19. juli 2024

Stærk indtjening i forretningen og positive udsigter på baggrund af robust kundeaktivitet og lidt bedre makroøkonomiske forhold

Resultat efter skat på 11,5 mia. kr. for 1. halvår 2024

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Resultatet for 2. kvartal var en fortsættelse af den meget positive udvikling, vi så i 1. kvartal. Vedvarende stærke nettorenteindtægter og fortsat stigende nettogebyrindtægter bidrog samlet til højere indtægter fra kerneaktiviteterne i 1. halvår, en stigning på 11 pct. i forhold til samme periode sidste år. Kombineret med en fortsat stærk kreditkvalitet og en nettotilbageførsel af nedskrivninger i 2. kvartal medførte dette en stigning i resultat efter skat, som også afspejler robust kundeaktivitet på tværs af forretningen.

Den seneste rentenedsættelse fra den Europæiske Centralbank og Nationalbanken er efter vores vurdering et positivt skridt, som formentlig vil gavne den økonomiske aktivitet. Rentenedsættelsen gavnede ligeledes vores kunder i 1. halvår 2024, hvor vi både lancerede nye tilbud og forbedrede eksisterende låne-, opsparings- og investeringsprodukter. Vi har også et stærkt rådgivnings-setup og udvikler løbende vores digitale løsninger, hvilket samlet set medfører, at vi fastholder vores position som en attraktiv bank for alle kunder.

Vi gør fortsat fremskridt i forhold til vores strategi, hvor vi stræber efter at skabe en bedre bank til gavn for alle vores interessenter. Vi har taget en række vigtige skridt, herunder etableret en selvbetjent onboardingproces for nye kunder, opkvalificereret rådgivere, så vi løbende sikrer en bedre kundetilfredshed, samt øget antallet af produkter, der er tilgængelige via vores digitale platform for erhvervskunder. Vi er stadig i en tidlig fase af vores strategiperiode og fortsætter derfor arbejdet med at styrke vores position som en førende bank i Norden i en digital tidsalder.”

1. halvår 2024 i forhold til 1. halvår 2023

Indtægter i alt på 28,0 mia. kr. (stigning på 9,5 pct. i forhold til 1. halvår 2023)

Driftsomkostninger på 12,8 mia. kr. (stigning på 1,4 pct. i forhold til 1. halvår 2023)

Nedskrivninger på udlån på -99 mio. kr. (mod -28 mio. kr. i 1. halvår 2023)

Resultat efter skat på 11,5 mia. kr. (stigning på 12,7 pct. i forhold til 1. halvår 2023)

Egenkapitalforrentning på 13,1 pct. (mod 12,4 pct. i 1. halvår 2023)

Stærkt kapitalgrundlag med en kapitalprocent på 22,5 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 18,5 pct.

Lidt bedre makroøkonomiske forhold

Den makroøkonomiske udvikling blev hen over 2. kvartal en anelse mere positiv. Der forventes således større økonomisk vækst i Danmark og de øvrige nordiske lande, og de seneste økonomiske nøgletal, eksempelvis for inflation og beskæftigelse, har vist sig bedre end ventet. Desuden blev BNP-væksten i Danmark i 2023 opjusteret, hvilket afspejler en stærk økonomi generelt og ikke kun inden for medicinalindustrien, og det er ligeledes billedet, når vi sammenligner med de øvrige europæiske lande.

I 2. kvartal opjusterede vi forventningerne til årets resultat for 2024 til 21-23 mia. kr. fra 20-22 mia. kr. Opjusteringen skyldtes en mindre tilbageførsel af nedskrivninger og udlånsporteføljens fortsat stærke kreditkvalitet, der understøttes af de bedre makroøkonomiske udsigter. Med de nuværende makroøkonomiske vilkår kan vi med vores gode finansielle resultater, solide kapitalgrundlag og stærke likviditetsposition fortsat tilbyde ekspertrådgivning og kredit og dermed hjælpe vores kunder og øvrige interessenter med at håndtere den makroøkonomiske og geopolitiske usikkerhed.

