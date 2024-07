Novartis a poursuivi au T2 la forte croissance de son chiffre d’affaires et l’expansion de sa marge core; hausse des prévisions de son résultat opérationnel core pour 2024

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Résultats du deuxième trimestre (T2)

Chiffre d’affaires net en hausse de +11% (tcc 1 , +9% USD) et du résultat opérationnel core, de +19% (tcc, +17% USD) La croissance du chiffre d’affaires a été soutenue par la performance toujours forte de Entresto (+28% tcc), Kesimpta (+65% tcc), Cosentyx (+22% tcc), Kisqali (+50% tcc), Leqvio (+134% tcc) et Pluvicto (+44% tcc) La marge opérationnelle core s’est hissée à 39,6%, +270 points de base (tcc), soutenue principalement par la hausse du chiffre d’affaires net

Résultat opérationnel en progression de +47% (tcc, +43% USD) et de +49% (tcc, +43% USD) du résultat net

BPA core en progression de +21% (tcc, +17% USD) à USD 1,97

Free cash flow 2 d’USD 4,6 milliards en forte hausse (+40% USD) , stimulé par la hausse des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles

, stimulé par la hausse des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles Au S1, chiffre d’affaires en hausse de +11% (tcc, +9% USD) et de +21% (tcc, +16% USD) du résultat opérationnel core

Sélection de jalons de l’innovation : Fabhalta (iptacopan) homologué par l’UE, le Japon et la Chine pour le traitement de la HPN Lutathera homologué par la FDA en pédiatrie pour traiter les malades dès 12 ans souffrant d’une tumeur GEP NET Scemblix la FDA a accepté la demande pour la LMC à Ph+ et lui a accordé la désignation de percée thérapeutique Atrasentan la FDA a accepté la demande de traiter les malades souffrant d’IgAN Kisqali l’actualisation des résultats de NATALEE a montré un avantage clinique continu au cours d’un suivi d’une durée moyenne de 4 ans environ

Prévisions pour l’exercice 2024 relevées s’agissant du résultat opérationnel core grâce à une dynamique soutenue 2 Chiffre d’affaires net en croissance attendue entre un chiffre élevé et deux chiffres bas Résultat opérationnel core en croissance attendue à deux chiffres entre le milieu et le haut de la fourchette (à partir d’entre le bas et le milieu de la fourchette)



Bâle, le 18 juillet 2024 – Vas Narasimhan, CEO de Novartis a commenté ainsi les résultats du T2 2024:

« Novartis a réalisé, au T2, une forte croissance avec une hausse de 11% de son chiffre d’affaires net et de près de 40% de sa marge du résultat opérationnel core. Notre performance reflète l’élan toujours fort de nos principaux moteurs de croissance à la fois aux Etats-Unis et en dehors, ce qui nous a permis de relever nos prévisions pour 2024. Notre pipeline aussi a progressé au T2, de sorte que nous avons pu compléter nos demandes d’homologation à la FDA pour Scemblix comme traitement de première intention dans la LMC et pour atrasentan dans la néphropathie à IgA. Nous avons aussi actualisé les résultats de l’étude NATALEE qui soutiennent fermement le profil de Kisqali dans le cancer du sein. Nous avons également conclu plusieurs deals afin d’étendre notre pipeline dans RLT et le cancer de la prostate. Nous sommes en passe de réaliser à mi-parcours la croissance prévue de notre CA (+5% tcc CAGR 2023-2028) et de notre marge (40%+ d’ici 2027). »

Chiffres clé Activités poursuivies3 T2 2024 T2 2023 Variation en % S1 2024 S1 2023 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 512 11 437 9 11 24 341 22 235 9 11 Résultat opérationnel 4 014 2 807 43 47 7 387 5 425 36 43 Résultat net 3 246 2 271 43 49 5 934 4 421 34 43 BPA (USD) 1,60 1,09 47 52 2,91 2,12 37 47 Free cash-flow 4 615 3 292 40 6 653 5 976 11 Résultat opérationnel core 4 953 4 240 17 19 9 490 8 146 16 21 Résultat net core 4 008 3 502 14 18 7 689 6 735 14 19 BPA core (USD) 1,97 1,69 17 21 3,77 3,23 17 22

1. Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 43 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent. 2. Prière de consulter le détail des prévisions en page 8. 3. Telles que définies à la page 33 du Rapport financier intermédiaire simplifié, les activités poursuivies incluent les activités poursuivies de Novartis, comprenant celles des médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate, tandis que les activités abandonnées comprennent les résultats opérationnels de Sandoz.

