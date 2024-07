Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2024

POSITIEVE HALFJAARLIJKSE PRESTATIES IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE UITDAGINGEN

• Stijging van het netto huurresultaat met 2,1% tot € 31,8 mln (€ 31,2 mln per 30 juni 2023);

• Daling van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 3,1% tot € 2,34 per 30 juni 2024 (€ 2,42 per 30 juni 2023);

• Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+4,8% ten opzichte van 31 december 2023);

• Stijging van de intrinsieke waarde per aandeel tot € 81,00 (+3,8% t.o.v. 2023: € 78,07);

• Lichte daling van de EPRA bezettingsgraad met 1,3% tot 94,8% voor de totale portefeuille (96,1% per 31 december 2023) ten gevolge van enkele huurders in faling/vereffening;

• Gezonde schuldratio van 29,4% per 30 juni 2024 (29,6% per 31 december 2023);

• Handhaving van het verwachte netto resultaat van kernactiviteiten tussen € 4,80 - € 4,90 per aandeel.

Bijlage