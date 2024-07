Verizon ahora ofrece a los clientes acceso a la primera oferta anual de Netflix y Peacock

NUEVA YORK, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir de hoy, los clientes de Verizon obtienen acceso exclusivo a nuevos ahorros de streaming con el plan Premium de Netflix y Peacock valorado en $275. Esta es la primera vez que Netflix y Peacock se combinan para una oferta anual. Por tiempo limitado, los clientes de Verizon pueden comprar un año de Peacock Premium y obtener un año del plan de Netflix Premium incluido, por nuestra cuenta.

Al empoderar cómo los clientes viven, trabajan y se divierten, Verizon ofrece ahorros en tu contenido favorito que no puedes obtener en ningún otro lugar, como Emily in Paris, Beverly Hills Cop: Axel F, Bridgerton y Squid Game en Netflix; y Bel-Air, Love Island USA y The Traitors, contenido de NBC y Bravo al día siguiente, deportes en vivo incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024 y Sunday Night Football al igual que películas de Universal Filmed Entertainment incluyendo The Fall Guy, Illumination’s Despicable Me 4 y Twisters después de sus exhibiciones en cines, en Peacock.

Sobre la nueva oferta: La oferta de Netflix y Peacock está disponible a través de +play , el centro para suscripciones de contenido, que ahora está disponible para todos los clientes de Verizon Mobile y Home Internet. Los clientes pueden suscribirse al plan anual de Peacock Premium por solo $79.99 y obtener un año de Netflix Premium, con un valor de $275, incluido. Peacock Premium ofrece a los clientes más de 80,000 horas de NBC con anuncios, éxitos de Bravo y deportes en vivo, incluyendo Sunday Night Football, Premier League y los Juegos Olímpicos. Con Netflix Premium, los clientes pueden transmitir desde múltiples dispositivos, todo en ultra HD y spatial audio.

Además, los clientes pueden ahorrar aún más en los servicios de contenido que les encantan en +play utilizando el beneficio mensual de $10 de +play, disponible para los clientes de myPlan y myHome de Verizon. Con el beneficio, los clientes obtienen $15 para usar en la tienda +play para cualquiera de los 30 servicios de suscripción disponibles, que van desde servicios de transmisión hasta estilo de vida y fitness.

Con las opciones y la flexibilidad que vienen con myPlan y myHome de Verizon, paga beneficios por mes, realiza cambios en cualquier momento y ahorra cientos cada año en los servicios de streaming que amas.

Mirada fresca. Nuevas ofertas. Todo en la mejor red: Verizon dio a conocer recientemente una identidad de marca renovada, junto con un conjunto de nuevos programas y ofertas centradas en el cliente, y experiencias y ofertas exclusivas. La nueva imagen de la marca resalta la energía y vitalidad de la vida de los clientes, al mismo tiempo que subraya la promesa de la marca de conectar a las personas a nuestra red confiable cuando más importa.

Verizon también abrió el acceso a su programa de intercambio garantizado para que todos los clientes de myPlan puedan obtener el mejor valor al intercambiar sus teléfonos inteligentes; y con el lanzamiento de myHome, los clientes de internet móvil y residencial obtienen ofertas y ahorros en contenido exclusivo y beneficios de Verizon. Además, los clientes ahora tienen Verizon Access, nuestro programa de acceso premium con increíbles preventas, obsequios gratuitos y eventos codiciados, sin condiciones, simplemente por ser cliente de Verizon.

Obtén más información sobre el próximo capítulo de Verizon visitando verizon.com/refresh . Obtén el último paquete de streaming visitando verizon.com/plusplay .

Promoción: Suscripciones disponibles a través de Verizon +play en verizon.com/plusplay . Ahorros exclusivos disponibles en suscripciones de socios seleccionados. Todos los productos y servicios vendidos en +play requieren una suscripción o compra por separado. El período de oferta de Netflix Premium de un (1) año comienza a partir de la activación de la suscripción anual a Peacock Premium (con anuncios). Se ofrece una (1) oferta de Netflix Premium por cada línea de Verizon que cumpla los requisitos. La oferta no es reembolsable. Se te facturará el coste total de Peacock Premium por adelantado; después de un año, se te facturará mensualmente a la tarifa vigente en ese momento, a menos que canceles. Después del período de promoción de Netflix Premium de un año, se te facturará mensualmente a la tarifa vigente en ese momento, a menos que canceles. Se aplican condiciones adicionales. Cancela en cualquier momento en el panel de administración de +play. La oferta finaliza el 31 de agosto de 2024.