Stratégie

Notre focus

En 2023, Novartis a parachevé sa spécialisation dans les médicaments innovants. Nous nous concentrons désormais sur nos quatre domaines thérapeutiques clés (cardiovasculaire-rénal-métabolique, immunologie, neurosciences et oncologie). Dans chacun de ces domaines, nous possédons de nombreux actifs importants dans le marché et en pipeline, qui traitent le lourd fardeau de ces maladies et possèdent un potentiel substantiel de croissance. Outre deux plateformes technologiques ayant fait leurs preuves (chimie et biothérapies), trois plateformes émergentes (thérapies génique et cellulaire, thérapies par radioligands et ARNx) sont prioritaires en ce qui concerne les investissements continus dans de nouvelles capacités en R&D et dans la production à grande échelle. Sur le plan géographique, nous nous concentrons sur la croissance de nos régions prioritaires : Etats-Unis, Chine, Allemagne et Japon.

Nos priorités

Accélérer la croissance : attention renouvelée à fournir des médicaments de grande valeur (nouvelles entités moléculaires NEM) et concentration sur l’excellence des lancements à partir d’un pipeline riche dans tous nos domaines thérapeutiques clés. Fournir des rendements : maintenir l’excellence opérationnelle et améliorer nos résultats financiers. Novartis reste discipliné et concentré sur ses actionnaires quand il s’agit d’allouer des capitaux; il vise notamment à générer d’importantes liquidités et à conserver une forte structure de capitaux supportant continuellement sa souplesse. Renforcer nos fondations : favoriser le pouvoir de nos employés, accélérer la science des données et la technologie, tout en continuant à instaurer un climat de confiance avec la société.

Résultats financiers

À la suite de l’adoption, le 15 septembre 2023, par les actionnaires du spin-off de Sandoz, la société rapporte ses états financiers consolidés de l’exercice en cours et des exercices précédents, sous les termes d’« activités poursuivies » et d’« activités abandonnées ».

Les activités poursuivies de Novartis comprennent la spécialisation sur les médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate. Les activités abandonnées comprennent la Division Sandoz et certaines parties des activités de Corporate attribuables à Sandoz ainsi que certains frais en lien avec le spin-off.

Les commentaires ci-après se focalisent sur les activités poursuivies. Toutefois, nous communiquons aussi sur les activités abandonnées.

Activités poursuivies

Deuxième trimestre

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 12,5 milliards (+9%, +11% tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 15 points de pourcentage. L’impact de la concurrence des génériques a atteint 2 points de pourcentage et l’érosion des prix, 2 points de pourcentage également.

Le résultat opérationnel a grimpé à USD 4,0 milliards (+43%, +47% tcc), sous l’effet essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires net et de la diminution des dépréciations d’actifs, mais en partie contrebalancées par les investissements dans la R&D.

Le résultat net a atteint USD 3,2 milliards (+43%, +49% tcc), soutenu principalement par la hausse du résultat opérationnel. Le BPS a bondi à USD 1,60 (+47%, +52% tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le résultat opérationnel core s’est élevé à USD 5,0 milliards (+17%, +19% tcc), sous l’effet essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires net, en partie contrebalancée par l’augmentation des investissements dans la R&D. La marge opérationnelle core a atteint 39,6% du chiffre d’affaires net, augmentant de 2,5 points de pourcentage (+2,7 points de pourcentage tcc).

Le résultat net core net a grimpé à USD 4,0 milliards (+14%, +18% tcc), grâce principalement à la progression du résultat opérationnel core. Le BPA core s’est élevé à USD 1,97 (+17%, +21% tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow des activités poursuivies a atteint USD 4,6 milliards (+40% USD), contre USD 3,3 milliards au T2 de l’exercice précédent, stimulé par l’accroissement des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles des activités poursuivies.

Premier semestre

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 24,3 milliards (+9%, +11% tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 15 points de pourcentage. L’impact de la concurrence des génériques a atteint 2 points de pourcentage et l’érosion des prix, 2 points de pourcentage également.