Stærk indtjening i kerneforretningen

I 1. halvår fortsatte vi med at leve op til vores strategiske ambitioner, da vi forbedrede lønsomheden og leverede en stærk egenkapitalforrentning. Fremgangen skyldtes primært fortsat stærke nettorenteindtægter og højere nettogebyrindtægter som følge af øget kundeaktivitet på tværs af forretningen. Nettogebyrindtægterne steg således 13 pct. i forhold til samme periode sidste år. I Personal Customers fortsatte vores attraktive opsparings- og investeringsprodukter med at tiltrække indlån fra kunderne og førte til en yderligere stigning i indlånsvolumen. I en periode, der er præget af usikkerhed og udfordrende markedsvilkår, øgede Business Customers udlånsvolumen på tværs af de nordiske markeder. Large Corporates & Institutions skabte fortsat højere gebyrindtægter på cash management-området, og der var stor aktivitet i Debt Capital Markets, hvor vi fastholdt vores status som den førende nordiske bank målt på volumen.

Driftsomkostningerne udviklede sig som forventet. Vi har en stram omkostningsstyring, samtidig med at vi foretager de planlagte investeringer i visse dele af forretningen som led i vores strategi. Omkostningsprocenten blev forbedret til 45,8 pct. i forhold til 49,4 pct. i 1. halvår 2023. Som følge af vores forretningsmæssige momentum, den gode kundeaktivitet, den stærke kreditkvalitet og vores omkostningsfokus steg egenkapitalforrentningen fra 12,4 pct. til 13,1 pct. for 1. halvår 2024.

”Vi fortsatte med at skabe gode resultater på baggrund af vores diversificerede forretningsmodel og vores kerneaktiviteter. Lønsomheden blev bedre på baggrund af væsentligt højere nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter, sidstnævnte som følge af god kundeaktivitet både generelt og på kapitalmarkederne, samt en udvikling i omkostningerne, der var efter planen. Vores fortsatte forretningsmæssige momentum og fokus på at gøre driften mere effektiv resulterede dermed i en omkostningsprocent på 45,8 pct. og en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. Vi fortsætter med at investere i at kunne give en bedre kundeoplevelse, som beskrevet i vores Forward ’28-strategi. Og med udbetalingen af foreløbigt udbytte for både 1. halvår 2023 og 1. halvår 2024 har vi opnået den ønskede fremskyndelse af kapitaludlodning. Der vil fra 2025 og frem ikke blive udbetalt foreløbigt udbytte, idet vi vender tilbage til at udbetale udbytte årligt,” siger Stephan Engels, CFO.

Strategieksekvering forløber som planlagt

Vi fortsatte med at gøre fremskridt mod målene i vores Forward ’28-strategi. Vi gør de forventede fremskridt i forhold til vores fokus på eksekvering og vores indsats for at gøre Danske Bank til en bedre bank for alle interessenter.

Vi tog i 1. halvår 2024 en række vigtige skridt for at fremme vores bæredygtighedsdagsorden, blandt andet ved at opdatere vores klimaplan (Climate Action Plan Progress Report) og gøre bæredygtighed til et af de strategiske temaer i Forward ’28-strategien.

Vi fremskynder den digitale transformation på tværs af banken for at forbedre kunderejsen og kundeoplevelsen samt reducere omkostninger og operationelle risici.

Samlet set er vi overbeviste om, at de fremskridt, vi har skabt med den indledende implementering af vores Forward ’28-strategi i løbet af 1. halvår 2024, danner et solidt grundlag for vores fortsatte eksekvering på strategien.

Personal Customers

I 1. halvår 2024 fortsatte vi med at hjælpe vores kunder med at håndtere deres økonomi i et marked, der var præget af stigende aktiekurser og en stabil rente med kun en enkelt rentenedsættelse på tværs af vores markeder mod slutningen af perioden. Der var fortsat stor efterspørgsel efter vores Danske Bolig Fri-lån. Derudover oplevede vi øget kundeaktivitet på investeringsområdet som følge af gunstige finansielle markeder, hvilket resulterede i øgede markedsandele for Danske Invests fonde målrettet private investorer. Nedskrivninger på udlån udgjorde en nettotilbageførsel, idet nedskrivningerne var positivt påvirket af de bedre makroøkonomiske vilkår. Resultat før skat udgjorde 5,0 mia. kr. i 1. halvår 2024, svarende til en stigning på 39 pct. i forhold til 1. halvår 2023, som var påvirket af en engangshensættelse.

