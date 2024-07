Yara med økte resultater og kostnadstiltak

EBITDA eksklusive spesielle poster1 for andre kvartal var 513 millioner USD sammenlignet med 252 millioner USD i andre kvartal 2023. Resultat etter skatt var 3 millioner USD sammenlignet med et tap på 298 millioner USD året før. For å forbedre de finansielle resultatene og øke avkastingen, igangsetter Yara et program for å redusere kostnader og investeringer.

Hovedpunkter fra kvartalet:

EBITDA eksklusive spesielle poster 1 på 513 millioner USD, som reflekterer økte marginer

på 513 millioner USD, som reflekterer økte marginer Sterk kontantstrøm med 500 millioner USD i redusert arbeidskapital

Program igangsatt for å redusere kostnader med 150 millioner USD 1,2 og investeringer med 150 millioner USD 2

og investeringer med 150 millioner USD Forbedret finansiell situasjon forventet som følge av kostnadsreduksjoner og strammere nitrogenmarked

– Det er positivt at resultatet har forbedret seg i andre kvartal, med høyere marginer og leveranser i et marked med mer stabile priser enn i fjor. Til tross for dette, er ikke resultatene og avkastningen på et tilfredsstillende nivå. De siste årene har vært preget av volatilitet, noe Yara har navigert godt, men for å øke lønnsomheten må vi nå justere prioriteringene våre og redusere kostnadene, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Yara har derfor igangsatt et program for å redusere kostnads- og investeringsnivået. Målet er å redusere faste kostnader med 150 millioner USD og investeringer med 150 millioner USD innen slutten av 2025. Dette skal oppnås ved å prioritere kjernevirksomhet med høy avkastning mens områder med avkastning i den lavere enden av skalaen vil bli nedskalert. Ved å optimalisere kostnadsbasen og styrke balansen, vil Yara forbedre sin finansielle posisjon, for å kunne finansiere verdiskapende vekst og økt avkastning til aksjonærene fremover.

– Som integrert nitrogenprodusent med et globalt fotavtrykk har Yara et unikt konkurransefortrinn. Dette gir oss skala, fleksibilitet og valgmuligheter for hvordan vi optimaliserer driften, inkludert produksjon og salg av ammoniakk, noe som igjen gir oss et godt utgangspunkt for lønnsom avkarbonisering. Med et spisset strategisk fokus og økende etterspørsel etter lavkarbonløsninger, er Yara godt rigget for økt verdiskaping og avkastning fremover, sier Holsether.

Lenke til rapport, presentasjon og webcast 19. juli 2024 kl.12:00:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

1) Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 29-37 i kvartalsrapporten.

2) Faste kostnader eksklusive spesielle poster. Run-rate vil bli rapportert som annualisering av kvartalsvise faste kostnader (hensyntatt sesongvariasjon). Se kvartalspresentasjonen for andre kvartal 2024 for flere detaljer om mål og sammenligningsbase.

Kontakt:

Maria Gabrielsen

Investorkontakt

M: +47 92090093

E: maria.gabrielsen@yara.com

Tonje Næss

Mediekontakt

M: +47 40844647

E: tonje.nass@yara.com

Informasjonen gitt i denne meldingen er definert som innsideinformasjon etter EU Market Abuse Regulation og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne kunngjøringen ble publisert av Maria Gabrielsen, Leder for Investorrelasjoner, 19. juli 2024 kl 08:00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12