Le résultat opérationnel a grimpé à USD 7,4 milliards (+36%, +43% tcc), sous l’effet essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires net et de la diminution des dépréciations d’actifs et des charges de restructuration, en partie contrebalancées par un revenu exceptionnel dans l’exercice précédent provenant de règlements judiciaires.

Le résultat net a atteint USD 5,9 milliards (+34%, +43% tcc), soutenu principalement par la hausse du résultat opérationnel. Le BPA s’est élevé à USD 2,91 (+37%, +47% tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le résultat opérationnel core s’est élevé à USD 9,5 milliards (+16%, +21% tcc), sous l’effet principalement de la hausse du chiffre d’affaires net, en partie contrebalancée par l’accroissement des investissements en R&D. La marge du résultat opérationnel core a atteint 39,0% du chiffre d’affaires net augmentant de 2,4 points de pourcentage (+3,1 points de pourcentage tcc).

Le résultat net core net a grimpé à USD 7,7 milliards (+14%, +19% tcc), en raison principalement de la hausse du résultats opérationnel core. Le BPA core s’est élevé à USD 3,77 (+17%, +22% tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow des activités poursuivies a atteint USD 6,7 milliards (+11% USD), contre USD 6,0 milliards un an auparavant, stimulé par l’augmentation des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles des activités poursuivies.

Activités abandonnées

Les activités abandonnées comprennent les activités de Sandoz, la division des médicaments génériques et des biosimilaires ainsi que certaines parties des activités de Corporate attribuables à Sandoz et certaines autres dépenses en lien avec son spin-off.

Deuxième trimestre

Comme le spin-off de Sandoz a eu lieu le 3 octobre 2023, aucun résultat opérationnel en lien avec les activités abandonnées n’a été enregistré au deuxième trimestre 2024. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d’affaires net des activités abandonnées s’est élevé à USD 2,4 milliards, le résultat opérationnel, à USD 113 millions et le résultat net, à USD 46 millions. Pour plus d’informations, prière de consulter la note 3 « Significant acquisition of businesses and spin-off of Sandoz business » et la note 11 « Discontinued operations » figurant dans le rapport intermédiaire simplifié (en anglais seulement).

Premier semestre

Comme le spin-off de Sandoz a eu lieu le 3 octobre 2023, aucun résultat opérationnel en lien avec les activités abandonnées n’a été enregistré au premier semestre 2024. Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires net des activités abandonnées s’est élevé à USD 5,0 milliards, le résultat opérationnel, à USD 351 millions et le résultat net, à USD 190 millions. Pour plus d’informations, prière de consulter la note 3 « Significant acquisition of businesses and spin-off of Sandoz business » et la note 11 « Discontinued operations » figurant dans le rapport intermédiaire simplifié (en anglais seulement).

Total de l’entreprise

Deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2024, le résultat net de l’entreprise tout entière s’est élevé à USD 3,2 milliards, contre USD 2,3 milliards au T2 2023. Le BPA de base a atteint USD 1,60, comparé à USD 1,11 au T2 2023. Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles de l’entreprise tout entière se sont élevés à USD 4,9 milliards et le free cash-flow a atteint USD 4,6 milliards.

Premier semestre

Au premier semestre (S1) 2024, le résultat net de l’entreprise tout entière s’est élevé à USD 5,9 milliards, contre USD 4,6 milliards au S1 2023. Le BPA de base a atteint USD 2,91, comparé à USD 2,20 un an auparavant. Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles de l’entreprise tout entière se sont élevés à USD 7,1 milliards et le free cash-flow a atteint USD 6,7 milliards.

Moteurs de croissance clés au deuxième trimestre

Nos résultats financiers du trimestre sont le fruit d'une focalisation continue sur les principaux moteurs de croissance (classés selon leur contribution à la croissance du T2), soit :