Business Customers

I 1. halvår 2024 var der bedring i de økonomiske vilkår, primært på grund af en stabilisering af renten efterfulgt af en rentenedsættelse fra centralbankerne mod slutningen af perioden. På trods af at rentenedsættelsen endnu ikke har haft en positiv afsmitning på kundernes aktivitetsniveau, skabte vi fortsat vækst i kundegrundlaget i vores fokussegmenter samt foretog strategiske pristiltag, ligesom vi støttede kunderne ved at yde den bedst mulige rådgivning tilpasset deres behov. Selvom særligt nettogebyrindtægterne udviklede sig positivt, var der stigende nedskrivninger relateret dels til nogle få sager i vores leasingselskab dels til allokering af modelberegnede nedskrivninger. Resultat før skat for 1. halvår 2024 udgjorde 4,1 mia. kr., svarende til et fald på 16 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Large Corporates & Institutions

1. halvår 2024 var præget af fortsat makroøkonomisk usikkerhed, selvom forventningerne og de økonomiske nøgletal var mere positive end forventet. Der var fortsat et positivt underliggende momentum, særligt inden for den gebyrdrevne del af forretningen, hvor øgede gebyrer fra kapital under forvaltning, produkter til de daglige bankforretninger og kapitalmarkedsaktiviteter opvejede faldet i handelsindtægterne, hvilket viste værdien af vores diversificerede forretningsmodel. Vi drog desuden fortsat fordel af vores strategiske forretningsmæssige position. Dette blev afspejlet i vækst i erhvervskundeporteføljen uden for Danmark, en øget markedsandel på cash management-området og fastholdelsen af vores førende position inden for bæredygtig finans. Resultat før skat udgjorde 8,0 mia. kr., hvilket var på niveau med samme periode sidste år.

Danica Pension

Afkastet til kundernes pensionsopsparinger fulgte i 1. halvår 2024 den opadgående tendens i det seneste års tid og skyldtes hovedsageligt et højt afkast af investeringsporteføljen, særligt aktieporteføljen. Vi oplever dog fortsat, at mange lider af fysiske eller psykiske problemer, hvilket havde en negativ indvirkning på resultatet i syge- og ulykkesforretningen i 1. halvår 2024. Resultat af forsikringsaktiviteter steg til 949 mio. kr. i 1. halvår 2024, svarende til en stigning på 38 pct. i forhold til 1. halvår 2023. Stigningen skyldtes primært et bedre investeringsresultat.

Nordirland

I Nordirland fokuserer vi på fortsat at være en stabil, stærk og risikobalanceret bank, hvor vi konsoliderer vores markedsførende position og samtidig forfølger mulighederne for at øge forretningsomfanget i resten af Storbritannien baseret på en selektiv og omkostningseffektiv tilgang. Den stærke underliggende indtjening afspejler vækst i forretningen i et marked, der er præget af højere renter. Resultat før nedskrivninger på udlån var 16 pct. højere end i 1. halvår 2023, mens resultat før skat lå på et stort set uændret niveau i forhold til samme periode året før og udgjorde 938 mio. kr.

Forventninger til den finansielle udvikling i 2024

Den 26. juni 2024 opjusterede vi forventningerne til årets resultat for 2024 til 21-23 mia. kr. Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2023 den 2. februar 2024 var det forventningen, at årets resultat for 2024 ville være på 20-22 mia. kr. Opjusteringen skyldes den fortsat stærke kreditkvalitet af udlånsporteføljen og tilbageførsel af nedskrivninger i 2. kvartal 2024. Således forventer vi nu, at nedskrivningerne for hele året vil udgøre op til 0,6 mia. kr. I relation til vores finansielle 2026-målsætninger fastholdes forventningen om nedskrivninger på ca. 8 basispunkter gennem hele konjunkturcyklussen.

Danske Bank

Kontaktperson: Mads Sixhøj, kommunikationsrådgiver, telefon 45 14 14 00

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.

