (BIPOC). Quest’anno, Newsweek ha classificato Mohawk tra i migliori ambienti lavorativi d’America, in rapporto a diversità e pari opportunità.

Più del 10% della forza lavoro globale di Mohawk lavora in azienda da 25 anni o più.

Grazie ai miglioramenti del programma di sicurezza, il tasso globale di incidenti registrabili da Mohawk nel 2023 è diminuito di circa il 10% rispetto a cinque anni fa.

Nel corso del 2023, Mohawk ha ampliato la sua “cultura dell’attenzione” attraverso partnership di sostenibilità con Plastic Bank®, One Tree Planted® e Rhinory®.

Per visualizzare il rapporto completo sull’impatto nel 2023 di Mohawk, fare clic qui .

Informazioni su Mohawk Industries

Mohawk Industries è il principale produttore mondiale di prodotti per la pavimentazione che valorizzano gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. L’innovazione di Mohawk, leader del settore, ha generato prodotti e tecnologie che differenziano i suoi marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. Negli ultimi trent’anni, Mohawk ha trasformato la propria attività e, da produttore americano di moquette, è diventata la più grande azienda produttrice di pavimenti al mondo, con attività in cinque continenti. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle di ceramica, pavimenti in laminato, legno, pietra e vinile, nonché pannelli truciolari, pannelli melaminici, pannelli decorativi in laminato ad alta pressione e prodotti isolanti. I marchi di Mohawk sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin and Vitromex. Per maggiori informazioni, visitare il sito mohawkind.com.

Contatti: Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com