Entresto (USD 1898 millions, +28% tcc) croissance robuste et soutenue par la demande assortie d’une pénétration grandissante aux Etats-Unis et en Europe à la suite de l’instauration d’un guide médical pour traiter l’insuffisance cardiaque ainsi qu’en Chine, pour traiter l’hypertension Kesimpta (USD 799 millions, +65% tcc) hausse du chiffre d’affaires dans toutes les régions dans la foulée d’un accroissement de la demande et d’un accès facilité à un produit très efficace grâce à l’administration pratique en auto-injection Cosentyx (USD 1526 millions, +22% tcc) hausse du chiffre d’affaires surtout aux Etats-Unis, stimulée par les récents lancements (notamment l’indication HS et la formule IV aux Etats-Unis) ainsi que par la croissance en volume dans les indications de base Kisqali (USD 717 millions, +50% tcc) forte augmentation du chiffre d’affaires dans toutes les régions, fondée sur l’accroissement de la reconnaissance de l’avantage de survie global dans le cancer du sein avancé HR+/HER2 et sur les directives de catégorie 1 recommandées par le NCCN Leqvio (USD 182 millions, +134% tcc) continue de croître normalement, en visant une hausse des comptes et de son adoption par les malades, en augmentant la confiance des malades en ce qui concerne l’achat et l’accès à ce médicament et en poursuivant l’information aux médecins Pluvicto (USD 345 millions, +44% tcc) a progressé aux Etats-Unis et en Europe. L’approvisionnement étant désormais assuré, nous nous focalisons dans l’accroissement de notre part des sites RLT établis, dans l’ouverture de nouveaux sites et de voies d’orientation et dans l’initiation de nouveaux patients Xolair (USD 427 millions, +22% tcc) la croissance a été stimulée principalement par les marchés de croissance émergents et par l’Europe Ilaris (USD 368 millions, +20% tcc) hausse des ventes dans toutes les régions, essentiellement aux Etats-Unis et en Europe Scemblix (USD 164 millions, +56% tcc) hausse des ventes dans toutes les régions, démontrant ainsi le besoin important et à satisfaire dans les lignées ultérieures de la LMC Jakavi (USD 471 millions, +13% tcc) hausse des ventes dans toutes les régions, grâce à la forte demande dans la myélofibrose et la polycythémie essentielle Tafinlar + Mekinist (USD 523 millions, +9% tcc) hausse des ventes dans toutes les régions, emmenée par les marchés de croissance émergents Lutathera (USD 175 millions, +17% tcc) hausse des ventes dans toutes les régions due à la demande croissante à la suite de la présentation des résultats de l’étude NETTER-2 dans 1L GEP-NET [TBC] Fabhalta (USD 22 millions) continue des montrer des signes encourageants dès le début de son lancement aux Etats-Unis, en tant que premier traitement en monothérapie par voie orale homologué pour traiter la HPN Marchés de croissance émergents* Croissance de +16% (tcc). La Chine a progressé de +27% (tcc) pour atteindre USD 1,1 milliard, grâce essentiellement à Entresto et à Xolair

*Tous les marchés, sauf Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires net du top 20 des marques au T2 2024

T2 2024 Variation en % S1 2024 Variation en% M USD USD tcc M USD USD tcc Entresto 1898 25 28 3 777 30 32 Cosentyx 1526 20 22 2 852 21 23 Kesimpta 799 63 65 1436 64 66 Kisqali 717 45 50 1344 48 52 Promacta/Revolade 544 -7 -5 1064 -6 -4 Tafinlar + Mekinist 523 5 9 997 5 7 Jakavi 471 8 13 949 12 15 Tasigna 446 -6 -4 841 -10 -9 Xolair 427 18 22 826 15 18 Ilaris 368 16 20 724 12 17 Groupe Sandostatin 313 -5 -4 668 1 3 Pluvicto 345 44 44 655 45 45 Zolgensma 349 12 14 644 4 6 Lucentis 275 -30 -28 589 -27 -26 Groupe Exforge 178 -3 1 370 0 3 Lutathera 175 17 17 344 15 16 Leqvio 182 133 134 333 135 137 Gilenya 138 -49 -47 313 -38 -36 Scemblix 164 55 56 300 65 67 Groupe Diovan 160 3 9 300 -4 1 Total du top 20 des marques 9 998 15 18 19 326 16 18

Le point sur la R&D : développements clés au 2e trimestre

Nouvelles homologations

Fabhalta

(iptacopan) Homologué par l’UE, le Japon et la Chine pour traiter les adultes souffrant d’hémoglobinurie paroxysmique nocturne (HPN), une maladie rare du sang. Lutathera

(lutetium Lu 177 dotatate) La FDA l’a homologué pour le traitement en pédiatrie (≥12 ans) de malades atteints d’une tumeur neuro-endocrine du système gastroentéropancréatique exprimant un récepteur sensible à la somatostatine (GEP-NET).

