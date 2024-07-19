万利集团战略进军印度，在蒙德拉港成功完成首次船舶燃油加注服务

CBL国际有限公司

(注册于开曼群岛的有限责任公司)

(美国纳斯达克交易所代码：BANL)

香港, July 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万利集团（以下简称“万利”或“集团”）之上市实体CBL国际有限公司（CBL International Limited）（以下简称“公司”或“CBL”）（美国纳斯达克交易所代码：BANL），亚太地区知名的船舶燃油供应公司今日宣布，已于7月11日在印度成功完成其首次船舶燃油加注服务。这一具有里程碑意义的营运是在印度蒙德拉港进行，该港是印度最大和最具战略地位的港口之一。这标志着万利集团业务拓展战略的重要一步，体现了集团在全球关键区域提升运营能力和市场影响力的承诺。

印度蒙德拉港的战略重要性

蒙德拉港在印度海运物流业中扮演着关键角色，截至2023年11月已处理超过1.55亿吨货物，创下了印度历史新高。该港口作为重要的进出口门户，承担着印度约33%的集装箱货物吞吐量。其先进的基建设施，包括可以处理大型船舶的能力，使其成为海运贸易和经济增长的关键枢纽，助力印度于2025年实现5万亿美元经济体的目标。

燃油加注详情

是次在印度蒙德拉港为一家全球性的综合物流和航运公司加注船舶燃油突显了万利的卓越运营能力和坚守在关键战略位置提供优质服务的承诺。

积极的运营影响

万利期待这一里程碑将为集团的运营表现带来积极影响。在印度快速增长的海运市场建立足迹，增强了万利扩展供应网络和提高市场份额的能力。在印度蒙德拉港完成的船舶燃油加注加强了我们与关键客户的关系，推动可持续增长。

“我们很高兴能够通过集团在印度蒙德拉港完成首次船舶燃油加注而打入印度市场。这一成就反映了我们的战略愿景和在关键区域实现增长的决心。” 万利集团主席兼行政总裁谢威廉先生亦表示，“我们期盼在此基础上获得更大的发展成就，并提升我们的服务能力，以满足全球船东客户不断变化的需求。”

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司（CBL International Limited）（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。 截至2024年5月15日，集团船舶燃油供应服务主要遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里求斯、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖超过55个港口。集团积极推动替代燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

如欲了解更多资讯，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。

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