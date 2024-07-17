Mohawk 在 2023 年影响力报告中重点介绍可持续发展进展

佐治亚州卡尔霍恩, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天发布了其第 15 份年度影响力报告 Surfaces with Purpose，该报告记录了公司在 2023 年实现可持续发展目标方面取得的进展，并分享了全球范围内体现 Mohawk 对人类和地球承诺的各项活动。



董事长兼首席执行官 Jeff Lorberbaum 表示：“可持续发展不仅是一种良好的理念，更是良好的商业实践。 本公司致力于为投资商、客户、员工和社区创造成果。 我们的产品采用可持续生产实践制造，有助于降低我们的碳足迹，节约资源，并广泛利用大量回收材料，过去十年间使用了近 600 亿个塑料瓶。”

Mohawk 的卓越人才团队和先进制造设施遍布 19 个国家，是全球规模最大的地板制造商。 该公司提供迎合当地市场偏好的综合性住宅与商业产品组合，包括各类广泛的可持续产品。

首席可持续发展官 Malisa Maynard 表示：“对于客户而言，这份报告为他们提供机会，了解 Mohawk 通过可持续产品和实践所产生的影响。 Mohawk 致力于通过产品创新和产品循环利用（包括减少碳排放、废物和水的使用）实现可持续发展的未来。 我为全球团队在 2023 年取得的进展感到自豪，我们致力于取得更加卓越的成果。”

Mohawk 2023 年影响力报告要点包括：

2023 年，Mohawk 超额达成了温室气体排放强度的目标，较 2010 年基准减少了 36%。 Mohawk 被《今日美国》(USA Today) 评为 2023 年和 2024 年美国气候领袖之一。

去年，通过再生和再利用，Mohawk 回收了 4490 万磅报废产品。

2023 年，Mohawk 约 58% 的制造废弃物得到回收、再生或再利用。

Mohawk 2023 年全球取水强度较 2010 年基线提高了 42%，这在一定程度上反映了数百万加仑的废水在制造过程中得到了再利用或被去除。

Mohawk 在美国的员工中，有 43% 是黑人、原住民或有色人种。 今年，《新闻周刊》(Newsweek) 将 Mohawk 评为“美国最佳工作场所之一（多样性和支持女性员工）”。

Mohawk 在全球有超过 10% 的员工已在公司工作 25 年或以上。

通过执行加强安全计划，Mohawk 在 2023 年的全球可记录事故率比五年前下降了约 10%。

2023 年，Mohawk 通过可持续发展合作伙伴关系推广其“关爱文化”，包括Plastic Bank®、One Tree Planted® 和 Rhinory®。

请访问 此处 ，查看 Mohawk 完整的 2023 年影响力报告。

关于 Mohawk Industries

Mohawk Industries 是全球领先的地板产品制造商，致力于改善全球住宅和商业空间。 Mohawk 行业领先的创新产品和技术，使其品牌在市场上脱颖而出，并满足所有改建和新建工程的要求。 在过去的三十年里，Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司，业务遍布五大洲。 Mohawk 垂直一体化的制造和分销流程在地毯、地毡、瓷砖、层压板、木质、石质和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高压层压装饰面板和绝缘产品的生产中提供了竞争优势。 Mohawk 旗下品牌在行业内广受认可，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Leoline、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Performance Accessories、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex 等。 如需了解更多信息，请访问 mohawkind.com。

联系人：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com