Mises à jour réglementaires

Scemblix

(asciminib) La FDA a accordé à Scemblix la désignation de percée thérapeutique pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif en phase chronique (LMC Ph+ PC).



La demande d'autorisation auprès de la FDA pour la LMC en première intention est terminée et fait l'objet d'un examen en temps réel par les services d'oncologie. Atrasentan La FDA a accepté d’étudier la demande pour traiter les adultes souffrant de néphropathie à IgA (IgAN). Lutathera

(lutetium Lu 177 dotatate) Demande d'autorisation dans l'UE acceptée pour le traitement chez l'adulte des GEP-NET bien différenciés (G2 et G3), non résécables ou métastatiques, nouvellement diagnostiqués et présentant des récepteurs de la somatostatine.

Résultats d’essais cliniques en cours et autres faits saillants

Scemblix

(asciminib) Dans l'étude de phase III ASC4FIRST, Scemblix a démontré un taux de réponse moléculaire majeur supérieur à la semaine 48 par rapport aux inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) standards sélectionnés par l'investigateur (67,7 % vs 49,0 %) et par rapport à l'imatinib seul (69,3 % vs 40,2 %) chez les adultes atteints de LMC-CP Ph+ nouvellement diagnostiquée. Scemblix a également démontré un profil d'innocuité et de tolérance favorable. Ces résultats ont été soumis à la FDA dans le cadre de l’examen oncologique en temps réel. Données présentées à l'ASCO et à l'EHA 2024 et publiées dans le New England Journal of Medicine. Kisqali

(ribociclib) De nouvelles analyses à la suite de la fin du traitement avec Kisqali chez toutes les patientes dans l’étude de phase III NATALEE dans le cancer du sein précoce HR+/HER2- ont montré qu’il y avait un bénéfice continu de survie cliniquement important avec un profil de sécurité cohérent. Ces résultats seront présentés lors d’un prochain congrès médical.



En outre, l’analyse d’un sous-groupe de l’étude NATALEE au moment de l'arrêt définitif des données de l'iDFS ont montré que l'ajout de Kisqali au traitement endocrinien chez les patientes présentant une maladie à haut risque sans envahissement ganglionnaire (N0) a entraîné une réduction du risque de 28 % de la survie sans maladie invasive. Le profil d'efficacité, de sécurité et de tolérance observé dans le sous-groupe N0 à haut risque est cohérent avec l'ensemble de la population de l'étude NATALEE. Données présentées à l'ASCO 2024. Fabhalta

(iptacopan) Les données de la phase III APPEAR-C3G ont montré une réduction de la protéinurie de 35,1 % par rapport au placebo à 6 mois chez les patients C3G traités par Fabhalta en plus des soins de soutien. Les données du critère d'évaluation secondaire concernant le débit de filtration glomérulaire estimé ont montré une amélioration numérique sur 6 mois par rapport au placebo. L'étude a également montré que Fabhalta a un profil de sécurité favorable sans nouveaux signaux de sécurité. Les soumissions à la FDA et à l'EMA pour l'indication de la glomérulopathie C3 chez l'adulte sont prévues pour S2 2024. Données présentées à l'ERA 2024.



Les données de la phase III APPLAUSE-IgAN ont montré une réduction de 38,3 % de la protéinurie à neuf mois par rapport au placebo chez les patients atteints d'IgAN. Fabhalta a été bien toléré avec un profil de sécurité favorable conforme aux données précédemment rapportées. Données présentées à WCN 2024. Atrasentan Les résultats d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée des données de la phase III ALIGN ont montré que les patients traités par l'atrasentan, en plus des soins de soutien avec un inhibiteur du système rénine-angiotensine, ont obtenu une réduction statistiquement significative de 36,1% de la protéinurie par rapport au placebo, en plus des soins de soutien, à 36 semaines. Résultats présentés à l'ERA 2024. Remibrutinib Les résultats des études de phase III REMIX-1 et REMIX-2 ont montré une efficacité soutenue et une sécurité à long terme du remibrutinib par voie orale chez les patients atteints d'urticaire chronique spontanée (UCS), avec des améliorations des scores hebdomadaires d'activité de l'urticaire observées dès la semaine 1 et maintenues jusqu'à la semaine 52. Dans les deux études, le remibrutinib a démontré un profil de sécurité favorable et constant jusqu'à un an, y compris des tests de la fonction hépatique équilibrés par rapport au placebo. Novartis prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché du remibrutinib en 2025. Données présentées à l'EAACI 2024. Coartem (artemether- lumefantrine) Les données de l'étude de phase II/III CALINA ont démontré qu'une dose optimisée de Coartem développée pour les bébés pesant <5kg atteints de paludisme présente le profil pharmacocinétique requis ainsi qu'une bonne efficacité et une bonne sécurité. Données présentées à la Conférence panafricaine sur le paludisme 2024 de l'Initiative multilatérale sur le paludisme. Deals



