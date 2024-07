Publication des résultats financier du T2 mardi 30 juillet 2024 après bourse

Paris, France – July 18, 2024

Résultats financiers du T2 2024 et conférence téléphonique

Viridien, anciennement CGG, annoncera ses résultats du 2ème trimestre 2024 mardi 30 juillet après bourse.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.viridiengroup.com à 17h45 (heure française).

Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h00 (heure française) ce même jour.

Les participants doivent s’inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.viridiengroup.com..

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