Conformément à son orientation stratégique en oncologie, Novartis a acquis plus de 90% de MorphoSys AG, ajoutant ainsi à son pipeline pelabresib, un inhibiteur de BET en phase avancée de recherche pour la myélofibrose, et tulmimetostat, un double inhibiteur d'EZH2 et d'EZH1 en phase précoce de recherche pour les tumeurs solides ou les lymphomes.



Novartis a acquis Mariana Oncology, une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies à base de radioligands (RLT) pour toute une série de tumeurs solides. L'acquisition apporte un solide portefeuille de programmes RLT, dont MC-339, un RLT à base d'actinium actuellement à l'étude dans le cancer du poumon à petites cellules.



Novartis a élargi sa collaboration avec PeptiDream dans le domaine de la découverte de peptides. Dans le cadre de cet accord multi-programmes, PeptiDream identifiera et optimisera de nouveaux peptides macrocycliques contre des cibles sélectionnées par Novartis, en vue d'une application potentielle dans le domaine des RLT.



Novartis a signé un accord de licence stratégique exclusif avec Arvinas pour le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale d'ARV-766, un dégradeur du récepteur des androgènes (AR) de deuxième génération de PROTAC®, qui complète notre plateforme RLT dans le cancer de la prostate.

Structure du capital et endettement net

Maintenir un bon équilibre entre les investissements dans nos activités, une structure financière solide et des rendements attrayants pour nos actionnaires reste une priorité.

Au premier semestre 2024, Novartis a racheté au total 26,7 millions d’actions pour un montant d’USD 2,7 milliards sur la seconde ligne de négoce de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). Ces rachats ont compris 25,9 millions (USD 2,6 milliards) d’actions rachetées dans le cadre du rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards annoncé en juillet 2023 (jusqu’à USD 10,1 milliards restant encore à exécuter). En outre, 0,8 million d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,1 milliard) ont été rachetées afin d’atténuer la dilution en lien avec les plans de participation des collaboratrices et collaborateurs. Le solde des rachats d’actions effectués dans ce but sera réalisé au 2e semestre 2024. De plus, 1,1 million d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,1 milliard) ont été rachetées aux collaboratrices et collaborateurs. Au cours de la même période, 8,4 millions d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,5 milliard) ont été distribuées à la suite de l’exercice d’options et d’attributions d’actions dans le cadre des plans de rémunération des collaboratrices et collaborateurs. Par conséquent, le nombre total d’actions en circulation a diminué de 19,4 millions, par rapport au 31 décembre 2023. Ces transactions portant sur les actions propres ont entraîné une diminution des capitaux propres pour un montant d’USD 2,3 milliards et une sortie nette de trésorerie se chiffrant à USD 2,7 milliards.

Au 30 juin 2024, l’endettement net a augmenté à USD 18,8 milliards contre USD 10,2 milliards au 31 décembre 2023. Cette augmentation est due principalement au paiement du dividende annuel net d’USD 7,6 milliards, à une sortie nette de trésorerie s’élevant à USD 5,0 milliards pour M&A et acquisitions d’immobilisations incorporelles ainsi que USD 2,7 milliards pour transactions sur actions propres; cette sortie nette de trésorerie a été en partie compensée par le free cash-flow d’USD 6,7 milliards.

Au T2 2024, la note de crédit à long terme de Novartis est de Aa3 pour Moody’s Ratings et de AA- pour S&P Global Ratings.

Perspectives pour 2024

Sauf événements imprévus ;

croissance attendue en tcc vs l’exercice précédent Prévisions antérieures Chiffre d’affaires net Croissance attendue entre un chiffre élevé et deux chiffres bas (inchangée) Résultat opérationnel core Croissance attendue à entre deux chiffres moyens et élevés (entre deux chiffres bas et moyens)

Hypothèses clés :

Nos prévisions partent du principe qu’il n’y aura aucun lancement de génériques d’Entresto ni de Promacta aux Etats-Unis en 2024

Impact des taux de change

Si les taux de change enregistrés à la mi-juillet perdurent sur le reste de l’année 2024, leur impact sur l’exercice en cours aurait un effet négatif de 1 à 2 points de pourcentage sur le chiffre d’affaires net et négatif de 3 points de pourcentage sur le résultat opérationnel core. L’impact estimé des taux de change sur nos résultats est publié chaque mois sur notre site Web.

Assemblée générale des actionnaires 2025

Nomination à l’élection au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de Novartis a annoncé aujourd’hui proposer la Dre Elizabeth M. McNally à l’élection au Conseil. La Dre McNally est directrice du Center for Genetic Medicine à la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University. Elle pratique également la cardiologie et est connue comme leader de la recherche, spécialisée dans la génétique des maladies cardiovasculaires et neuromusculaires. Son expérience en matières clinique et scientifique renforcera grandement le Conseil d’administration. La Dre McNally a obtenu son master et son doctorat de l’Albert Einstein College of Medicine et elle s’est formée en médecine interne et en cardiologie au Brigham and Women’s Hospital at Harvard Medical School. Elle est membre de l’Académie Nationale de Médecine et du Conseil de l’Association de Dystrophie Musculaire. Elle est aussi fondatrice et CEO d’Ikaika Therapeutics.

Annonces du Conseil d’administration

Le Conseil a également pris note avec regrets que, conformément à la limite de 12 ans au Conseil d’administration, MM. Charles L. Sawyers et William T. Winters ne se représenteront pas à l’élection lors de l’AG 2025. Le Conseil d’administration et le Comité exécutif de Novartis les remercient pour l’excellence de leurs contributions et les nombreuses années de bons et loyaux services.

Chiffres clés1

Activités poursuivies2 T2 2024 T2 2023 Variation en % S1 2024 S1 2023 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 512 11 437 9 11 24 341 22 235 9 11 Résultat opérationnel 4 014 2 807 43 47 7 387 5 425 36 43 En % du chiffre d’affaires 32,1 24,5 30,3 24,4 Résultat net 3 246 2 271 43 49 5 934 4 421 34 43 BPA (USD) 1,60 1,09 47 52 2,91 2,12 37 47 Flux de trésorerie provenant

des activités opérationnelles 4 875 3 517 39 7 140 6 369 12 Mesures non IFRS Free cash-flow 4 615 3 292 40 6 653 5 976 11 Résultat opérationnel core 4 953 4 240 17 19 9 490 8 146 16 21 En % du chiffre d’affaires 39,6 37,1 39,0 36,6 Résultat net core 4 008 3 502 14 18 7 689 6 735 14 19 BPA core (USD) 1,97 1,69 17 21 3,77 3,23 17 22 Activités abandonnées2 T2 2024 T2 2023 Variation en % S1 2024 S1 2023 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 2 449 ns ns 4 952 ns ns Résultat opérationnel 113 ns ns 351 ns ns En % du chiffre d’affaires 4,6 7,1 Résultat net 46 ns ns 190 ns ns Mesures non IFRS Résultat opérationnel core 428 ns ns 935 ns ns En % du chiffre d’affaires 17,5 18,9 Total de l’entreprise T2 2024 T2 2023 Variation en % S1 2024 S1 2023 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Résultat net 3 246 2 317 ns ns 5 934 4 611 ns ns BPA (USD) 1,60 1,11 ns ns 2,91 2,20 ns ns Flux de trésorerie issus des activités opérationnelles 4 875 3 576 ns ns 7 140 6 533 ns ns Mesures non-IFRS Cash-flow libre 4 615 3 275 ns ns 6 653 5 995 ns ns Résultat net core 4 008 3 811 ns ns 7 689 7 425 ns ns BPA core (USD) 1,97 1,83 ns ns 3,77 3,54 ns ns

ns=non significatif

1. Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 43 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2. Telles que définies à la page 33 du Rapport financier simplifié, les activités poursuivies incluent les activités poursuivies de Novartis, comprenant celles des médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate, tandis que les activités abandonnées comprennent les résultats opérationnels des activités de Sandoz.

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont compris dans le Rapport financier intermédiaire simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/a9652d15-40e9-4a4b-b225-32014f48e99e/

Décharge

Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou impliqués dans de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le dernier formulaire 20-F soumis par Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.

Les noms de produits en italique sont les marques déposées que Novartis AG possède ou exploite sous licence.

Cette communication ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de MorphoSys. Les conditions définitives et les autres dispositions relatives à l'offre d'achat en vue du retrait de la cote sont disponibles dans le document d'offre publié par Novartis BidCo AG (anciennement Novartis data42 AG) (« le soumissionnaire »). Le document d'offre a été approuvé par la BaFin et a été déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). La sollicitation et l'offre d'achat d'actions de MorphoSys ne sont faites qu'en vertu du document d'offre. En relation avec l'Offre, le soumissionnaire et Novartis AG ont déposé une déclaration d'offre d'achat (Tender Offer Statement) sur l'annexe TO auprès de la SEC (avec le document d'offre, une offre d'achat incluant les moyens de soumissionner et d'autres documents connexes, les « documents d'offre »), le conseil d'administration et le conseil de surveillance de MorphoSys ont émis une déclaration conjointe motivée conformément à la section 27 de la loi allemande sur les acquisitions et les prises de contrôle de titres et MorphoSys a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation (Solicitation/Recommendation Statement) sur l'annexe 14D-9 auprès de la SEC (avec la déclaration conjointe motivée, les « déclarations de recommandation »). LES ACTIONNAIRES DE MORPHOSYS ET AUTRES INVESTISSEURS SONT INVITÉS À PRENDRE CONNAISSANCE DES DOCUMENTS DE L’OFFRE ET DES DÉCLARATIONS DE RECOMMANDATION, CAR ILS ET ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUI DOIVENT ÊTRE LU(E)S ATTENTIVEMENT AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION PAR RAPPORT À L’OFFRE. Les documents de l’offre et les déclarations de recommandation ont été distribués à tous les actionnaires conformément aux lois en vigueur concernant les actions en Allemagne et aux Etats-Unis Les documents d'offre et les déclarations de recommandation ont été distribués à tous les actionnaires de MorphoSys conformément aux lois allemandes et américaines sur les valeurs mobilières. La déclaration d'offre publique d'achat (Tender Offer Statement on Schedule TO) et la déclaration de sollicitation/recommandation (Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9) sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. Des copies supplémentaires peuvent être obtenues gratuitement en contactant le soumissionnaire ou MorphoSys. Des copies gratuites de ces documents et de certains autres documents d'offre sont disponibles sur le site Internet du soumissionnaire à l'adresse www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition ou en contactant le service des relations avec les investisseurs du soumissionnaire au +41 61 324 79 44.

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie de tous, de sorte que les patients, les professionnels de la santé et la société́ puissent faire face aux maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Réimaginez la médecine avec nous : consultez https://www.novartis.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X/Twitter et Instagram.

Novartis tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique avec les investisseurs pour discuter de ce communiqué. Celle-ci aura lieu à 14 h 00 (heure d’Europe centrale) et à 8 h 00 (heure de l’Est des Etats-Unis). Il sera possible d’accéder à cette conférence qui sera diffusée simultanément sur Internet à destination des investisseurs et d’autres personnes intéressées en se connectant au site Web de Novartis Une rediffusion sera disponible après la retransmission en direct en cliquant sur le lien suivant : https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont inclus dans le Rapport financier intermédiaire simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous. Nous fournissons également des informations supplémentaires sur nos activités et sur le pipeline de molécules sélectionnées à un stade avancé de développement. Une copie des résultats présentés aujourd’hui lors de la conférence sont disponibles sur le lien suivant : https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Dates importantes 29 octobre 2024

20-21 novembre 2024

31 janvier 2025 Résultats du 3e trimestre et de neuf mois 2024

Rencontre avec le management de Novartis (Londres, RU)

Résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024